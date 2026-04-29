Mar Abierto cumple 20 años con una programación de grandes voces en Gran Canaria, Tenerife y Fuerteventura

El Festival Mar Abierto celebra este año su 20º aniversario con una programación especial que incluye 20 conciertos en Gran Canaria, Tenerife y Fuerteventura. La nueva edición reunirá a 11 artistas nacionales e internacionales y prevé superar los 25.000 asistentes.

La programación fue presentada este miércoles en Las Palmas de Gran Canaria y contará con nombres como Luz Casal, Marta Sánchez, Pablo López, Silvia Pérez Cruz, Víctor Manuel, Bebe, José Mercé, Ainhoa Arteta, Pasión Vega, Sole Giménez y el espectáculo This is Michael.

Con esta edición, el festival refuerza su presencia en varias islas y consolida su papel dentro del calendario cultural de Canarias, combinando grandes voces, propuestas consolidadas y espectáculos dirigidos a públicos diversos.

El consejero de Presidencia y Movilidad Sostenible del Cabildo de Gran Canaria, Teodoro Sosa, destacó que Mar Abierto se ha convertido en una cita imprescindible de la agenda cultural del Archipiélago y en uno de los proyectos culturales más relevantes de Canarias. Además, subrayó el compromiso del Cabildo con iniciativas que generan actividad, enriquecen la vida cultural y apoyan también al talento emergente.

Por su parte, el director de Relaciones Institucionales de Turismo de Islas Canarias, Javier Prieto, señaló que la cultura es un elemento clave para diversificar el destino turístico. En este sentido, recordó que los eventos culturales ocupan un lugar destacado en los patrocinios de Turismo de Islas Canarias y puso en valor el impacto económico que genera el festival en las islas.

Según las previsiones de la organización, Mar Abierto podría movilizar este año cerca de 3,45 millones de euros en gasto, generar un impacto económico estimado de 3,29 millones de euros y sostener o crear alrededor de 45 empleos equivalentes a jornada completa.

El concejal de Cultura del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Josué Íñiguez, destacó la estrecha vinculación del festival con la ciudad y afirmó que Mar Abierto forma ya parte de su vida cultural. También puso en valor la diversidad de la programación y la presencia femenina, que se ha convertido en una de las señas de identidad del proyecto.

El director de la promotora, Jairo Núñez, explicó que el festival ha crecido manteniendo una apuesta por la calidad y por aportar valor al territorio. Además, recordó que la cultura genera actividad en sectores como la producción, la logística, la comunicación, el transporte, la hostelería y los equipos técnicos.

Esta edición contará también con la segunda convocatoria del concurso ‘Talento en Mar Abierto’, una iniciativa dirigida a bandas y artistas canarios emergentes, que tendrán la oportunidad de integrarse en la programación del festival y ganar visibilidad ante nuevos públicos.

Con dos décadas de trayectoria, Festival Mar Abierto reafirma su apuesta por la música en directo, la descentralización de la oferta cultural y la generación de actividad económica y cultural en Canarias.

Calendario de conciertos