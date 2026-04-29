La Policía Nacional lo confirma: estos descuidos de los canarios poden delatar que no están en casa durante el puente de mayo
Las redes sociales son uno de los principales peligros cuando las personas se marchan de vacaciones
Con la llegada del puente de mayo y del buen tiempo muchos canarios aprovechan para marcharse a disfrutar de la playa o la montaña. Sin embargo, las autoridades buscan concienciar a los ciudadanos para que protejan su hogar durante su ausencia.
Estos días de desconexión son unos de los favoritos de los ladrones, ya que aprovechan la marchas de los dueños para entrar en sus casas y robar objetos valiosos. Aunque en muchos casos son los propios propietarios quienes con simples gestos cotidianos les avisan de sus vacaciones.
La Policía Nacional ha recreado una escena y la ha compartido en sus redes sociales oficiales con el objetivo de concienciar a los ciudadanos de lo que no deben hacer antes de marcharse de vacaciones. "¿Te vas de vacaciones? Perfecto… pero no te olvides de lo importante".
Consejos de la Policía Nacional
Los agentes han facilitado una serie de pautas básicas para que los ciudadanos lleven a cabo antes de marcharse de vacaciones si quieren evitar llevarse un susto cuando vuelvan:
- Redes Sociales: estas plataformas son lugares en lo que la sociedad comparte su vida con el resto de seguidores, algo que puede jugarles una mala pasada con los ladrones. No publiques tus planes en redes sociales hasta la vuelta. "No sabes quién te está escuchando, no puede darle oídos a todos el mundo", advierten
- Cuidado con las llaves: deja una copia de la llave a algún vecino de confianza y pídeles que recojan el correo o te cuiden la mascota si tienes. De esta manera, conseguirás mostrar naturalidad de cara al resto de vecinos y muchos desconocerán que te has marchado de vacaciones. Además, evitarás dejar las llaves debajo del felpudo o de una maceta y en caso de que se detecte algún movimiento extraño en la vivienda podrá entrar a comprobarlo.
- Estado exterior del domicilio: se aconseja llevar a cabo acciones con las que parezca que sigue habiendo personas en el hogar. Para ello, las persianas deben permanecer abiertas algunas y no bajadas del todo. Tampoco deben dejar al ropa tendida durante los días de vacaciones, ya que verla durante varios días sin recoger pueda dar una pista a los interesados en invadir el hogar.
- Casas de alquiler: para las personas que vivan en casa de alquiler, la Policía Nacional insisten en que se molesten en cambiar la cerradura porque "nunca sabes quien ha pasado antes por esa vivienda y qué puede hacer con la llave".
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