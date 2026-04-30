Lo que muchos no saben: El Vega explica el origen del estribillo que canta Quevedo en "El Baifo"

Hay versos que se convierten en himnos. Se repiten, se cantan y se comparten hasta que se pierde su origen. En las últimas semanas, “Vivo en un archipiélago” ha vuelto a sonar con fuerza tras el lanzamiento del nuevo disco de Quevedo. Pero detrás de esas palabras hay una historia que no empieza ahora.

El artista canario El Vega ha querido aclarar en una entrevista en el programa Estrella del Amanecer, con Esther Gloria Díaz, el recorrido real de una de las frases más repetidas en la música reciente vinculada a Canarias.

Según explicó, todo comenzó hace aproximadamente tres años, cuando publicó un acústico de la canción Mi paraíso en el que ya aparecía el conocido estribillo. “Subí un acústico de ‘Vivo en un archipiélago’ y se compartió muchísimo”, recordó. A partir de ese momento, la frase empezó a circular ampliamente en redes y entre el público, convirtiéndose en una especie de lema que muchos identifican como un himno canario.

Un estribillo con autor

El Vega quiso matizar además el origen creativo del tema: el estribillo fue escrito por Pololo, a quien el propio artista cedió los derechos. “Para mí es el himno por excelencia de Canarias”, afirmó.

Esa idea fue la base para desarrollar posteriormente el proyecto completo, con una intención clara: representar a todas las islas. “Dije: voy a hacer un videoclip y una letra donde salgan las ocho islas”, explicó. El proyecto dio un paso más con la grabación del videoclip, que se llevó a cabo en La Graciosa, reforzando esa conexión directa con el territorio y la identidad del archipiélago.

El efecto Quevedo

El reciente lanzamiento de 'El Baifo', el nuevo disco de Quevedo, ha vuelto a poner el foco sobre esta frase, incluida en uno de sus temas, donde se escucha: “Vivo en un archipiélago donde tocan el tambor…”

Lejos de generar polémica, lo que refleja este fenómeno es cómo ciertas expresiones trascienden a los artistas y pasan a formar parte del imaginario colectivo. Más que una autoría concreta, se ha consolidado como una frase que conecta con una identidad compartida. Una forma de resumir, en pocas palabras, lo que significa vivir en Canarias.