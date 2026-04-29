¿Qué opinan los pacientes de Canarias de la huelga de médicos?: "Me parece bien que reivindiquen sus derechos, pero que avisen si van a suspender la consulta"c

Los médicos encaran su tercera huelga nacional en lo que va de año en contra el Estatuto Marco. Y como en la primera jornada de paro, su objetivo es claro: conseguir una norma propia para su categoría profesional. Pero pese a su constancia con las concentraciones y tras una decena de reuniones con el Ministerio de Sanidad, parece que aún queda para que los facultativos lleguen a un acuerdo con la ministra Mónica García.

Por ahora, las movilizaciones continuarán esta semana en todos los centros sanitarios de Canarias, tanto de Atención Primaria como de Atención Hospitalaria. Sin olvidar que también se produce, paralelamente, un paro autonómico los días 30 de abril y 4 de mayo, con el que los médicos canarios pretenden presionar al Servicio Canario de la Salud (SCS) para que cumpla los acuerdos de huelga firmados desde hace tres años. Se trata de una crisis sanitaria de la que es inevitable que surja una pregunta: ¿qué opinan los pacientes de la huelga de médicos?

La mayoría de los canarios se muestran abiertamente a favor de las concentraciones. Coinciden en que los facultativos están en su derecho de acudir a huelga e incluso lo consideran necesario para el bienestar de la sanidad pública. Por ejemplo, Margarita Chávez, una tinerfeña que deambula por las afueras del Hospital Universitario de Canarias tiene claro que las concentraciones son esenciales "para que los médicos dejen de irse fuera de las Islas". Pero otros, pese a ser conscientes y compartir la importancia de estos paros, comienzan a estar un poco molestos con las formas de posponer o cancelar las citas.

Cancelaciones sanitarias sin previo aviso

Son muchos de los pacientes que no han visto sus citas médicas modificadas, aunque en las puertas de los hospitales de Canarias puede empezar a palparse el malestar de algunos que sí que han experimentado cambios en las fechas. E incluso acuden a un intento fallido de consulta por tercera vez. Es el caso de Ana María García, una mujer de avanzada edad que camina junto a su marido por las inmediateces del Hospital de Ofra, dependiente del Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria y más conocido por su antiguo nombre como el del Tórax. De nuevo, García trataba de acudir a una cita con su neurólogo que ya había sido pospuesta en febrero. "Me suspendieron el primer encuentro hace dos meses, pero no me avisaron y tuve que venir hasta aquí", indica.

Le reprogramaron para marzo una nueva fecha, pero como volvió a coincidir con la huelga se la terminaron cancelando in situ. "Y ahora en abril me ha vuelto a pasar lo mismo, suspendida y sin avisar", añade. A García le parece bien que los médicos reivindiquen sus derechos, de hecho no le molesta que estén en huelga. "Pero si van a suspender consultas a todos los pacientes citados que nos manden un mensaje y no nos molestamos en venir, que somos personas mayores", apunta.

Ese mismo malestar comparte José Domingo Méndez, también paciente del Hospital de Ofra. En su caso, tenía cita para una intervención quirúrgica de cataratas. La operación estaba prevista para la mañana del martes, pero para su sorpresa el proceso nunca se dio. "Me dijeron que el anestesista no había aparecido y la falta de ese profesional es lo que nos impidió a mí, y al resto que estaba en la sala, someternos a las operaciones programadas", explica. Al igual que para García, a este tinerfeño no le molesta que acudan a huelga, sino que no informen de la suspensión de la operación con antelación. "Lo que me fastidia es que nadie nos avisaran antes", insiste. Y ahora deberá esperar al menos una semana más para pasar por quirófano.

Unas 16.000 consultas suspendidas

En las Islas, sólo en la convocatoria de huelga del mes de marzo —que duró cinco días y son los últimos datos de los que dispone la Consejería de Sanidad— se anularon 16.000 consultas médicas y 345 intervenciones quirúrgicas. Y entre estas citas ambulatorias, la del padre de María José Hernández, paciente del Hospital Universitario de Canarias (HUC). "Él tenía cita con el urólogo para el mes de marzo, pero las concentraciones obligaron a cancelarlas y ahora la tiene para septiembre", cuenta. Lo que supone un retraso de seis meses para esta familia. "No entiendo si ya tenía la cita programada para que se la posponen, y más con las pruebas hechas", añade.

En una situación similar se encuentra la palmera Eva Ramírez, también paciente del HUC. Tenía cita con el neurocirujano para marzo, y le coincidió con la última semana de huelga nacional. Aunque en su caso, una reclamación le salvó de una larga espera y pudo acudir un mes después de la cancelación. "Me la habían aplazado hasta noviembre, pero como no cumplo ni un año de operada estoy dentro de un periodo prioritario", explica. De no ser por eso, habría tenido que cambiar el vuelo desde su isla natal para dentro de ocho meses.

Yolanda, por su parte, también ha tenido suerte dentro de lo que cabe. En los últimos meses, le llegaron a cancelar su cita de Rehabilitación en el HUC hasta dos veces. Pero en el mes de abril ha logrado acudir sin impedimentos. "Ellos están en su derecho de manifestarse y es la administración la que les tiene que dar lo que piden para que esto acabe", sentencia.

Prioridad a Urgencias y Oncología

Desde Sanidad recuerdan que los servicios mínimos se establecen según la Orden del 15 de mayo de 2025, siempre garantizando el 100% de la asistencia sanitaria de carácter urgente —tanto en Atención Primaria como en Hospitalaria—. En este sentido, la atención ambulatoria en Oncología Médica, Oncología Radioterápica, Diálisis, Hospital de Día, y Farmacia Hospitalaria siempre está cubierta. En cuanto a las intervenciones quirúrgicas, la norma establece como prioritaria la actividad de pacientes oncológicos y de aquellas otras patologías que no pudieran demorarse por el riesgo que implicaría en el paciente.

Para los pacientes de las Islas, la huelga es solo la punta del iceberg de un malestar general con la sanidad canaria. A los usuarios que se han visto afectados por la oleada de paros de los últimos meses se suman los pacientes que no pueden evitar cargar contra el funcionamiento actual del sistema. "La seguridad social está muy mal y de las citas ambulatorias ni hablar, que tardan como mínimo dos años", se queja Marcela Mercedes, una tinerfeña que acaba de recibir su cita con el otorrinolaringólogo del HUC para 2027. Lorenza Pérez, paciente oncológica del HUC, que se tiene que desplazar hasta el centro para poner una reclamación porque le han aplazado una prueba 'prioritaria' también se lamenta: "Me da mucha rabia porque hay muy buenos profesionales aquí en el hospital. Yo he pasado un cáncer de mama y me han tratado de maravilla y es injusto que los facultativos se vayan de aquí por la sanidad y los políticos que tenemos".