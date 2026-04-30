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Rescatan en Lanzarote una neumática con 60 migrantes, entre ellos 21 posibles menores

La embarcación fue localizada el jueves a 20 kilómetros de la costa tras una llamada de auxilio de sus ocupantes

Llegada al puerto de Arrecife (Lanzarote) de los 60 inmigrantes rescatados por Salvamento Marítimo el jueves a unos 20 kilómetros de la isla. EFE/Adriel Perdomo

Llegada al puerto de Arrecife (Lanzarote) de los 60 inmigrantes rescatados por Salvamento Marítimo el jueves a unos 20 kilómetros de la isla. EFE/Adriel Perdomo / Adriel Perdomo / EFE

EFE

Las Palmas de Gran Canaria

Salvamento Marítimo rescató anoche una lancha neumática que intentaba llegar a Lanzarote con 60 hombres de origen magrebí y subsahariano a bordo, entre ellos 21 posibles menores, según ha informado a EFE un portavoz del 112.

La operación se puso en marcha en torno a las 21.00 horas, cuando los propios ocupantes de la embarcación lograron llamar por teléfono móvil a emergencias para solicitar ayuda.

La neumática fue localizada a unos 20 kilómetros de la costa por la Salvamar Al Nair.

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Todas las personas que iban a bordo fueron desembarcadas en el puerto de Arrecife, sin que ninguna precisara asistencia médica.

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