Los socialistas se oponen en Madrid a nuevas medidas anticrisis para Canarias

Coalición Canaria ha logrado concitar una mayoría en el Congreso a su moción para poner en marcha medidas específicas para Canarias con el fin de paliar los efectos económicos y sociales de la guerra de Irán. La iniciativa ha salido adelante gracias al apoyo de PP, Sumar, PNV y ERC, entre otros grupos, mientras Vox y Junts se han abstenido y el PSOE fue el único grupo parlamentario que votó en contra. De esta forma la diputada Cristina Valido no solo consigue el respaldo de la Cámara Baja con 189 votos a favor, sino que divide a los dos partidos que forman parte del Gobierno central ya que aceptó la propuesta de Sumar de incluir a Baleares para que las medidas sean extensibles a los dos archipiélagos.

La oposición de los socialistas llega después del agrio debate protagonizado por las diputadas por Las Palmas Jimena Delgado (PP) y Dolores Corujo (PSOE), que se acusaron mutuamente de no atender los asuntos de Canarias cuando gobiernan y también lanzaron reproches a los nacionalistas. Corujo reiteró la tesis que ya el vicepresidente y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, manifestó en el debate de la semana pasada y es que las reglas fiscales no se pueden modificar ni para el Estado ni para las comunidades autónomas, a pesar de la reivindicación de CC con el argumento de la solvencia financiera de la Comunidad Autónoma. Valido rechazó la enmienda del PSOE por ser demasiado genérica y los socialistas se inclinaron finalmente por votar en contra, quedándose solos en la oposición a la moción ya que Vox decidió abstenerse.

La posición del PSOE ha sido duramente criticada por Cristina Valido: "Estamos cansados de verles negociar hasta la saciedad y aceptar peticiones más controvertidas y discutibles a otros partidos nacionalistas, parece que el PSOE canario y el ministro candidato Torres ponen por delante su batalla partidista con CC en Canarias y sus intereses electorales a los avances en derechos y protección de las Islas que podríamos lograr a la vista del esfuerzo que hacen para que CC apoye sus iniciativas".

Aviso a navegantes

La parlamentaria nacionalista lanza un aviso a navegantes y advierte a los socialistas que "tendrán que decidir qué posición quieren de Coalición Canaria en próximos tiempos" y que "si no se avanza en la mesa bilateral, no se responde al Gobierno canario y no se apoyan las iniciativas para Canarias, no deberían sorprenderse en el futuro de lo que pueda pasar".

Valido mostró su satisfacción por la aprobación de la moción al concitar el respaldo de grupos tan antagónicos como PP y Sumar ante una iniciativa parlamentaria que se compone de un total de doce puntos que instan al Gobierno del Estado a adoptar medidas específicas para los territorios insulares. Entre ellas se incluye la elaboración de un informe detallado sobre el impacto del conflicto en las Islas, así como la incorporación de capítulos específicos para Canarias y Baleares en futuros decretos, planes de contingencia o paquetes de respuesta ante la actual crisis.

Asimismo, se reclaman planes de abastecimiento y conectividad coordinados con los gobiernos autonómicos que contemplen combustibles de automoción, combustibles para generación eléctrica, queroseno de aviación, transporte marítimo de mercancías y la continuidad operativa de puertos y aeropuertos. También, que se priorice en la planificación energética del Estado las inversiones destinadas a reforzar la autonomía y seguridad energética de Canarias y Baleares.

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En relación con la regla de gasto, la iniciativa contiene la posibilidad de "flexibilizar temporalmente las reglas fiscales y de gasto para administraciones solventes como la Comunidad Autónoma de Canarias, de forma que puedan desplegar con plenitud su capacidad presupuestaria para proteger a las familias y a los sectores productivos ante esta crisis internacional".