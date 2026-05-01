Cientos de personas se manifiestan en Las Palmas de Gran Canaria por el Día del Trabajador

Cientos de personas han salido este viernes a las calles de Las Palmas de Gran Canaria con motivo del Día Internacional del Trabajador en una jornada reivindicativa en la que la vivienda y la precariedad laboral han sido los ejes principales de las protestas.

Entre las principales denuncias ha destacado el concepto de “trabajador pobre”, una realidad que refleja la dificultad de muchas personas para llegar a fin de mes pese a tener empleo.

La manifestación, con menor participación que en años anteriores, marcada en parte por coincidir con una jornada de buen tiempo, ha estado acompañada por un ambiente combativo y festivo, con una batucada que ha animado el recorrido.

Según las primeras estimaciones de la Policía Nacional, la manifestación del 1 de mayo en Gran Canaria reunió a unas 1.100 personas, que recorrieron las calles de la capital hasta la plaza de Santa Ana, donde se dio lectura al manifiesto unitario. En él, las organizaciones convocantes pusieron el foco en la crisis de la vivienda, denunciando que “muy pocas personas trabajadoras en Canarias pueden acceder a una vivienda”, y corearon consignas como “ninguna casa vacía, ninguna persona sin techo”.

También alertaron sobre el aumento de la pobreza, recordando que “una tercera parte del pueblo canario vive en la pobreza” pese al récord turístico, y denunciaron la precariedad laboral con “salarios miserables” para la mayoría de la clase trabajadora. En el plano internacional, el manifiesto expresó un firme rechazo a los conflictos bélicos y al incremento del gasto militar, con lemas como “más escuelas y hospitales, menos gastos militares” y “no más sangre por petróleo”, reivindicando además que Canarias sea “un territorio de paz y neutralidad”.

Durante la marcha se han repetido consignas habituales como “Los convenios no se venden, los convenios se defienden”, “Gobierno y empresarios nos roban los salarios” o “El salario no se vende, el salario se defiende”.También ha estado muy presente el rechazo al gasto militar, con cánticos como “No más gastos militares, más escuelas y hospitales”.

Presencia política

La movilización ha contado con una destacada representación política, especialmente del ámbito socialista, con la presencia de Elena Máñez, Gustavo Santana, Luc André Diouf, Carla Campoamor, Ángel Víctor Torres, Carolina Darias y Sebastián Franquis, entre otros.

El ministro y expresidente canario Ángel Víctor Torres defendió la importancia de esta jornada como un día “esencial para defender a los trabajadores y a las trabajadoras” y subrayó el papel de los sindicatos, asegurando que “todas las organizaciones que defiendan a los trabajadores merecen el apoyo desde lo público”.

Noticias relacionadas

Vivienda y precariedad en el punto de mira

La dificultad de acceso a la vivienda y la pérdida de poder adquisitivo han sido dos de los temas más repetidos durante la jornada. Los asistentes han insistido en la necesidad de mejorar las condiciones laborales y salariales, denunciando que el empleo ya no garantiza una vida digna para una parte creciente de la población.