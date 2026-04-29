La Policía Nacional lo confirma: estos descuidos de los canarios poden delatar que no están en casa durante el puente de mayo

Con la llegada del puente de mayo y del buen tiempo muchos canarios aprovechan para marcharse a disfrutar de la playa o la montaña. Sin embargo, las autoridades buscan concienciar a los ciudadanos para que protejan su hogar durante su ausencia.

Estos días de desconexión son unos de los favoritos de los ladrones, ya que aprovechan la marchas de los dueños para entrar en sus casas y robar objetos valiosos. Aunque en muchos casos son los propios propietarios quienes con simples gestos cotidianos les avisan de sus vacaciones.

La Policía Nacional ha recreado una escena y la ha compartido en sus redes sociales oficiales con el objetivo de concienciar a los ciudadanos de lo que no deben hacer antes de marcharse de vacaciones. "¿Te vas de vacaciones? Perfecto… pero no te olvides de lo importante".

Consejos de la Policía Nacional

Los agentes han facilitado una serie de pautas básicas para que los ciudadanos lleven a cabo antes de marcharse de vacaciones si quieren evitar llevarse un susto cuando vuelvan: