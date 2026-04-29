Mar Abierto cumple 20 años con una programación de grandes voces en Gran Canaria, Tenerife y Fuerteventura
El festival celebra su 20º aniversario con 20 conciertos repartidos en tres islas y la participación de 11 artistas de renombre internacional
El Festival Mar Abierto celebra este año su 20º aniversario con una programación especial que incluye 20 conciertos en Gran Canaria, Tenerife y Fuerteventura. La nueva edición reunirá a 11 artistas nacionales e internacionales y prevé superar los 25.000 asistentes.
La programación fue presentada este miércoles en Las Palmas de Gran Canaria y contará con nombres como Luz Casal, Marta Sánchez, Pablo López, Silvia Pérez Cruz, Víctor Manuel, Bebe, José Mercé, Ainhoa Arteta, Pasión Vega, Sole Giménez y el espectáculo This is Michael.
Con esta edición, el festival refuerza su presencia en varias islas y consolida su papel dentro del calendario cultural de Canarias, combinando grandes voces, propuestas consolidadas y espectáculos dirigidos a públicos diversos.
El consejero de Presidencia y Movilidad Sostenible del Cabildo de Gran Canaria, Teodoro Sosa, destacó que Mar Abierto se ha convertido en una cita imprescindible de la agenda cultural del Archipiélago y en uno de los proyectos culturales más relevantes de Canarias. Además, subrayó el compromiso del Cabildo con iniciativas que generan actividad, enriquecen la vida cultural y apoyan también al talento emergente.
Por su parte, el director de Relaciones Institucionales de Turismo de Islas Canarias, Javier Prieto, señaló que la cultura es un elemento clave para diversificar el destino turístico. En este sentido, recordó que los eventos culturales ocupan un lugar destacado en los patrocinios de Turismo de Islas Canarias y puso en valor el impacto económico que genera el festival en las islas.
Según las previsiones de la organización, Mar Abierto podría movilizar este año cerca de 3,45 millones de euros en gasto, generar un impacto económico estimado de 3,29 millones de euros y sostener o crear alrededor de 45 empleos equivalentes a jornada completa.
El concejal de Cultura del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Josué Íñiguez, destacó la estrecha vinculación del festival con la ciudad y afirmó que Mar Abierto forma ya parte de su vida cultural. También puso en valor la diversidad de la programación y la presencia femenina, que se ha convertido en una de las señas de identidad del proyecto.
El director de la promotora, Jairo Núñez, explicó que el festival ha crecido manteniendo una apuesta por la calidad y por aportar valor al territorio. Además, recordó que la cultura genera actividad en sectores como la producción, la logística, la comunicación, el transporte, la hostelería y los equipos técnicos.
Esta edición contará también con la segunda convocatoria del concurso ‘Talento en Mar Abierto’, una iniciativa dirigida a bandas y artistas canarios emergentes, que tendrán la oportunidad de integrarse en la programación del festival y ganar visibilidad ante nuevos públicos.
Con dos décadas de trayectoria, Festival Mar Abierto reafirma su apuesta por la música en directo, la descentralización de la oferta cultural y la generación de actividad económica y cultural en Canarias.
Calendario de conciertos
- Bebe actuará el 1 de mayo en el Auditorio Alfredo Kraus, el 2 de mayo en el Teatro Leal y el 23 de mayo en el Palacio de Formación y Congresos de Fuerteventura.
- José Mercé ofrecerá un concierto el 2 de mayo en el Auditorio Alfredo Kraus.
- Ainhoa Arteta actuará el 10 de mayo en el Auditorio Alfredo Kraus.
- Luz Casal llegará el 7 de junio al Auditorio Alfredo Kraus.
- Sílvia Pérez Cruz actuará el 26 de junio en Fuerteventura y el 27 de junio en el Auditorio Alfredo Kraus.
- Pasión Vega estará el 11 de octubre en el Teatro Leal.
- This is Michael actuará el 16 de octubre en el Parking del Palmetum de Santa Cruz, el 17 de octubre en el Auditorio Alfredo Kraus y el 19 de octubre en Fuerteventura.
- Pablo López ofrecerá conciertos el 30 de octubre en Fuerteventura y el 31 de octubre en el Auditorio Alfredo Kraus.
- Víctor Manuel actuará el 7 de noviembre en el Teatro Leal de La Laguna, el 8 de noviembre en el Auditorio Alfredo Kraus y el 13 de noviembre en Fuerteventura.
- Sole Giménez estará el 21 de noviembre en el Auditorio Alfredo Kraus y el 22 de noviembre en el Teatro Leal de La Laguna.
- Marta Sánchez cerrará la programación el 7 de diciembre en el Auditorio Alfredo Kraus.
- Quevedo rompe el silencio sobre su cambio físico y la salud mental: “No estaba del todo bien, me molestó mucho”
- Adelina Torres, militar: 'La experiencia de las Fuerzas Armadas españolas las convierte en un referente internacional
- La hija de Fayna Bethencourt debuta ante el público con su primer trabajo de interpretación: dos gotas de agua
- Quevedo, una mujer de Telde y el hijo de Inmaculada Medina: el momento que confirmó que en Canarias nos conocemos todos
- El Supremo reconoce el derecho de un guardia civil de Vecindario a ejercer como actor
- Un ataque rebelde sorprende en Mali a un grupo de canarios
- El Gobierno otorga 12 Medallas de Oro de Canarias que se entregarán el 30 de mayo
- Finaliza el aviso por calima y la Aemet pronostica más lluvias este miércoles en Canarias