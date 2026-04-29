Cientos de sanitarios canarios salen a la calle para protestar contra el Estatuto Marco: "A los médicos se nos ha perdido el respeto"

Continúa la huelga de sanitarios en España. El paro convocado en todo el país contra el Ministerio de Sanidad por la propuesta de reforma del Estatuto Marco ha sido secundado por 611 profesionales en el Servicio Canario de la Salud de los 4.467 afectados por la convocatoria. Este miércoles, cientos de facultativos se ha reunido en la Plaza de las Ranas de Gran Canaria para exigir cambios y mejoras en sus condiciones laborales.

Precedidos por una batucada y coreando lemas al unísono, los manifestantes han marchado hasta el parque de San Telmo, donde el Sindicato de Médicos de Canarias (CESM) ha leído un manifiesto. "Lo que queremos es que la población entienda que lo que se está pidiendo es por y para los pacientes. Cuando mejoren las condiciones laborales de los médicos, la atención será mejor y al final el mayor beneficiario será el paciente", asegura Abraham Ortega, secretario general del Sindicato Médico de Las Palmas y anestesista del Hospital Insular. "Tomar decisiones críticas cuando llevas más de 12 horas sin dormir pone en riesgo su vida", sentencia.

Silvia Cañas, psiquiatra en el Hospital Insular, asegura que "se ha perdido el respeto a los médicos". "El problema es que no tenemos representación para defender nuestros derechos. Si no cambian las reglas del juego, nunca vamos a poder reclamar nuestras condiciones. Por cada médico a lo mejor hay 6 enfermeros y 7 auxiliares. Nunca tenemos representación suficiente para cambiar el estatuto", deja claro.

Resultados discretos pese a la movilización

Se trata de la tercera semana de huelga de las cinco que el Comité tiene previstas hasta junio. Las siguientes están programadas para las semanas del 18 al 22 de mayo y del 15 al 19 de junio. Todo indica a que las protestas continuarán, ya que los cambios desde que comenzaron las protestas han sido "mínimos". "Llevamos un año o más de movilizaciones a nivel nacional. En 2023 también estuvimos reivindicando las mismas condiciones laborales al Servicio General de Salud. Algunas han mejorado, pero en cuanto al concepto retributivo de las guardias, por ejemplo, seguimos estando a la cola a nivel nacional desde 2023. Cobramos 23 euros la hora de guardia mientras que en otras comunidades cobran 32 la hora", cuenta Abraham Ortega.

"El nuevo estatuto dice que las guardias son voluntarias. No es verdad porque solo es así si el servicio lo permite. Esto no sucede, porque no hay tantos médicos. Las condiciones son malas y la gente se marcha a otro país al acabar la carrera. Si se pagasen mejor las guardias, a la gente quizás le compensaría quedarse. Hasta que no haya un reconocimiento aunque sea económico, nada va a cambiar", asevera Silvia Cañas.

En cuanto a los mínimos para que la huelga termine, el CESM señala como prioridad finalizar las guardias de 24 horas. "Además, queremos que esas horas de trabajo coticen. Trabajamos 24 horas y solo cotizamos por 8. Luego, el descanso. Por cada 24 horas descansamos solamente un día. Al día siguiente podemos volver a trabajar y a concatenar jornadas semanales de hasta 90 horas", comenta Ortega.

Seguimiento de la huelga por islas

La participación en la huelga ha sido desigual según la isla. En Gran Canaria fue del 17,59 %, con 327 profesionales de los 1.859 convocados secundando el paro. En Tenerife, la participación alcanzó el 12,78 %, con 265 de los 2.073 efectivos implicados. En Lanzarote, 20 de los 273 profesionales se sumaron a la huelga (7,33 %), mientras que en Fuerteventura lo hicieron 7 de los 308 afectados, lo que representa un 2,27 %. Por su parte, en La Palma, 9 de los 168 profesionales convocados participaron en la protesta (5,36 %), y en El Hierro lo hicieron 2 de los 7 afectados, con un seguimiento del 28,57 %. Finalmente, en La Gomera no se registró participación en la huelga.