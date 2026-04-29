David Pantaleón, el director canario detrás del videoclip de ‘La Graciosa’ de Quevedo con Elvis Crespo

David Pantaleón vuelve a situar su mirada sobre Canarias, esta vez desde un territorio distinto al de sus largometrajes y cortometrajes más reconocidos: el videoclip musical. El cineasta grancanario, nacido en Valleseco en 1978, es el director del videoclip de ‘La Graciosa’, la colaboración de Quevedo con Elvis Crespo incluida en El Baifo, el nuevo álbum del artista canario. Una unión que conecta dos universos aparentemente lejanos, el cine de autor y el fenómeno global de la música urbana, pero que comparten una misma raíz: la voluntad de convertir el paisaje, la identidad y la cultura popular canaria en materia artística.

El lanzamiento de El Baifo ha venido acompañado de una fuerte carga simbólica. Quevedo ha planteado el disco como un regreso emocional a casa, con referencias directas al archipiélago y a su imaginario. En ese contexto, ‘La Graciosa’ ocupa un lugar especial: es la única pieza del álbum que ha llegado con videoclip oficial en el momento del lanzamiento completo del trabajo, grabado en la octava isla y con la presencia del artista estadounidense de ascendencia puertorriqueña Elvis Crespo.

Una mirada propia para una canción de raíz isleña

La elección de Pantaleón no resulta casual. Su cine lleva más de dos décadas dialogando con lo popular, lo ancestral, lo rural y lo profundamente humano. Su obra ha explorado tradiciones, paisajes y gestos culturales de Canarias desde una perspectiva muy personal, alejada del costumbrismo fácil y cercana a una especie de realismo poético, irónico y a veces surrealista.

El videoclip de ‘La Graciosa’ permite llevar esa sensibilidad a un formato masivo. La canción mezcla el pulso urbano de Quevedo con la energía tropical de Elvis Crespo, pero el envoltorio visual se apoya en un territorio reconocible: senderos, espacios permitidos de la isla y una escena final de parranda con vecinos, según recogió La Voz de Lanzarote tras el estreno del vídeo. Esa dimensión comunitaria encaja de lleno con una de las obsesiones creativas de Pantaleón: filmar no solo lugares, sino también las relaciones humanas que los habitan.

Adolfo Rodríguez

De Valleseco al circuito internacional

David Pantaleón es una de las voces más singulares del cine español contemporáneo. Licenciado en Arte Dramático por la Escuela de Actores de Canarias, ha desarrollado una trayectoria que supera los 25 títulos entre cortometrajes, largometrajes y piezas experimentales. Su perfil no se limita al de director: también ha trabajado como actor, productor y creador de procesos colectivos, con una filmografía atravesada por el humor, la observación social y una mirada muy particular sobre el paisaje canario.

Actualmente compagina la dirección de proyectos personales y de encargo con la docencia como profesor en el Instituto del Cine de Canarias. Además, trabaja en el desarrollo de un nuevo largometraje, empieza la distribución por festivales de su cortometraje ‘Pámpano roto’ y prepara otra pieza breve, ‘El traductor de pájaros’, cuyo rodaje está previsto en verano en Valleseco.

El autor de ‘Rendir los machos’

Su nombre alcanzó una mayor proyección con ‘Rendir los machos’, su primer largometraje de ficción, estrenado en 2021. La película supuso su consagración en el circuito independiente y obtuvo, entre otros reconocimientos, el Premio AC/E a la Mejor Dirección en el Festival de Cine Europeo de Sevilla, el Premio Film Nacional en L’Alternativa de Barcelona, el Premio del Público en Novos Cinemas de Pontevedra y el Premio Richard Leacock al Mejor Largometraje en el Festival Internacional de Cine de Las Palmas.

Antes de ese salto al largo, Pantaleón ya había construido una sólida carrera en el cortometraje. Obras como ‘La pasión de Judas’, ‘El becerro pintado’, ‘Tres corderos’ o ‘A lo oscuro más seguro’ circularon por festivales como Róterdam, Oberhausen, Vila do Conde, Chicago o Las Palmas. Su cine también ha sido objeto de retrospectivas en espacios como La Casa Encendida de Madrid, el MUSAC de León, TEA Tenerife y distintos Centros Cervantes.

Procesos, personas y territorio

Pantaleón suele explicar que sus influencias no proceden únicamente del cine, sino de todo lo que se ve y se vive. Para él, cada experiencia reubica al creador respecto a lo que hace y a lo que quiere hacer. Esa idea atraviesa su obra y también su forma de entender el oficio: más que el qué filmar, cada vez le importan más el con quién y el dónde.

Ese pensamiento conecta especialmente con ‘La Graciosa’. En una industria acostumbrada a videoclips de consumo rápido, la mirada de Pantaleón aporta una capa autoral a una canción llamada a tener recorrido popular. El resultado sitúa al director de Valleseco en un espacio nuevo, pero coherente con toda su trayectoria: el de un creador capaz de moverse entre festivales internacionales, rodajes comunitarios, aulas de cine y ahora también el universo visual de uno de los artistas canarios más escuchados del momento.

Con ‘La Graciosa’, Pantaleón no solo dirige un videoclip de Quevedo y Elvis Crespo. También vuelve a hacer lo que mejor sabe: mirar Canarias desde dentro, sin postal, con humor, con extrañeza y con una profunda conciencia de pertenencia.