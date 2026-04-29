Forbes lo hace oficial: tres canarios entre los 100 más creativos en los negocios en 2026

La creatividad empresarial vuelve a tener acento canario. La revista Forbes reconoce así el talento, la innovación y la capacidad de impacto de los isleños en distintos sectores. La presencia de estos tres perfiles en la lista pone de relieve la diversidad del talento canario y su capacidad para destacar en ámbitos muy competitivos.

¿Cuáles son los canarios incluidos en la lista Forbes?

Entre los elegidos destaca Pedri González. El genio tinerfeño es uno de los futbolistas más influyentes de su generación, cuya visión de juego y creatividad sobre el terreno de juego le han convertido en un referente internacional.

Pedri González demuestra su talento tanto dentro como fuera del verde / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Junto a él aparece Pablo González, vinculado al ámbito de la comunicación y la creación de contenido, con una trayectoria marcada por la innovación en formatos y narrativas. Actualmente, presenta el nuevo magacín cultural de La 2.

El tercer nombre es el de Miguel Peñate, empresario del sector tecnológico y fundador de Reply Next, reconocido por su trabajo en el desarrollo de soluciones digitales orientadas a mejorar la comunicación empresarial.

Miguel Peñate, el isleño que encontró Google / LP/DLP

¿Qué es la lista de los 100 más creativos de Forbes?

Cada año, la influyente revista elabora un ranking con el objetivo de destacar a profesionales que están transformando el mundo de los negocios a través de la creatividad. La lista, que reúne a perfiles de ámbitos muy diversos, desde el deporte hasta la tecnología o la comunicación, avala la capacidad para generar nuevas ideas y tendencias.

Este ranking, que ha situado a Canarias como un territorio cada vez más relevante en el panorama mundial, se ha consolidado como una referencia internacional a la hora de identificar a las personas que están transformando la forma de entender los negocios.

Desde el deporte de élite hasta la innovación tecnológica, pasando por la comunicación, todos ellos representan nuevas formas de entender la creatividad aplicada a las empresas.