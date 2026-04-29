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Día de Canarias 2026: planes en Gran Canaria para conmemorar la identidad

La celebración del Día de Canarias el próximo 30 de mayo de 2026 ofrece la oportunidad de disfrutar de tradiciones, gastronomía y eventos culturales en un fin de semana festivo

Comienza el mes de Canarias 2026.

Comienza el mes de Canarias 2026. / Briseida Viera

Briseida Viera

Briseida Viera

Las Palmas de Gran Canaria

A las puertas de mayo y al igual que para los sevillanos en abril 'olía a feria', para los canarios ya huele a romería. Comienza el mes de Canarias, y es el momento de comer unas papas arrugadas con mojo, un buen Clipper de fresa y ataviarse correctamente para salir a celebrar nuestro día entre isas y folías.

Este año, el Día de Canarias cae el sábado 30 de mayo de 2026, por lo que es la ocasión perfecta para disfrutar de nuestras costumbres, disfrutar de lo nuestro y hacer planes que nos recuerden el orgullo que supone ser canario.

Historia del Día de Canarias

De forma oficial, esta celebración conmemora la primera sesión del Parlamento de Canarias, que tuvo lugar en Santa Cruz de Tenerife el 30 de mayo de 1983, hoy hace 43 años.

También existe otro acontecimiento por el que algunos historiadores conmemoran esta fecha como el Día del Archipiélago, y es que en 1481 cuando los Reyes Católicos firmaron el Pacto de Calatayud, se puso fin a las batallas en Gran Canaria entre los aborígenes y la Corona de Castilla. Son estos dos eventos los que dan motivo al día de nuestra comunidad.

¿Qué hacer el Día de Canarias 2026?

Como este año cae sábado, se puede aprovechar el fin de semana para planear algo diferente. Aún no está disponible la programación completa de cada municipio para el Día de Canarias, pero si hay algunas fiestas de las que ya conocemos sus detalles.

Chacho Pool Party

En el sur de Gran Canaria tenemos esta fiesta que se celebra en el Ocean Club Maspalomas, se trata de una jornada especial por el festivo en la que habrá música de verbena con grupos conocidos de las Islas como Armonía Show, Nueva Línea, Pepe Benavente, etc. También contará con comida canaria y los clásicos 'papagüevos'.

Festival canariona

En la plaza de Santa Ana y con entrada libre se celebrará este festival con un cartel de lo más autóctono. El día 29 de mayo a partir de las 18:30 de la tarde Nia, Juseph o Yeray Rodríguez son alguno de los que estarán presentes en el acto.

Bailes de taifas

En el parque de Don Benito en Schamann, Las Palmas de Gran Canaria, también el día 29 de mayo a las 20:30 habrá un baile de taifas con agrupaciones folclóricas como Los Poliguanches o Flor Canaria.

Fiesta de la Lana de Caideros (Gáldar)

El día 30 se realiza la tradicional Fiesta de la Lana del barrio de Caideros en Gáldar. Habrá esquila tradicional de ovejas, muestras de oficios y productos locales.

Ferias de artesanía

En municipios como San Mateo, Santa Lucía de Tirajana o Firgas habrá mercados de productos artesanos de las Islas con música y gastronomía autóctona. En San Mateo será en La Plaza de la Solidaridad y habrá vinos y quesos.

En Santa Lucía es Vecindario el lugar elegido para este encuentro. La Plaza de los Algodoneros acogerá un mercado de productos locales y artesanía canaria. En Firgas, en La Plaza de San Roque, habrá talleres, lucha canaria y música en vivo.

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Holiday World Maspalomas

El parque de atracciones tiene una gran fiesta tradicional para toda la familia, destacando pasacalles con la Banda de Agaete, papagüevos, y espectáculos infantiles como 'Cancionero Isleño'.

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