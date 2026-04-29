Tu carné de conducir está en juego: multas de hasta 1.000 euros y la pérdida de 6 puntos para los conductores canarios que comentan esta infracción durante el puente de mayo

El puente de mayo esta a la vuelta de la esquina y los canarios ya preparan sus desplazamientos por carretera para disfrutar de unos días de desconexión. Tanto la Dirección General de Tráfico (DGT) como los agentes de tráfico buscan garantizar la seguridad vial y reducir la siniestralidad en las carreteras durante los viajes de este fin de semana. Para ello, insisten a los conductores sobre la importancia de respetar la normativa establecida.

La Guardia Civil ha recordado a los ciudadanos la importancia de preparar el vehículo para los desplazamientos del puente de mayo "Recuerda que las prisas no son las mejores compañeras de viaje", avisan.

Revisa el vehículo antes de iniciar un viaje

Antes de lanzarse a la carretera las autoridades recuerdan la importancia de revisar las partes fundamentales del vehículo para no sufrir imprevistos, ya que el calor de finales de abril pude poner aprueba el motor del coche.

Los agentes también aconsejas echar un vistazo a los niveles y la batería del vehículo "hoy para evitar averías mañana".

Revisa los neumáticos

Antes de iniciar cualquier desplazamiento, es fundamental revisar el estado de los neumáticos, ya que son uno de los elementos clave para garantizar la seguridad del vehículo. Circular con las ruedas en mal estado puede acarrear multas que oscilan entre los 90 y los 200 euros, una cantidad que puede aumentar en función del número de neumáticos afectados.

Utilizar neumáticos no homologados, supone sanciones de entre 90 y 120 euros por rueda. También se multa por circular con neumáticos diferentes en un mismo eje, una infracción que puede alcanzar los 150 euros por cada neumático.

Además, el dibujo debe tener una profundidad mínima de 1,6 milímetros. Si está por debajo de ese límite, se considera una infracción grave y la multa puede llegar a los 200 euros por rueda.

Sanciones

La DGT recuerda a todos los conductores las sanciones más graves a las que se pueden enfrentar durante el puente de mayo. La tasa de alcohol máxima permitida para conductores noveles y profesionales es 0,15 mg/l en aire espirado. Para el resto de conductores es de 0,25 mg/l y, si se superan 0,60 mg/l, es un delito. "La única tasa realmente segura es 0,0 g/l", recuerdan. Los conductores que se pongan al volante bajo los efectos del alcohol o las drogas se enfrentan a sanciones entre 500 y 1.000 euros y la pérdida de 4 a 6 puntos del carné de conducir, dependiendo de la gravedad de la infracción.

Sin embargo, no es la única multa a la que se enfrenta. No llevar el cinturón de seguridad está sancionado con 200 euros y la pérdida de 4 puntos del carné de conducir. Además, las autoridades recuerdan que el cinturón de seguridad debe de estar en perfecto estado y utilizarse en todos los asientos del vehículo, sin excepción.

La Guardia Civil insiste en que la prevención es la clave para evitar accidentes de tráfico en épocas en las que los planes de muchos ciudadanos son los mismos, desplazarse a un destino en busca de la desconexión de la rutina. "Queremos que vuelvas para contarnos lo bien que lo has pasado", concluyen.