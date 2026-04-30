Se confirma lo peor: la DGT pide a los conductores canarios respetar los límites de velocidad en autovías y autopistas tras conocer estos datos

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha hecho balance de su última campaña de vigilancia de velocidad, desarrollada entre el 13 y el 19 de abril, y los datos reflejan que el exceso de velocidad sigue siendo una de las principales infracciones en carreteras.

Durante eso siete días, los agentes de la Agrupación General de Tráfico de la Guardia Civil establecieron 3.537 putos de control repartidos por todos en territorio español, con ellos se verificó la velocidad de 1.256.540 vehículos.

Más de 78.000 denuncias en una semana

Del total de vehículos controlados, 78.045 conductores fueron denunciados, lo que representa un 6,2% del total. Una cifra que mantiene la línea con campañas anteriores, aunque el volumen de vehículos controlados ha aumentado en más de 235.000 respecto a la última campaña realizada en agosto de 2025.

Los conductores que hayan sido capturados superando los límites de velocidad permitidos se enfrentan a sanciones que oscilan entre 100 y 600 euros y la pérdida de 2 a 6 puntos del carné de conducir, dependiendo de la gravedad de la infracción cometida.

Autovías y autopistas en el punto de mira

Uno de los datos más llamativos es que más de la mitad de las denuncias se registraron en autopistas y autovías, "con 41.772 conductores denunciados, que representan el 53,5% del total, mientras que el 43,8% correspondió a carreteras convencionales (34.215 denuncias)". Esta distribución confirma el desplazamiento de la mayoría de las infracciones hacia las vías rápidas observado en campañas anteriores. En travesías se formularon 2.058 denuncias (2,6%)", recoge la DGT.

15 conductores investigados

Más allá de las sanciones, 15 conductores fueron puestos a disposición judicial por "por superar en más de 80 km/h la velocidad permitida, tal como se recoge en el artículo 379.1 del Código Penal", explica la DGT. Esta cifra ha ido en aumento progresivamente, tanto que ha duplicado la registrada hace dos años, algo que muestra el aumento de los comportamientos irresponsables al volante.

La velocidad es un factor clave en la siniestralidad

A los controles de la Guardia Civil se suman también los realizados por policías autonómicas y locales, lo que amplía el alcance de estas campañas.

Desde Tráfico recuerdan la importancia de respetar los límites de velocidad para reducir los accidentes de tráfico e insisten en que la prudencia y el respeto hacia la normativa establecida son clave para garantizar la seguridad vial y reducir los comportamientos que suponen un riego para los conductores.