El Gobierno de Canarias y Binter unen fuerzas para visibilizar el talento del archipiélago

El Gobierno de Canarias y la compañía aérea Binter han formalizado este jueves 30 de abril una alianza estratégica para impulsar y visibilizar el capital humano del archipiélago. A través de la firma de un convenio de colaboración, la aerolínea se suma al proyecto "Talento Canario", una iniciativa declarada de interés estratégico que busca posicionar a las islas como un referente en innovación, cultura y emprendimiento.

El acto, que ha contado con la presencia del viceconsejero de la Presidencia del Gobierno de Canarias, Alfonso Cabello, el director general de Coordinación Orgánica y Proyectos Estratégicos del Gobierno de Canarias, David Pérez-Dionis, y el director comercial, de Marketing y Comunicación de Binter, Miguel Ángel Suárez, marca un hito en la estrategia de comunicación de este proyecto, cuyo objetivo es inspirar a las nuevas generaciones y fomentar valores como la cultura del esfuerzo y la identidad canaria.

El talento local, protagonista en las nubes

Estas piezas audiovisuales se integrarán en el canal de entretenimiento a bordo de la aerolínea, permitiendo que miles de usuarios conozcan de cerca las historias de éxito que se gestan en las islas.

La programación incluirá contenidos específicos centrados en áreas clave como el deporte, centrados en el esfuerzo y superación en la élite; la ciencia, sobre innovación e investigación con sello isleño; la cultura, destacando la creatividad e identidad como motor social; y el emprendimiento, hablando de las nuevas oportunidades y el liderazgo empresarial.

Una alianza por el futuro de las islas

El proyecto "Talento Canario", promovido por la Viceconsejería de Bienestar Social y la Dirección General de Coordinación Orgánica y Proyectos Estratégicos del Gobierno de Canarias, nace con la voluntad de generar nuevos referentes positivos para la juventud.

"Esta colaboración con Binter no solo amplía el alcance de nuestra plataforma, sino que refuerza la imagen de las islas como una tierra de oportunidades y creatividad, tanto dentro como fuera de nuestro territorio"; destaca el viceconsejero de la Presidencia del Gobierno de Canarias.

Por su parte, Miguel Ángel Suárez ha destacado cómo la iniciativa "contribuye a que los destinos que conecta Binter con Canarias puedan conocer desde otra perspectiva el talento canario y a posicionar al archipiélago como un referente en innovación y futuro". La compañía reafirma así su compromiso histórico con la sociedad canaria, actuando como altavoz de los valores que definen al archipiélago. La colaboración se realiza de forma desinteresada, valorando especialmente el carácter de responsabilidad social de la iniciativa.

Sobre el Proyecto Estratégico "Talento Canario"

Declarado como tal por el presidente de Canarias el 13 de octubre de 2025, el proyecto tiene como objetivo inspirar a la juventud canaria y posicionar al archipiélago, tanto dentro como fuera de su territorio, como un referente en talento, innovación y futuro. A través de la creación de una plataforma de comunicación y la generación de alianzas con entidades clave, se pretende que el talento vinculado a las ocho islas sea reconocido como un activo fundamental para el desarrollo y el futuro de Canarias.

Además, el proyecto plantea la perspectiva del retorno de talento junto a los jóvenes canarios que estudian o trabajan fuera de las islas, para abordar de manera conjunta las condiciones necesarias que deben darse para que puedan volver a Canarias para desarrollar su carrera profesional, e involucrarlos en el análisis de las transformaciones que deben producirse en las islas para que eso pueda suceder.