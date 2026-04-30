La huelga nacional de médicos registra un seguimiento del 18,45% en Canarias

La huelga de médicos convocada este jueves, 30 de abril, en todo el país contra la propuesta del Ministerio de Sanidad para reformar el Estatuto Marco registró en Canarias un seguimiento del 18,45% en las instituciones del Servicio Canario de la Salud.

Según los datos facilitados por la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, el paro fue secundado por 811 profesionales médicos de los 4.396 afectados por la convocatoria en el Archipiélago, tanto en Atención Primaria como en Atención Hospitalaria.

Por áreas de salud, Gran Canaria fue la isla con mayor seguimiento en números absolutos, con 443 médicos en huelga de los 1.834 afectados, lo que supone un 24,15%. En Tenerife, secundaron el paro 355 profesionales de 2.045, un 17,36%.

En Lanzarote, la huelga fue seguida por 23 médicos de los 248 afectados, con un porcentaje del 9,27%. En Fuerteventura, participaron seis profesionales de 303, lo que representa un 1,98%.

En La Palma, el seguimiento fue del 5,23%, con nueve médicos en huelga de los 172 afectados. En La Gomera, acudió a la convocatoria un profesional de los 49 afectados, un 2,04%, mientras que en El Hierro no se registró ningún efectivo en huelga.

La Consejería de Sanidad informó además de que la jornada de mañana transcurrió sin incidencias destacables y con 1.332 efectivos incluidos en los servicios mínimos.