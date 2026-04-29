Reproches del PP a Coalición por su apoyo a las medidas anticrisis de Sánchez

El PP, socio de Coalición Canaria (CC) en el Gobierno canario, reprochó en el pleno del Congreso a la diputada nacionalista Cristina Valido que reclame medidas específicas para las Islas con el fin de hacer frente a las consecuencias económicas de la guerra de Irán y, sin embargo, respaldase el decreto anticrisis del Ejecutivo de Sánchez. La parlamentaria popular por Las Palmas, Jimena Delgado, cuestionó el discurso "reivindicativo pero contradictorio" de los nacionalistas canarios por apoyar al Gobierno central y le espetó: "¿Cómo pudo votar a favor del decreto anticrisis de Sánchez que dejó fuera al Archipiélago y fue una burla para los canarios?". Jimena Delgado aseguró que Canarias "merece una respuesta a la altura" de sus especificidades que el Gobierno de España no está dando.

Delgado arremetió contra el ministro y secretario general del PSOE canario, Ángel Víctor Torres, por "despreciar" y "traicionar" a las Islas y que solo ante las protestas del Ejecutivo regional "salió corriendo a ofrecernos una limosna, 15 millones de euros frente a los 5.000 del paquete completo", cantidad que tachó de "miseria".

El PP no presentó ninguna enmienda a la moción de Valido, por lo que se presume que hoy votará a favor de la misma. La diputada por Las Palmas reclamó que el Estado permita que Canarias utilice el superávit ya que "necesitamos medidas que nos ayuden a paliar las consecuencias de esta crisis, y que se permita utilizar nuestro superávit, algo que es posible, la UE lo permite. Solo hace falta voluntad para querer hacerlo, y eso está claro que no será posible, vistas las declaraciones del PSOE en esta tribuna".

Jimena Delgado se refería a la intervención de la diputada del PSOE por Las Palmas, Dolores Corujo, que volvió a recordar que las reglas fiscales "se aprueban por la Comisión Europea" y no dependen del Estado y que hasta ahora Bruselas se ha opuesto a flexibilizarlas en la línea que reivindica la Comunidad Autónoma para poder incrementar su endeudamiento y afrontar las crisis energética y la subida de precios. La parlamentaria socialista también hizo mención a los 15 millones que pone el Gobierno canario en el decreto ley de medidas para complementar los otros 15 millones del Estado y criticó que mientras Canarias solo pone esta cantidad, el Gobierno vasco ha impulsado medidas por más de 1.000 millones de euros.

Corujo también hizo reproches a Valido. Le recordó a la diputada de CC que su partido gobierna en Canarias con un PP que, a su juicio, nunca se preocupó por la realidad canaria en sus años de gobierno y afeó a los nacionalistas que traigan esta moción al Congreso pese a que el gobierno socialista de Pedro Sánchez "siempre ha gobernado teniendo en cuenta las especificidades de Canarias", no así, cuestionó, el Ejecutivo regional, al que criticó que haya presentado solo medidas para compensar los efectos negativos del conflicto por cerca de 30 millones, de los que 15 los pone el Gobierno central.

Medidas urgentes

En su intervención, Cristina Valido instó al Gobierno central a adoptar medidas urgentes ante la crisis internacional y alertó de las medidas drásticas que ya se están adoptando en Europa, entre ellas los recortes anunciados por Alemania, uno de los principales mercados emisores de turistas al Archipiélago. "Todo vendaval en Europa se va a convertir en un tornado en nuestra tierra", clamó la diputada nacionalista, que advierte de los efectos que ya está teniendo la guerra de Irán en los bolsillos de los canarios en forma de encarecimiento de los combustibles, subida de los precios de la cesta de la compra o concursos de obras que se quedan desiertos por el incremento del coste de los materiales.

La parlamentaria nacionalista aceptó la enmienda del grupo Sumar para añadir al texto de la moción las consecuencias de la crisis bélica en el archipiélago de Baleares, mientras que rechazó las enmiendas de Vox y del PSOE. En este último caso reprochó a los socialistas su falta de compromiso y que no asuman la necesidad de flexibilizar la regla de gasto cuando Canarias es una comunidad solvente desde el punto de vista financiero y puede ser una excepción tal y como se contempla por Bruselas.

La moción de los nacionalistas canarios insta, entre otras medidas, al Gobierno de España a incorporar capítulos específicos para Canarias y Baleares en próximos decretos, planes de contingencia o paquetes de respuesta frente a la actual crisis. La moción insta al Ejecutivo central a reforzar la seguridad energética de las islas y también a consolidar la adaptación de ayudas estatales para el sector primario, industrial, del transporte y otras actividades especialmente expuestas a las consecuencias de la crisis energética y logística, así como a aprobar un plan de garantía de abastecimiento y conectividad para las islas.

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La votación de la moción será hoy en la última sesión del pleno del Congreso y todo apunta a que se aprobará con los votos del PP, Sumar y otros grupos minoritarios, mientras que Vox votará en contra. Está por ver la posición final del PSOE, que se mueve entre la abstención y el voto en contra del texto de la diputada nacionalista.