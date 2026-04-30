Multa de 200 euros para los conductores que tengan mal colocados estos objetos en sus desplazamientos del puente de mayo: la DGT vigila los vehículos canarios
La DGT y la Guardia Civil buscan concienciar a los conductores sobre la importancia de preparar bien los vehículos durante los desplazamientos del puente de mayo
La Dirección General de Tráfico (DGT) junto a los agentes de la Guardia Civil han preparado el operativo para garantizar la seguridad vial y reducir los siniestros en las carreteras canarias y del resto de España durante el puente de mayo. Además, recuerdan la obligación de utilizar la baliza V-16 en casa de sufrir una incendia en la carretera porque "es la manera más rápida de poder avisar, a través de paneles de mensaje variable y navegadores, al resto de usuarios de la vía de un incidente en carretera y adoptar todas las medidas de precaución posibles", insisten.
La DGT prevé más de 6 millones de desplazamientos de largo recorrido por carretera durante el puente de mayo. Desde hoy, jueves 30 de abril, a las 15:00 horas y hasta la medianoche del domingo, 3 de mayo, el dispositivo se mantendrá activo para reducir los accidentes de tráfico y que los viajeros lleguen a los lugares de destino y regresar a casa.
Además, insisten en la importancia de revisar bien los vehículos antes de realizar los desplazamientos porque un fallo que se podría arruinar tus vacaciones del puente de mayo.
Por otro lado, la Guardia Civil ha recordado a los conductores la importancia de distribuir correctamente el equipaje en el vehículo durante los desplazamientos del puente de mayo. "Este puente es utilizado para ir preparando las casas de los pueblos de cara a las vacaciones de verano".
Transportar la carga correctamente es fundamental
Transportar en el vehículo cajas, mochilas, maletas u otros objetos puede acarrear graves sanciones económicas. El agente quien valore la situación y decida si supone un riesgo para la conducción.
El artículo 14 del Reglamento General de Circulación recoge que "la carga transportada en un vehículo, así como los accesorios que se utilicen para su acondicionamiento o protección, deben estar dispuestos y, si fuera necesario, sujetos de tal forma que no puedan: arrastrar, caer total o parcialmente o desplazarse de manera peligrosa, comprometer la estabilidad del vehículo, producir ruido, polvo u otras molestias que puedan ser evitadas u ocultar los dispositivos de alumbrado o de señalización luminosa, las placas o distintivos obligatorios y las advertencias manuales de sus conductores".
Ante estas situaciones, la Guardia Civil ha lanzado tres recomendaciones básicas para la carga que se transporta en el vehículo:
- Confirma la carga máxima autorizada.
- Revisa bien la normativa sobre el espacio que puede o no rebasar de los límites de tu vehículo.
- Adapta la carga a la realidad de tu automóvil, todos los coches no tiene la misa capacidad
Sanciones
En el caso en el que los agentes detecten que la carga del vehículo no está bien asegurada, los conductores se enfrentan multas de hasta 200 euros por poner en riesgo la seguridad tanto de los pasajeros como del resto de usuarios que circulan por la vía. En cambio, si se trata de manipular o recolocar objetos durante la conducción las sanciones son de 80 euros porque se interpreta como una distracción al volante.
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