Catha González revela el tenso momento que vivió con una famosa canaria antes de la Gala de la Reina del Carnaval de Las Palmas

El periodista y creador de contenido Javi de Hoyos ha puesto nombre al episodio de tensión que Catha González relató en el documental El sueño del sueño (ya disponible en la app Canarias Play), donde la creadora de contenido y presentadora de la Televisión Canaria habla del incómodo momento que vivió en su camerino durante la Gala de la Reina del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria. Según asegura De Hoyos, la persona a la que se refiere González en su testimonio sería Carla Barber, quien, siempre según la versión del periodista, habría entrado en el camerino de la presentadora acompañada de varias personas.

El relato parte de una escena recogida en el documental, en la que Catha González explica cómo había preparado ese momento previo a la gala para llegar al escenario con la máxima tranquilidad posible. La presentadora contaba con un espacio organizado para probarse el traje, los zapatos, maquillarse con calma y estar acompañada únicamente por personas de su confianza, como Juan Castañeda, Dan y Ana, profesionales con los que ya había trabajado en otras ocasiones y con los que se sentía cómoda. Sin embargo, esa calma se habría visto interrumpida por la llegada de personas externas que, según sus palabras, no esperaba encontrar allí.

El camerino, un espacio clave antes de la gala

Catha González explicó que, para ella, aquel camerino no era un simple espacio de espera, sino un lugar necesario para concentrarse antes de una noche especialmente importante. “Todo estaba preparado para estar tranquila, conversando, probándome el traje, probándome los zapatos y maquillándome tranquila”, relató en el documental. La presentadora insistió en que no pretendía sentirse “especial ni mejor que nadie”, pero sí defendió que aquel era su camerino y que había personas que no tenían que estar allí en ese momento.

Adolfo Rodríguez

Según su testimonio, la entrada de personas ajenas al equipo terminó alterando el ambiente. González aseguró que esa situación incomodó al máximo a quienes estaban trabajando con ella y generó nerviosismo en un momento en el que necesitaba precisamente lo contrario. “Algo que yo me había trabajado muchísimo, que era estar tranquila para llegar tranquila a la gala, una persona lo rompió”, confesó.

La versión de Javi de Hoyos

A raíz de esas declaraciones, Javi de Hoyos ha afirmado en sus redes sociales que ha investigado lo ocurrido y que la persona a la que se refería Catha González sería Carla Barber. El periodista explicó que el jurado de la gala disponía de una sala de espera, con catering y espacio para sus miembros, pero no de un camerino individual como tal. De hecho, señaló que otros integrantes del jurado, como Miguel Ángel Muñoz, permanecieron en esa zona habilitada para ellos.

Según la versión difundida por De Hoyos, Carla Barber habría entrado en el camerino de Catha González acompañada de varios amigos. El periodista plantea que pudo tratarse de un despiste o de una interpretación errónea de la organización de los espacios, pero subraya que la situación resultó especialmente incómoda para la presentadora, que se encontraba en pleno proceso de preparación antes de salir a escena.

La tensión durante el maquillaje

Uno de los momentos más llamativos del relato de Catha González tiene que ver con el estado de nerviosismo que percibió en su propio maquillador. La presentadora explicó que llegó a pedir calma porque notaba que la situación estaba afectando también al profesional que la estaba maquillando. “El maquillador que me está maquillando está incluso más nervioso que yo. Él tiene que estar tranquilo”, contó.

González relató que escuchaba a Juan respirar, dejar la brocha, volver a cogerla y mirar hacia atrás, como intentando hacer señales para que la gente abandonara el camerino. Sin embargo, según su versión, nadie le hacía caso. La tensión fue tal que la presentadora estuvo a punto de romper a llorar, aunque intentó contenerse para no estropear el trabajo de maquillaje.

Sin respuesta pública de Carla Barber

Por ahora, y según plantea Javi de Hoyos en su contenido, queda por ver si Carla Barber se pronuncia públicamente sobre esta versión de los hechos. Catha González, por su parte, no menciona ningún nombre en el documental, sino que se limita a narrar cómo vivió aquel momento y cómo la presencia de personas inesperadas alteró la tranquilidad que necesitaba antes de presentar una de las noches más importantes del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria.

Adolfo Rodríguez

Las sinceras palabras de Catha González sobre el incidente

Catha González relató el momento de tensión que vivió al llegar a su camerino antes de la gala. Según explicó, todo estaba preparado para que pudiera estar tranquila, probarse el traje y los zapatos, maquillarse con calma y conversar con su equipo de confianza, formado por personas con las que ya había trabajado en muchas ocasiones, como Juan Castañeda, Dan y Ana. Sin embargo, esa tranquilidad se rompió con la presencia de personas externas que, según sus palabras, no esperaba encontrar allí y que terminaron invadiendo un espacio que necesitaba preservar para concentrarse.

La artista aseguró que no pretendía sentirse “especial ni mejor que nadie”, pero defendió que aquel era su camerino y que había personas que no debían estar allí. La situación, afirmó, incomodó al equipo y generó un nerviosismo evidente, especialmente en el maquillador que estaba trabajando con ella. “Él tiene que estar tranquilo. No puedo salir hecha un Picasso”, llegó a decir, al percibir cómo Juan respiraba con dificultad, dejaba la brocha, volvía a cogerla y miraba hacia atrás intentando pedir, sin éxito, que la gente abandonara el espacio.

González confesó que estuvo a punto de romper a llorar, aunque intentó contenerse para no estropear el trabajo de maquillaje. La tensión fue tal que, según contó, el propio maquillador notó cómo le subía la temperatura corporal y le dijo que estaba “ardiendo”. “Fue un momento de muchísima frustración”, explicó la artista, que reconoció que en ese instante solo quería gritar y echar a todo el mundo del camerino para poder recuperar la calma que necesitaba antes de salir a la gala.