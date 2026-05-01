Solo el 7% de las infracciones urbanísticas se restablece de forma voluntaria

El número de expedientes de infracciones sobre el territorio y el medio ambiente que se restablecen voluntariamente a su estado original apenas supone el 7% del total que incoa la Agencia Canaria de Protección del Medio Natural. En 25 años –entre 2001 y 2025– se han restablecido de forma voluntaria o por legalización un total de 4.184 expedientes de diferentes tipologías, un 7,2% de los 58.107 abiertos por la Agencia en ese periodo y que figuran en las estadísticas oficiales del organismo de la Comunidad Autónoma. Por provincias se han restablecido más expedientes en Santa Cruz de Tenerife –2.673– que en Las Palmas –1.511–, si bien en la provincia oriental las mayores reposiciones se refieren al vertido ilegal de residuos, mientras que en la provincia occidental son mayores los expedientes repuestos referidos a infracciones urbanísticas.

La realidad es que una gran cantidad de vulneraciones de las normativas urbanísticas por construcciones clandestinas, parcelaciones y ocupaciones ilegales de suelo rústico, vertidos de residuos al mar o en zonas protegidas, incumplimiento de la Ley de Costas, actividades sin autorización o extracciones de áridos no se corrigen del todo o acaban en un laberinto judicial que dura años. Por eso desde la Agencia se trabaja en dos líneas: por un lado negociar con el infractor la reposición del daño causado de forma voluntaria o mediante una posible legalización y, por otro, introducir en la ley mecanismos más contundentes con sanciones más elevadas y más tiempo para evitar la prescripción de los expedientes, tanto por la vía administrativa como por la vía judicial.

En relación con las infracciones estrictamente urbanísticas –construcciones y edificaciones fuera de la ley– el número de reposiciones también es muy bajo en comparación con el volumen de expedientes que se abren todos los años. Entre 2001 y 2025 se incoaron 21.199 sanciones de este tipo de las que se han repuesto 1.430, lo que supone el 6,7% del total. En la provincia tinerfeña el número de restablecimientos es mayor –1.071– que en Las Palmas, solo 359.

El 80% de los expedientes que se restablecieron en la provincia de Las Palmas fue de forma voluntaria por parte del infractor –1.229–. La otra opción para los que infringen la normativa medioambiental y urbanística es legalizar la acción sobre la que se ha abierto expediente, un trámite que lograron 255 expedientes en las islas orientales. Otros 40 fueron forzados a restablecer el estado original sin continuar con una denuncia penal o administrativa. En el caso de la provincia tinerfeña fueron 1.421 las infracciones que se restituyeron de forma voluntaria, mientras que otras 1.193 lograron legalizar las irregularidades cometidas. Otros 73 expedientes lo hicieron de forma forzosa.

Tenerife lidera

La isla con más infracciones resueltas voluntariamente es Tenerife que, al mismo tiempo, es también el territorio donde se abren más sanciones urbanísticas, sobre todo en los últimos años. De hecho en 2025 fue con bastante diferencia la isla con más expedientes abiertos por vulnerar la normativa territorial. En 25 años se han reparado 1.715 expedientes, mientras que en Gran Canaria fueron 949, en La Palma 627 y Fuerteventura 332, que son las que registran mayores cifras de restablecimientos.

Las estadísticas de la Agencia Canaria de Protección del Medio Natural reflejan que en el año 2025 el 51% de los expedientes abiertos fueron por infracciones urbanísticas, con 1.107 incoaciones. El 19% –405 sanciones– fueron por residuos peligrosos o contaminantes, mientras que las infracciones medioambientales provocaron la apertura de 279 expedientes. El año pasado la resolución voluntaria de las sanciones fue baja ya que en las islas de la provincia oriental fueron 68 expedientes y en la provincia tinerfeña 40. En La Gomera no se repuso de forma voluntaria ninguna de las 130 infracciones interpuestas, mientras que en Tenerife fueron 30 de 1.060 expedientes y en Gran Canaria 32 acataron la reposición frente a un total de 480.