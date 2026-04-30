Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Cadáver TeldeSurf en La CícerApuñalado AgaeteEscándalo vuelo Gran CanariaHuelga de docentes interinos'Che' García - CB Gran CanariaGuaguas gratuitas para la misa del papa León XIV
instagramlinkedin

Muere José Antonio Pardellas, el periodista que popularizó el "una hora menos en Canarias"

El periodista, galardonado con el premio Canarias de Comunicación, fue un referente en la radiodifusión y televisión de las islas

El periodista José Antonio Pardellas

El periodista José Antonio Pardellas / LP

Bruno Betancor

Santa Cruz de Tenerife

El periodista José Antonio Pardellas, premio Canarias de Comunicación, ha fallecido este jueves a los 78 años de edad. Ante todo, Pardellas fue una figura fundamental en la historia de la comunicación en Canarias. Tras sus inicios en Radio Juventud en 1958, se convirtió en 1964 en el primer locutor y presentador de televisión en las islas, poniendo rostro y voz al nacimiento de Telecanarias.

Su profesionalidad marcó un hito en la pequeña pantalla y en las ondas de Radio Nacional de España (RNE), donde por oposición desarrolló una carrera impecable como redactor, presentador y, finalmente, director regional, llegando a liderar procesos clave como la fusión de RNE y Radio Cadena Española en todo el territorio nacional.

Más allá de su labor informativa, Pardellas forma parte del imaginario colectivo español por un detalle que cambió la radio para siempre. Durante su etapa en el programa Protagonistas, y ante el desconcierto que causaba el horario peninsular en los oyentes isleños, fue él quien sugirió a Luis del Olmo la icónica coletilla de "una hora menos en Canarias". Este hecho, recogido por la historiografía de la radio, simboliza su constante empeño por integrar la realidad canaria en el mapa mediático nacional, colaborando con grandes figuras como Eduardo Sotillos o Carlos Tena.

Miembro de la Academia Española de las Ciencias de la Radio desde 2008, Pardellas nunca abandonó el análisis de la actualidad canaria. Su agudeza intelectual quedó grabada en programas históricos como Tajaraste de Radio Club Tenerife o sus entrevistas en Radio Isla, y se mantuvo activo hasta sus últimos días en espacios como los Desayunos del Mencey. Con su partida, desaparece un maestro de periodistas y un humanista que, desde su formación en Geografía e Historia, supo explicar Canarias al mundo con rigor, elegancia y una vocación de servicio público inigualable.

Noticias relacionadas

(Habra ampliación)

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Quevedo rompe el silencio sobre su cambio físico y la salud mental: “No estaba del todo bien, me molestó mucho”
  2. Adelina Torres, militar: 'La experiencia de las Fuerzas Armadas españolas las convierte en un referente internacional
  3. Quevedo, una mujer de Telde y el hijo de Inmaculada Medina: el momento que confirmó que en Canarias nos conocemos todos
  4. El Supremo reconoce el derecho de un guardia civil de Vecindario a ejercer como actor
  5. Un ataque rebelde sorprende en Mali a un grupo de canarios
  6. La Aemet avisa de lluvias en Canarias hoy miércoles: estas serán las islas con más nubosidad
  7. El Gobierno otorga 12 Medallas de Oro de Canarias que se entregarán el 30 de mayo
  8. La Guardia Civil lo deja claro: multa de 200 euros a los conductores canarios por utilizar estas gafas de sol al atardecer

Muere José Antonio Pardellas, el periodista que popularizó el "una hora menos en Canarias"

Plátano de Canarias conquista Galicia

Plátano de Canarias conquista Galicia

El Parlamento de Canarias avala levantar un 'muro' de 300 metros entre el juego y los centros educativos

El Parlamento de Canarias avala levantar un 'muro' de 300 metros entre el juego y los centros educativos

El PSOE vota en contra de la moción de CC que reclama medidas específicas para Canarias frente a la guerra

El PSOE vota en contra de la moción de CC que reclama medidas específicas para Canarias frente a la guerra

Idealista lo revela: el precio de la vivienda sube en Canarias, un 10% en un año y se marca un nuevo récord

Idealista lo revela: el precio de la vivienda sube en Canarias, un 10% en un año y se marca un nuevo récord

Lo que muchos no saben: El Vega explica el origen del estribillo que canta Quevedo en "El Baifo"

Lo que muchos no saben: El Vega explica el origen del estribillo que canta Quevedo en "El Baifo"

La Brigada Canarias XVI despliega sus unidades por todo el Archipiélago a partir del 4 de mayo

La Brigada Canarias XVI despliega sus unidades por todo el Archipiélago a partir del 4 de mayo

Crece el beneficio de CaixaBank: la entidad gana 1.572 millones de euros hasta marzo, un 7% más

Crece el beneficio de CaixaBank: la entidad gana 1.572 millones de euros hasta marzo, un 7% más
Tracking Pixel Contents