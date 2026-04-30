El pronóstico de la Aemet para el puente del Primero de Mayo en Canarias: tiempo con temperaturas suaves y casi sin viento

El puente del Día Internacional de los Trabajadores (Primero de Mayo) llega con una previsión meteorológica estable en Canarias, aunque con presencia de nubes en distintos puntos del archipiélago.

Según la Agencia Estatal de Meteorología (aemet), entre el jueves 30 de abril y el domingo 3 de mayo predominarán las temperaturas suaves, los vientos flojos y una baja probabilidad de precipitaciones, principalmente en zonas de interior.

Estas condiciones coinciden con uno de los fines de semana del año más aprovechados para viajar o descansar dentro de las islas, por lo que muchos miran al cielo para conocer cómo será el tiempo en los próximos días.

Jueves 30 de abril: aumento de nubosidad en interiores

La previsión para este jueves apunta a intervalos nubosos en la provincia oriental y Tenerife, con tendencia a aumentar la nubosidad en áreas interiores durante la tarde. No se descarta alguna lluvia débil y aislada, especialmente en vertientes orientadas al este.

En el resto del archipiélago, se espera un ambiente más despejado, con algunas nubes de evolución en horas centrales del día. Las temperaturas se mantendrán estables en las mínimas, mientras que las máximas experimentarán un ligero ascenso, más notable en medianías del norte de las islas occidentales.

En cuanto al viento, será en general flojo, con predominio del noreste en las primeras y últimas horas, y brisas durante el día.

Las Palmas de Gran Canaria: 16ºC / 22ºC

Santa Cruz de Tenerife: 17ºC / 23ºC

Viernes 1 de mayo: ambiente variable con pocas lluvias

Durante el festivo del Primero de Mayo, se prevén intervalos de nubes altas acompañados de algunas nubes bajas en zonas costeras a primeras horas. En las islas montañosas, podrían desarrollarse nubes de evolución en el interior, con baja probabilidad de precipitaciones débiles y dispersas.

A medida que avance la jornada, los cielos tenderán a despejarse. Las temperaturas apenas variarán, aunque podrían subir ligeramente en la provincia oriental.

El viento será flojo del noreste, salvo en islas como La Palma y El Hierro, donde predominarán las brisas.

Las Palmas de Gran Canaria: 18ºC / 22ºC

Santa Cruz de Tenerife: 18ºC / 24ºC

Sábado 2 de mayo: nubosidad en el norte y estabilidad general

El sábado continuará la tónica de estabilidad, aunque con mayor presencia de nubes en las vertientes norte de las islas de mayor relieve. En el resto de zonas, el cielo se mantendrá poco nuboso, con algunos intervalos de evolución en el interior sur durante las horas centrales.

Existe una ligera probabilidad de lluvias débiles y ocasionales, aunque de forma muy dispersa. En Lanzarote y Fuerteventura se esperan intervalos nubosos.

Las temperaturas seguirán sin grandes cambios y el viento soplará flojo a moderado del noreste.

Las Palmas de Gran Canaria: 18ºC / 22ºC

Santa Cruz de Tenerife: 18ºC / 24ºC

Domingo 3 de mayo: ligera subida térmica

El domingo cerrará el puente con condiciones similares, aunque con una ligera tendencia al ascenso de las temperaturas. En las islas orientales, como Lanzarote y Fuerteventura, persistirán los intervalos nubosos.

En el norte de las islas montañosas predominarán los cielos nubosos, con apertura de claros a lo largo del día. En el resto, el ambiente será mayormente despejado, salvo algunas nubes de evolución en zonas del sur.

El viento continuará soplando del noreste, con intensidad floja a moderada.

Las Palmas de Gran Canaria: 19ºC / 23ºC

Santa Cruz de Tenerife: 19ºC / 24ºC

El tiempo en Canarias durante este puente del Primero de Mayo será, en general, favorable, a tenor de la previsión de la Aemet.