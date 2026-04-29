PP y PSOE se enfrentan en el Congreso por las medidas en Canarias para hacer frente a la guerra

PP y PSOE se han enzarzado en el Congreso de los Diputados acusándose de inacción y falta de respuesta a las demandas ciudadanas a cuenta de una moción de la diputada de Coalición Canaria (CC) Cristina Valido en la que exige al Estado medidas concretas para Canarias ante los efectos de la guerra de Irán.

La diputada socialista por Las Palmas Dolores Corujo ha recordado a Valido que su partido gobierna en Canarias con un PP que, a su juicio, nunca se preocupó por la realidad canaria en sus años de gobierno. Igualmente, Corujo ha afeado a CC que traiga esta moción al Congreso pese a que el gobierno socialista de Pedro Sánchez "siempre ha gobernado teniendo en cuenta las especificidades de Canarias", no así, ha dicho, el Ejecutivo regional, al que ha criticado que haya presentado solo medidas para compensar los efectos negativos del conflicto por valor de 29,8 millones de euros, de los cuales 15 han sido aportados por el Estado.

Por su parte, la diputada del PP Jimena Delgado ha considerado que Canarias "merece una respuesta a la altura" de sus especificidades que el Gobierno de España no está dando, al tiempo que ha afeado a CC su apoyo al decreto-ley que establecía el paquete de medidas de respuesta a la guerra de Irán, sin contener medidas propias para el archipiélago. "Necesitamos medidas que nos ayuden a paliar las consecuencias de esta crisis, y que se permita utilizar nuestro superávit, algo que es posible, la UE lo permite. Solo hace falta voluntad para querer hacerlo, y eso está claro que no será posible, vistas las declaraciones del PSOE en esta tribuna", ha concluido.

Votación

La votación de la moción será en la última sesión del pleno del Congreso que se celebra hoy pero se da por seguro que el PP y Sumar votarán a favor de la iniciativa, mientras que Vox se pronunciará en contra. Está por ver la posición del PSOE ya que Valido desestimó la enmienda presentada por los socialistas, lo que le reprochó Corujo durante su intervención en la tribuna.

La moción presentada por Valido aboga por incorporar en futuros paquetes de respuesta a las circunstancias provocadas por el conflicto especificidades para Canarias, dada su condición de región ultraperiférica, y habilitar una compensación económica específica para el Archipiélago al no tener aplicación directa el grueso del núcleo fiscal de las medidas aprobadas hasta la fecha por el Gobierno de España. Igualmente, insta al Estado a coordinar con el Gobierno canario un plan de garantía de abastecimiento y conectividad del archipiélago en cuestiones como combustibles o queroseno; a reforzar las ayudas estatales a los sectores productivos, o a revisar los mecanismos por los que se reconocen los costes de generación eléctrica en aquellos sistemas no peninsulares.

La moción propuesta por CC también llama a impulsar medidas de apoyo fiscal a los hogares, a flexibilizar temporalmente las reglas fiscales y de gasto para las autonomías solventes, a establecer una mesa de seguimiento bilateral entre la Administración estatal y la canaria o a priorizar actuaciones en materia energética que refuercen la seguridad energética y autonomía del archipiélago.