El Instituto Canario de Igualdad movilizará casi un millón de euros anuales en ayudas para combatir la violencia de género

El Instituto Canario de Igualdad (ICI) dará luz verde, para la temporada 2026–2028, a un nuevo Plan Estratégico de Subvenciones que prevé una inversión mínima cercana a los 900.000 euros anuales con fin de favorecer la igualdad entre mujeres y hombres y fortalecer la atención integral a víctimas de violencia de género en Canarias. A este plan de subvenciones hay que sumarle el importe de otro millón de euros para 2026 procedentes de los fondos del IRPF, que se gestiona ahora mismo a través de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias del Gobierno de Canarias, y el importe aprobado en la última Conferencia Sectorial de 10.204.378,15 euros para este año destinados a la prevención y lucha contra la violencia de género.

El texto, respaldado por la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias en el marco del Consejo Rector del ICI, establece cinco líneas de acción que combinan el refuerzo del tejido asociativo, la promoción del conocimiento en materia de igualdad y la intervención directa sobre uno de los principales problemas sociales: la violencia de género. En este sentido, se ha decidido impulsar iniciativas orientadas a mejorar y perfeccionar el sistema para erradicar todas las formas de violencia de género, con especial atención a la violencia vicaria, mediante medidas centradas en la protección, la asistencia y la recuperación de las víctimas, cuya aplicación cuenta con el compromiso de las Comunidades Autónomas.

Dentro del eje de igualdad, el plan contempla una dotación estable de 350.000 euros anuales para el impulso del asociacionismo de mujeres, una de las principales herramientas para promover la participación social, el liderazgo y la defensa de derechos en el ámbito comunitario. A esta línea se suman 30.000 euros anuales destinados a la formación e investigación universitaria con perspectiva de género, orientados a consolidar el conocimiento académico en esta materia, así como una actuación específica de 10.000 euros en 2026 dirigida a impulsar la participación de mujeres con discapacidad, un colectivo especialmente vulnerable frente a la discriminación múltiple.

Casi medio millón de euros para atención a víctimas

En materia de violencia de género, el plan incluye una de sus partidas más destacadas: 497.359 euros previstos para 2026, destinados a asegurar una atención social completa a las víctimas. Esta inversión permitirá mantener servicios de apoyo psicológico, social y legal, además de impulsar acciones centradas en la recuperación personal y el fortalecimiento de la autonomía de las mujeres afectadas.

El plan combina distintos mecanismos de concesión, concurrencia competitiva y concesión directa, en función de la naturaleza de las actuaciones, e incorpora indicadores de seguimiento que permitirán medir resultados concretos, como el número de entidades beneficiarias, el alcance de los proyectos o el grado de mejora en el conocimiento y empoderamiento de las mujeres participante.

La implementación de este plan representa un impulso importante para las políticas públicas de igualdad en Canarias. No solo asegura la continuidad de programas clave, sino que refuerza un enfoque doble: por un lado, la respuesta inmediata, especialmente en casos de violencia de género; y por otro, medidas de carácter estructural, como el apoyo al tejido asociativo y la generación de conocimiento.

En un contexto donde las desigualdades de género y la violencia hacia las mujeres siguen siendo desafíos prioritarios, este plan permite organizar mejor los recursos públicos, optimizar su uso y garantizar que las acciones financiadas tengan un impacto tangible y evaluable en la sociedad canaria. De esta manera, el Instituto Canario de Igualdad fortalece su papel como principal impulsor en la promoción de una sociedad más justa, igualitaria y libre de violencia.