Canarias disfrutará este viernes 1 de mayo de cielos poco nubosos y un ligero aumento de las temperaturas máximas, según la Aemet
Las temperaturas máximas experimentarán un ligero ascenso en la provincia oriental, mientras que el viento será flojo del nordeste
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) anuncia para este viernes cielos poco nubosos e intervalos de nubes altas y de evolución en las islas de mayor relieve con alguna precipitación débil en zonas de interior, ligero ascenso de las temperaturas máximas en la provincia oriental y viento en general flojo del nordeste y brisas.
En cuanto al estado de la mar, habrá viento variable de fuerza 1 a 3, temporalmente de componente sur de fuerza 2 a 3 en las islas occidentales y arreciando a este o nordeste de fuerza 3 o 4 en las orientales, así como mar rizada o marejadilla.
Se espera mar de fondo del noroeste con olas de 1 a 2 metros, informa Efe.
LANZAROTE
Cielos poco nubosos con intervalos de nubosidad alta. Temperaturas mínimas con pocos cambios, máximas en ligero ascenso. Viento flojo del noreste modulado por el régimen de brisas, con intervalos de moderado en la segunda mitad del día.
TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):
Arrecife 14 22
FUERTEVENTURA
Cielos poco nubosos con intervalos de nubosidad alta. Temperaturas mínimas con pocos cambios, máximas en ligero ascenso. Viento flojo del noreste modulado por el régimen de brisas, con intervalos de moderado en la segunda mitad del día.
TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):
Puerto del Rosario 16 22
GRAN CANARIA
Cielos poco nubosos con intervalos de nubosidad alta, así como algunos intervalos de evolución en zonas de interior en horas centrales. Temperaturas mínimas con pocos cambios y máximas en ligero ascenso, más acusado en cumbres. Viento flojo del nordeste modulado por el régimen de brisas, con intervalos de moderado en litorales nordeste y sureste.
TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):
Las Palmas de Gran Canaria 17 21
TENERIFE
Cielos poco nubosos, salvo por los intervalos de nubes altas y el crecimiento de nubosidad de evolución diurna, dejando los cielos nubosos, cuando no se descarta alguna precipitación débil, dispersa y ocasional en zonas de interior. Temperaturas con pocos cambios. Viento flojo del nordeste modulado por el régimen de brisas, con intervalos de moderado en los litorales suroeste y sureste a últimas horas de la jornada. En cumbres centrales, viento moderado del suroeste.
TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):
Santa Cruz de Tenerife 17 22
LA GOMERA
Cielos poco nubosos, salvo por los intervalos de nubes altas y el crecimiento de nubosidad de evolución diurna, dejando los cielos nubosos, cuando no se descarta alguna precipitación débil, dispersa y ocasional en zonas de interior. Temperaturas con pocos cambios. Viento flojo con predominio del régimen de brisas.
TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):
San Sebastián de la Gomera 16 23
LA PALMA
Cielos poco nubosos, salvo por los intervalos de nubes altas y el crecimiento de nubosidad de evolución diurna, dejando los cielos nubosos, cuando no se descarta alguna precipitación débil, dispersa y ocasional en zonas de interior. Temperaturas con pocos cambios. Viento flojo con predominio del régimen de brisas.
TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):
Santa Cruz de la Palma 16 21
EL HIERRO
Cielos poco nubosos, salvo por los intervalos de nubes altas y el crecimiento de nubosidad de evolución diurna, dejando los cielos nubosos, cuando no se descarta alguna precipitación débil, dispersa y ocasional en zonas de interior. Temperaturas con pocos cambios. Viento flojo con predominio del régimen de brisas.
TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):
Valverde 11 17
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