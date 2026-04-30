Crece el beneficio de CaixaBank: la entidad gana 1.572 millones de euros hasta marzo, un 7% más

El Grupo CaixaBank ha presentado los resultados correspondientes al primer trimestre de 2026, periodo en el que ha obtenido un beneficio neto de 1.572 millones de euros, un 7% más que en el mismo periodo del año anterior, cuando alcanzó los 1.470 millones. Este crecimiento se apoya en el dinamismo de la actividad comercial, pese al contexto de incertidumbre marcado por la situación geopolítica internacional.

CaixaBank, con 670.000 millones de euros en activos y 20,8 millones de clientes en España y Portugal, refuerza su vocación de servicio mediante una plataforma única de distribución omnicanal y una red de más de 4.500 oficinas. La entidad continúa creciendo en España, donde ha captado 372.000 clientes netos en los últimos doce meses, mantiene elevadas cuotas de mercado y sigue avanzando en la mejora de la vinculación y la experiencia de cliente en todos los canales.

El Grupo mantiene el foco en los pilares de su Plan Estratégico 2025-2027, que inicia ahora su segundo año tras el positivo avance registrado durante el ejercicio anterior. Sus principales prioridades son acelerar el crecimiento, impulsar la transformación y la inversión en el negocio, y consolidar su posición como referente en sostenibilidad. Asimismo, CaixaBank reitera su compromiso con el apoyo a la economía y a la sociedad.

Mejoras a pesar de la guerra

El consejero delegado de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, ha destacado que, "durante el primer trimestre del año, a pesar del entorno geopolítico, hemos mantenido altos niveles de actividad, apoyando con fuerza a empresas, familias y al crecimiento de la economía en general. Afrontamos el contexto actual con confianza, desde una posición financiera sólida y con la voluntad de apoyar a una economía española que está mostrando una notable capacidad de resistencia".

"En este entorno, seguimos registrando fuertes ritmos de crecimiento y captación. El resultado alcanza los 1.572 millones de euros, un 7% más, impulsado por el dinamismo de la actividad comercial y por el crecimiento de los ingresos por servicios. Seguimos ganando clientes y reforzando nuestras cuotas de mercado en los principales negocios", ha añadido Gortázar.

Positiva evolución del volumen de negocio

La dinámica comercial de CaixaBank se mantuvo sólida en los primeros meses de 2026, impulsando el volumen de negocio hasta 1,1 billones de euros, un 6,6% más que un año antes.

Los recursos de clientes crecieron un 6,3%, hasta 733.975 millones de euros, pese al entorno de volatilidad. Destacan el aumento del ahorro a la vista y de los pasivos por contratos de seguros. Además, los activos bajo gestión avanzaron un 10,1%, hasta 202.309 millones, con una evolución positiva en fondos de inversión, carteras, SICAVs y planes de pensiones.

En crédito, la cartera sana alcanzó los 380.279 millones de euros, un 7,2% más interanual, con crecimiento en todos los segmentos: empresas, vivienda y consumo. En hipotecas, CaixaBank mantiene su apuesta por la estabilidad para el cliente, con un 56% de la cartera referenciada a tipo fijo.

También destaca el crecimiento de imagin, el neobanco de CaixaBank, que cerró el trimestre con cuatro millones de clientes y un volumen de negocio de 22.700 millones de euros. La plataforma se consolida como una vía clave de captación, al aportar cerca del 50% de los nuevos clientes en España.

Fortaleza de la cuenta de resultados

La cuenta de resultados de CaixaBank mantuvo su fortaleza en el primer trimestre de 2026, con una rentabilidad elevada: el ROTE se situó en el 17,6% y la ratio de eficiencia en el 39,6%.

El margen de intereses alcanzó los 2.662 millones de euros, un 0,6% más interanual, apoyado en el crecimiento de los volúmenes. Los ingresos por servicios crecieron un 7,5%, hasta 1.374 millones, impulsados por la gestión patrimonial, los seguros de protección y las comisiones bancarias.

Por áreas, destacaron el avance de los ingresos por gestión patrimonial (+9,5%) y de seguros de protección (+13,5%), mientras que las comisiones bancarias aumentaron un 2%.

El margen bruto ascendió a 4.127 millones de euros, un 2,9% más, y el margen de explotación creció un 1,8%, hasta 2.475 millones. Por su parte, los gastos de administración y amortización aumentaron un 4,6%.

La cuenta de resultados recoge también el impacto del Impuesto sobre el margen de intereses y comisiones, que ascendió a 152 millones de euros en el trimestre.

Mínimos de morosidad, elevada liquidez e intensa generación orgánica de capital

CaixaBank inició 2026 con una sólida posición financiera, apoyada en una baja morosidad, una elevada generación de capital y una amplia liquidez. En este sentido, la ratio de morosidad continuó descendiendo hasta el 1,98%, frente al 2,07% de cierre de 2025, tras reducirse el saldo de dudosos en 278 millones de euros durante el trimestre. La ratio de cobertura mejoró hasta el 79% y el coste del riesgo se moderó al 0,23%.

La entidad mantiene también una posición de liquidez holgada, con 173.356 millones de euros en activos líquidos y un LCR del 194%, muy por encima del mínimo regulatorio del 100%.

En capital, la ratio CET1 se situó en el 12,5%, incluyendo el impacto del nuevo programa de recompra de acciones por 500 millones de euros. Excluyendo este efecto, la ratio mejoró en 13 puntos básicos durante el trimestre, gracias a la generación orgánica de capital.

CaixaBank, al lado de la sociedad

Asimismo, en el marco de su apuesta por la inclusión financiera, el banco está presente en más de 3.700 municipios con sucursal, cajero u ofimóvil, y alrededor de 82.550 clientes hipotecarios han recibido ayudas desde diciembre de 2022. Además, a través de MicroBank, el banco social de CaixaBank, se han concedido microcréditos que han beneficiado a 285.942 personas en los últimos doce meses.

Noticias relacionadas

Por otra parte, más de un millón de clientes realizan aportaciones periódicas a la jubilación y más de 3,7 millones de clientes tienen productos de ahorro a medio y largo plazo. En lo que se refiere a finanzas