La Plataforma de la Tele se reúne con la nueva directiva de Televisión Canaria

La Plataforma de la Tele, entidad que aglutina a varias de las principales productoras audiovisuales de Canarias, mantuvo su primer encuentro institucional con el nuevo equipo directivo de RTVC, en una reunión centrada en el futuro del sector audiovisual canario y en la necesidad de reforzar un modelo estable de producción.

Al encuentro asistieron, por parte de la Plataforma, representantes de productoras como Videoreport Canarias, Malpaís Producciones, Doble Diez, Pura Vida, Hormigas Negras, Los Emotions, El Plan, MediaPro Canarias, Cyrano Producciones, 7 Mares y Suelta el Mando, entre otras empresas del sector.

En representación de la dirección de RTVC participaron César Toledo, administrador general del ente público; Ángel Báez, director de Medios y Contenidos; Marta Cairós, directora de Informativos; y José Luis Loperena, director de Producción.

Se trata de la primera toma de contacto entre la Plataforma de la Tele y el equipo encabezado por César Toledo desde su reciente incorporación, en un momento clave para la redefinición del modelo audiovisual público en Canarias.

Durante la reunión se abordaron cuestiones estratégicas que afectan tanto a la televisión lineal como al desarrollo del nuevo entorno digital CanariasPlay, con especial atención a los cambios en los hábitos de consumo, la evolución de los contenidos y la necesidad de adaptar el modelo productivo a este nuevo escenario.

Asimismo, se analizó el impacto del sector audiovisual en la generación de empleo y en el tejido económico de Canarias, subrayando la importancia de garantizar su estabilidad a medio y largo plazo.

En ese sentido, entre las principales reivindicaciones trasladadas a la dirección de RTVC, la Plataforma de la Tele planteó la necesidad de establecer una asignación presupuestaria específica y planificada para la producción externa, es decir, la puesta en marcha de un contrato programa que aporte certidumbre al sector y permita consolidar un modelo de televisión de calidad.

Este instrumento, según expuso la asociación, resulta clave para que Televisión Canaria continúe cumpliendo con sus objetivos de servicio público, mejore sus resultados de audiencia y afronte con garantías los nuevos retos derivados de la aparición de CanariasPlay como plataforma digital.

Noticias relacionadas

La Plataforma de la Tele es una asociación que agrupa a más de 500 profesionales del sector audiovisual en las islas, incluyendo perfiles técnicos, creativos y empresariales, que tiene como objetivo defender un modelo de producción sostenible, competitivo y alineado con el servicio público.