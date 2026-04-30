Plátano de Canarias conquista Galicia

Hermanos Fernández López, compañía líder en la distribución de plátano de Canarias, ha formalizado la adquisición de una nueva plataforma logística y de maduración en Vigo (Galicia), en una operación que refuerza su estrategia de expansión en la Península.

La actuación incluye la incorporación de un almacén de 5.000 metros cuadrados, concebido para mejorar la capacidad operativa y optimizar el servicio a la gran distribución en el noroeste de España, así como dos puestos de venta en el mercado de Vigo. Esta nueva infraestructura se perfila como un elemento clave dentro del plan de crecimiento de la compañía, que el pasado año suscribió un acuerdo de alianza estratégica a largo plazo con la cooperativa CUPALMA, la mayor cooperativa de primer grado de Canarias.

En una primera fase, las instalaciones cuentan con una capacidad de maduración de 9.000 toneladas anuales de plátano, volumen que la empresa prevé duplicar hasta alcanzar las 18.000 toneladas en etapas posteriores de desarrollo.

Características del centro

Desde el punto de vista técnico, el centro dispone de una capacidad de frío para la conservación de hasta 600 toneladas de producto, ampliable por encima de las 800 toneladas, así como de más de 1.000 metros cuadrados destinados a salas de envasado equipadas con tecnología de última generación, adaptadas a los estándares de la gran distribución.

La operación responde no solo a una necesidad de incremento de capacidad, sino también a los objetivos de eficiencia productiva y generación de valor para sus socios en Canarias. La territorialización de los servicios permite a la compañía ampliar su cobertura de mercado y ofrecer una respuesta más ágil a las demandas del origen, especialmente de los productores integrados en la Organización de Productores de Plátanos (OPP) Unión Platanera Canaria, S.A.

Desde la dirección de la empresa destacan la relevancia estratégica de este movimiento: “Esta operación representa un hito importante en nuestra hoja de ruta, refuerza nuestra presencia en la península y sienta las bases para futuras inversiones y desarrollos en la región”.

Con esta incorporación, Hermanos Fernández López consolida su posición como uno de los principales actores del subsector del plátano a nivel nacional, con una apuesta decidida por la innovación técnica y la mejora continua de sus capacidades logísticas para fortalecer su liderazgo en el mercado peninsular.