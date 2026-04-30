Ni lluvia ni sol pleno: así será el tiempo este jueves en Canarias

El tiempo en Canarias entra en una fase de estabilidad relativa, pero con matices. Ni cielos completamente despejados ni lluvias generalizadas.

La previsión para este jueves apunta a una jornada de intervalos nubosos, temperaturas al alza y viento flojo, con algunos cambios a lo largo del día en distintas zonas del archipiélago.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este jueves cielos con intervalos nubosos en Canarias, con tendencia a aumentar la nubosidad en zonas de interior durante la tarde, especialmente en la provincia oriental y en Tenerife.

En estas áreas no se descarta la presencia de lluvias débiles y ocasionales, sobre todo en medianías y vertientes este, aunque con baja probabilidad.

En el resto de las islas, el ambiente será más estable, con cielos poco nubosos y algunos intervalos de evolución en el interior durante las horas centrales del día.

Previsión por islas

LANZAROTE

Intervalos nubosos con baja probabilidad de lluvias débiles, principalmente en el este durante las horas centrales. Temperaturas con pocos cambios. Viento flojo con predominio del noreste a primeras y últimas horas, y del régimen de brisas durante las horas centrales.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

Arrecife 16 - 22

FUERTEVENTURA

Intervalos nubosos con baja probabilidad de lluvias débiles, principalmente en el este durante las horas centrales. Temperaturas con pocos cambios. Viento flojo con predominio del noreste a primeras y últimas horas, y del régimen de brisas durante las horas centrales.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

Puerto del Rosario 16 - 21

GRAN CANARIA

Intervalos nubosos con baja probabilidad de lluvias débiles, principalmente en zonas de interior y vertiente este durante las horas centrales. Temperaturas sin cambios o en ligero ascenso. Viento flojo con predominio del noreste a primeras y últimas horas, y del régimen de brisas durante las horas centrales.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

Las Palmas de Gran Canaria 16 - 22

TENERIFE

Intervalos nubosos con baja probabilidad de lluvias débiles, principalmente en el este durante las horas centrales. Temperaturas mínimas con pocos cambios y máximas en ligero ascenso, más acusado en medianías del norte. Viento flojo con predominio del noreste a primeras y últimas horas, y del régimen de brisas durante las horas centrales. En cumbres centrales, viento moderado del oeste.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

Santa Cruz de Tenerife 17 - 23

LA GOMERA

Poco nuboso con intervalos de evolución en zonas de interior en horas centrales. Temperaturas mínimas con pocos cambios y máximas en ligero ascenso. Viento flojo con predominio del noreste a primeras y últimas horas, y del régimen de brisas durante las horas centrales.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

San Sebastián de La Gomera 17 - 23

LA PALMA

Poco nuboso con intervalos de evolución en zonas de interior en horas centrales. Temperaturas mínimas con pocos cambios y máximas en ligero ascenso, más acusado en medianías del norte. Viento flojo con predominio del régimen de brisas.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

Santa Cruz de La Palma 14 - 22

EL HIERRO

Poco nuboso con intervalos de evolución en zonas de interior en horas centrales. Temperaturas mínimas con pocos cambios y máximas en ligero ascenso, más acusado en medianías del norte. Viento flojo con predominio del régimen de brisas.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

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