Jaime Serrano-Jover, de la lucha contra la corrupción a la Fiscalía Superior de Canarias

La Fiscalía Superior de Canarias ya tiene nuevo rostro, vinculado, una vez más, a la lucha contra el crimen organizado. El Consejo Fiscal ha elegido este jueves al delegado del área de Anticorrupción de Santa Cruz de Tenerife, Jaime Serrano-Jover, para asumir la máxima representación del Ministerio Público en el Archipiélago.

Asume el cargo tras el ascenso de su predecesora María Farnés Martínez-Frigola, quien persiguió conocidas tramas corruptas como el caso Las Teresitas, a fiscal de sala jefa del Tribunal Supremo, donde ejercerá en la sección penal.

El nuevo fiscal superior es conocido por su participación en algunos de los asuntos más mediáticos de las Islas, como el caso Mediador, el caso Arona o el caso Áridos. Licenciado en Derecho en 1998 por la Universidad San Pablo C.E.U., aprobó en mayo de 2023 la oposición para acceder a la Carrera Judicial y Fiscal, aunque finalmente encontró su lugar en este último ámbito.

Casos más mediáticos

Cuenta con formación destacada sobre delitos urbanísticos, corrupción política, fraudes a la administración pública y está especializado en ilícitos económicos. Tras una reconocida etapa en el área de Medio Ambiente y Urbanismo, fue nombrado en 2022 delegado de la sección contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada, donde tomó el relevo de Farnés después de su paso a la Fiscalía Superior de Canarias.

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