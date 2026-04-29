El Gobierno celebra el Día de Canarias desde el valor de la identidad común: 'Somos Patrimonio de Canarias'

El Gobierno de Canarias ha diseñado una programación de actos culturales, sociales y deportivos con motivo del Día de Canarias, que se desarrollarán desde hoy y hasta el día 6 de junio en todas las islas. Bajo el lema Somos Patrimonio de Canarias, se han organizado un centenar de actividades centradas en divulgar quiénes y cómo somos, desde el sentimiento de arraigo a una tierra singular y el valor de la identidad común. Así se refirió Alfonso Cabello, viceconsejero de Presidencia, a la programación de este mes de mayo en el acto de presentación, que contó también con la participación del consejero de Educación, Formación Profesional y Actividad Física y Deportiva, Poli Suárez, y de la consejera de Universidades, Ciencia e Innovación y Cultura, Migdalia Machín.

Para Cabello, "el talento de nuestra tierra está anclado en nuestras tradiciones pero se transforma con el tiempo y convive con las nuevas formas y nuevos formatos que responden al tiempo actual, con la generalización del uso de la tecnología y la importancia de la innovación y la ciencia". "Nuestro patrimonio humano, el que da sentido a estas ocho islas, no es una foto fija sino que proyecta las potencialidades de los canarios y las canarias en todos los ámbitos y en todas las edades", destacó el vicecosejero que anunció que este año se celebraría el primer encuentro tradicional de mayores en cada una de las islas

Deportes autóctonos

Por su parte, el consejero de Educación, Formación Profesional y Actividad Física y Deportiva, Poli Suárez, detalló el programa de los deportes autóctonos en el que destaca la inclusión de la III Semana Canaria de Juegos y Deportes Tradicionales. En palabras de Poli Suárez, "esta semana se ha convertido en uno de los ejes fundamentales de los actos organizados por este Gobierno con motivo del Día de Canarias". Con esta III Semana, una decena de actos llegarán a todas las islas, empezando por La Palma, donde la Plaza de España y la Avenida Marítima de su capital acogerán el acto inaugural.

"Un año más, esta iniciativa nos permite acercar nuestros modalidades deportivas y juegos tradicionales a los más jóvenes, algo que nos permite convertirlos en protagonistas principales de una herencia que forma parte de nuestra identidad", agregó Suárez, quien recordó que esta actividad se realiza "desde un enfoque educativo y participativo, garantizando que estas tradiciones sigan vivas no solo como espectáculo, sino como una práctica real, cotidiana y con futuro en Canarias". En el Campo de Regatas Tradicional de la Federación de Botes de Las Palmas de Gran Canaria, se celebrará una regata/encuentro de hermanamiento entre las federaciones de vela latina de las modalidades de barquillos y botes, una cita que se recupera tras varios años sin celebrarse.

La vela tradicional con barquillos también tendrá un papel protagonista en la jornada escolar prevista en el Centro Insular de Deportes Náuticos de Playa del Cable (Arrecife, Lanzarote), y la lucha canaria, el juego del palo, la pina y la billarda brillarán en el Parque Torre del Conde de San Sebastián de La Gomera, donde alumnado de Educación Primaria protagonizará una concentración en la que practicará estos juegos y deportes tradicionales. En Tenerife se celebrará una exhibición de deportes tradicionales para escolares en la Finca de La Casa del Ganadero de San Cristóbal de La Laguna, una muestra que incluirá arrastre de ganado, lucha del garrote y levantamiento de arado y piedra.

Día de Canarias 1 / La Provincia

Bola canaria y salto del pastor serán las disciplinas que se practicarán durante la actividad que alumnado de Fuerteventura llevará a cabo en el Albergue Juvenil de Tefía, en Puerto del Rosario, mientras que la vela latina volverá a ser protagonista en Gran Canaria, con la celebración de demostraciones y actividades de formación sobre la modalidad de botes. Será en el Muelle Deportivo de Las Palmas de Gran Canaria.

Por último, y como es tradicional, el mismo Día de Canarias, tendrá lugar, junto con un desafío femenino, la Luchada Institucional, que, en esta ocasión, enfrentará a los clubes. Guamasa y Bediesta en el Terrero Martín Marino del municipio de El Pinar, cerrando así un programa deportivo que "en los últimos años, ha despertado gran ilusión, sobre todo entre los jóvenes, a los que seguimos insuflando ese amor y devoción por nuestras tradiciones, que es la mejor forma de garantizar su futuro y su práctica en todos los rincones de nuestra tierra".

Ciencia e Innovación y Cultura

Migdalia Machín señaló que el Mes de Canarias refleja con claridad el modelo de territorio que defiende el Ejecutivo: una tierra con voz propia, que crea, investiga y se siente orgullosa de lo que es. En este sentido, explicó que la programación, presente en todas las islas, integra en un mismo impulso la música, las tradiciones y el conocimiento, conectando identidad y desarrollo en una propuesta coherente. Asimismo, subrayó que sostener la cultura e impulsar la ciencia forman parte de una misma apuesta pública. Preservar el patrimonio y acercar la innovación a los más jóvenes contribuye a generar oportunidades y a reforzar el arraigo, añadió, consolidando el orgullo por lo que somos y creando las condiciones para que el talento tenga futuro en Canarias.

La consejera subrayó que "la música es uno de los grandes ejes de esta programación, con una presencia muy amplia y diversa de artistas y formaciones que representan tanto la tradición como la creación contemporánea de Canarias". En este sentido, indicó que el programa reúne conciertos de Olga Cerpa y Mestisay, Los Sabandeños, Chago Melián, Taburiente, Los Gofiones, Achamán, Hirahi Afonso, Jose Manuel Ramos y distintas agrupaciones y proyectos musicales que recorren teatros, auditorios y espacios al aire libre de las islas, poniendo el acento en el mestizaje y en el intercambio cultural entre las dos orillas del Atlántico,"

"Porque el Mes de Canarias apuesta por una cultura accesible y diversa, con propuestas que abarcan distintos lenguajes artísticos y que permiten llegar a públicos de todas las edades", aseguró, recordando la presencia de artes escénicas, espectáculos teatrales, danza contemporánea, musicales familiares, conciertos didácticos y actividades literarias, integradas dentro de una programación que combina tradición, innovación y divulgación cultural.

Proyección exterior

La consejera destacó también la proyección exterior de la programación cultural, señalando que "el programa no se limita al ámbito insular, sino que lleva la cultura canaria a otros territorios". En este contexto, explicó que Madrid acoge el concierto Canarias tiene el Flow, así como la IX Romería Canaria de la Casa Canaria, mientras que en Bruselas se celebra el concierto Raíces de la Big Band de Canarias.

Junto a la oferta cultural, el programa incluye Miniferias de la Ciencia y la Innovación, encuentros divulgativos, talleres de Silbo Gomero, actividades vinculadas al Día de las Letras Canarias y al protagonista de este año, Alfonso García Ramos, así como acciones dirigidas a fomentar el conocimiento del patrimonio cultural. El acto institucional del Día de Canarias, en el que se hace entrega de los Premios y Medallas de Oro, pone el broche de oro a una programación concebida desde la participación y la puesta en valor de la canariedad compartida.