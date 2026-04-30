Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Cadáver TeldeApuñalado AgaeteEscándalo vuelo Gran CanariaHuelga de docentes interinosManifestación de médicos
instagramlinkedin

En Directo

Minuto a minuto

EEUU captura a Maduro, en directo | Crisis en Venezuela y los planes de Trump en Groenlandia, Cuba, México o Colombia

Dos muertos en un nuevo ataque estadounidense a una embarcación en el Pacífico

Venezuela y Colombia sellan un acuerdo para combatir la delincuencia en la frontera

Venezuela y Colombia sellan un acuerdo para combatir la delincuencia en la frontera

Javier Vendrell Camacho

R. Gargoi / J. Quintana

Estados Unidos ha bombardeado varias zonas civiles y militares de Venezuela, incluida la capital Caracas, y ha capturado y trasladado fuera del país a su líder Nicolás Maduro, según ha confirmado el presidente estadounidense Donald Trump, que ha calificado de "exitoso" el ataque contra el país sudamericano

Sigue aquí el minuto a minuto de las últimas noticias de la situación en Venezuela y cómo lo está viviendo la comunidad venezolana residente en Canarias.

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Quevedo rompe el silencio sobre su cambio físico y la salud mental: “No estaba del todo bien, me molestó mucho”
  2. Adelina Torres, militar: 'La experiencia de las Fuerzas Armadas españolas las convierte en un referente internacional
  3. La hija de Fayna Bethencourt debuta ante el público con su primer trabajo de interpretación: dos gotas de agua
  4. Quevedo, una mujer de Telde y el hijo de Inmaculada Medina: el momento que confirmó que en Canarias nos conocemos todos
  5. El Supremo reconoce el derecho de un guardia civil de Vecindario a ejercer como actor
  6. Un ataque rebelde sorprende en Mali a un grupo de canarios
  7. La Aemet avisa de lluvias en Canarias hoy miércoles: estas serán las islas con más nubosidad
  8. El Gobierno otorga 12 Medallas de Oro de Canarias que se entregarán el 30 de mayo

Ni lluvia ni sol pleno: así será el tiempo este jueves en Canarias

Ni lluvia ni sol pleno: así será el tiempo este jueves en Canarias

EEUU captura a Maduro, en directo | Crisis en Venezuela y los planes de Trump en Groenlandia, Cuba, México o Colombia

EEUU captura a Maduro, en directo | Crisis en Venezuela y los planes de Trump en Groenlandia, Cuba, México o Colombia

Dos excepciones irrelevantes

Dos excepciones irrelevantes

Cientos de sanitarios canarios salen a la calle para protestar contra el Estatuto Marco: "A los médicos se nos ha perdido el respeto"

Cientos de sanitarios canarios salen a la calle para protestar contra el Estatuto Marco: "A los médicos se nos ha perdido el respeto"

Beatriz Sánchez y Jaime Serrano-Jover aspiran a la Fiscalía Superior de Canarias

Beatriz Sánchez y Jaime Serrano-Jover aspiran a la Fiscalía Superior de Canarias

Aldama reconoce que no pagó sobornos a Torres

Aldama reconoce que no pagó sobornos a Torres

El PP se le revira a Coalición Canaria (CC) en el Congreso por sus apoyos a Pedro Sánchez

El PP se le revira a Coalición Canaria (CC) en el Congreso por sus apoyos a Pedro Sánchez

La huelga de docentes interinos en Canarias: "No somos una plaza, somos personas"

La huelga de docentes interinos en Canarias: "No somos una plaza, somos personas"
Tracking Pixel Contents