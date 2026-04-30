Rescatan en Lanzarote una neumática con 60 migrantes, entre ellos 21 posibles menores
La embarcación fue localizada el jueves a 20 kilómetros de la costa tras una llamada de auxilio de sus ocupantes
Las Palmas de Gran Canaria
Salvamento Marítimo rescató anoche una lancha neumática que intentaba llegar a Lanzarote con 60 hombres de origen magrebí y subsahariano a bordo, entre ellos 21 posibles menores, según ha informado a EFE un portavoz del 112.
La operación se puso en marcha en torno a las 21.00 horas, cuando los propios ocupantes de la embarcación lograron llamar por teléfono móvil a emergencias para solicitar ayuda.
La neumática fue localizada a unos 20 kilómetros de la costa por la Salvamar Al Nair.
Todas las personas que iban a bordo fueron desembarcadas en el puerto de Arrecife, sin que ninguna precisara asistencia médica.
- Quevedo rompe el silencio sobre su cambio físico y la salud mental: “No estaba del todo bien, me molestó mucho”
- Adelina Torres, militar: 'La experiencia de las Fuerzas Armadas españolas las convierte en un referente internacional
- Quevedo, una mujer de Telde y el hijo de Inmaculada Medina: el momento que confirmó que en Canarias nos conocemos todos
- El Supremo reconoce el derecho de un guardia civil de Vecindario a ejercer como actor
- Un ataque rebelde sorprende en Mali a un grupo de canarios
- La Aemet avisa de lluvias en Canarias hoy miércoles: estas serán las islas con más nubosidad
- El Gobierno otorga 12 Medallas de Oro de Canarias que se entregarán el 30 de mayo
- La Guardia Civil lo deja claro: multa de 200 euros a los conductores canarios por utilizar estas gafas de sol al atardecer