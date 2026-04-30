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Juegos y apuestas

¿Cuántos hipódromos caben en Canarias?

El nuevo decreto de juegos y apuestas mantiene el límite de 12 casinos, 45 bingos y 422 salones recreativos

Carrera de caballos en La Laguna de Valleseco, en Gran Canaria.

Carrera de caballos en La Laguna de Valleseco, en Gran Canaria. / Juan Castro

Salvador Lachica

Salvador Lachica

Santa Cruz de Tenerife

Canarias podrá tener hasta siete hipódromos, uno por isla como máximo, tal y como queda definido en el decreto de planificación de juegos y apuestas elaborado por la Consejería de Presidencia que pilota Nieves Lady Barreto y que este jueves aprobó el Parlamento con la abstención del PSOE, NC-Bc y Vox.

La previsión abre una puerta inédita en el Archipiélago, aunque todavía sin planos definidos: la norma no concreta extensión, superficie mínima, dimensiones de pista ni características constructivas de esas futuras instalaciones.

En materia de casinos, el decreto no amplía el horizonte actual, sino que lo conserva. Canarias podrá contar con un máximo de 12 casinos. La distribución queda cerrada: tres en Tenerife, ubicados en Puerto de la Cruz, Adeje y Santa Cruz de Tenerife; cuatro en Gran Canaria, dos en San Bartolomé de Tirajana y dos en Las Palmas de Gran Canaria; dos en Lanzarote, en Tías y Teguise; y tres en Fuerteventura, en La Oliva, Pájara y Antigua.

Bingos y salones recreativos

El bingo mantiene su propio reparto insular. El máximo autonómico será de 45 salas, con una distribución desigual: 22 en Gran Canaria, 15 en Tenerife, dos en Fuerteventura, dos en Lanzarote, dos en La Palma, una en La Gomeray una en El Hierro.

El mapa se densifica en el caso de los salones recreativos y de juego. El proyecto fija un techo de 422 en todo el Archipiélago. Tenerife y Gran Canaria concentran la mayor parte, con 150 cada una. Les siguen Lanzarote, con 50; Fuerteventura, con 45; La Palma, con 20; La Gomera, con cuatro; y El Hierro, con tres.

Una mujer en máquina de juegos de azar.

Una mujer en máquina de juegos de azar. / E.D. / L.P.

Máquinas recreativas y de azar

La regulación de las máquinas recreativas y de azar también se actualiza. El texto planifica las de 'tipo A especial' - otorgan premios en metálico, especie o puntos-, 'tipo B' -conocidas popularmente como tragaperras- y 'tipo C', que solo están permitidas en casinos y salones de juego y no en hostelería.

Las máquinas tipo B quedan limitadas a 7.200 en establecimientos de hostelería, mientras que las 'tipo C' se fijan en 700. Las 'tipo B' instaladas en salones recreativos y bingos no computan dentro de ese límite general, porque su número queda ligado a las autorizaciones de cada local, al aforo y a las condiciones de seguridad.

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La norma también menciona canódromos y frontones, aunque aquí el Gobierno opta por no cerrar una cifra. A diferencia de los hipódromos, cuyo máximo queda en siete, los canódromos y frontones se remiten a sus reglamentaciones particulares, tanto en número como en requisitos.

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