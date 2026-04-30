El PSOE vota en contra de la moción de CC que reclama medidas específicas para Canarias frente a la guerra

Coalición Canaria ha logrado la aprobación por mayoría en el Congreso de los Diputados de su moción sobre el impacto en Canarias de la crisis derivada de la guerra de Irán. La iniciativa de los nacionalistas canarios insta al Gobierno del Estado a poner en marcha medidas urgentes para afrontar sus consecuencias en el Archipiélago. La moción, defendida por la diputada de CC, Cristina Valido, ha sido respaldada por 189 votos a favor, los votos en contra del PSOE, mientras que Vox y Junts se han abstenido. Además, el texto inicial ha sido reforzado con una serie de enmiendas propuestas por Sumar para que el conjunto de medidas planteadas al Ejecutivo estatal se aplique también en las Islas Baleares.

La iniciativa parlamentaria se compone de un total de doce puntos que instan al Gobierno del Estado a adoptar medidas específicas para los territorios insulares. Entre ellas se incluye la elaboración de un informe detallado sobre el impacto del conflicto en las Islas, así como la incorporación de capítulos específicos para Canarias y Baleares en futuros decretos, planes de contingencia o paquetes de respuesta ante la actual crisis.

"Intereses partidistas"

Tras el debate de ayer en el pleno del Congreso, la parlamentaria nacionalista asegura que "ni con la izquierda como dice el PP en Madrid, ni con la derecha como dicen los socialistas canarios en cada intervención por gobernar en Canarias con el PP. Yo estoy en el nacionalismo canario que prioriza a Canarias y su gente , que decide en Canarias. Ese debate absurdo es lamentable. Respeto que sigan perdiendo el tiempo en esto y no tengan nada más que aportar en sus declaraciones e intervenciones , pero yo no tengo tiempo que perder. Y menos en los intereses partidistas de otros".

En el texto se reclaman planes de abastecimiento y conectividad coordinados con los gobiernos autonómicos que contemplen combustibles de automoción, combustibles para generación eléctrica, queroseno de aviación, transporte marítimo de mercancías y la continuidad operativa de puertos y aeropuertos. También que se priorice en la planificación energética del Estado las inversiones destinadas a reforzar la autonomía y seguridad energética de Canarias y Baleares.