Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Accidente mortal Gran CanariaApuñalado AgaeteJefa de la Policía Local de LPGCPlanes Fin de SemanaInseguridad AgaeteLoterías
instagramlinkedin

En Directo

Minuto a minuto

EEUU captura a Maduro, en directo | Crisis en Venezuela y los planes de Trump en Groenlandia, Cuba, México o Colombia

Dos muertos en un nuevo ataque estadounidense a una embarcación en el Pacífico

Venezuela y Colombia sellan un acuerdo para combatir la delincuencia en la frontera

Venezuela y Colombia sellan un acuerdo para combatir la delincuencia en la frontera

Javier Vendrell Camacho

R. Gargoi / J. Quintana

Estados Unidos ha bombardeado varias zonas civiles y militares de Venezuela, incluida la capital Caracas, y ha capturado y trasladado fuera del país a su líder Nicolás Maduro, según ha confirmado el presidente estadounidense Donald Trump, que ha calificado de "exitoso" el ataque contra el país sudamericano

Sigue aquí el minuto a minuto de las últimas noticias de la situación en Venezuela y cómo lo está viviendo la comunidad venezolana residente en Canarias.

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Quevedo rompe el silencio sobre su cambio físico y la salud mental: “No estaba del todo bien, me molestó mucho”
  2. Quevedo, una mujer de Telde y el hijo de Inmaculada Medina: el momento que confirmó que en Canarias nos conocemos todos
  3. El Supremo reconoce el derecho de un guardia civil de Vecindario a ejercer como actor
  4. Un ataque rebelde sorprende en Mali a un grupo de canarios
  5. ¿Podrás ir a la playa este puente? La previsión de la AEMET en Canarias para el puente de mayo y el Día de la Madre
  6. La Aemet avisa de lluvias en Canarias hoy miércoles: estas serán las islas con más nubosidad
  7. Aldama reconoce que no pagó sobornos a Torres
  8. El Gobierno otorga 12 Medallas de Oro de Canarias que se entregarán el 30 de mayo

Los aeropuertos de Canarias operarán 1.159 vuelos en el arranque del puente de mayo

Los aeropuertos de Canarias operarán 1.159 vuelos en el arranque del puente de mayo

Los Gofiones agradecen el apoyo a Hijos de un Volcán, su éxito junto a Quevedo: "Estamos abrumados"

Los Gofiones agradecen el apoyo a Hijos de un Volcán, su éxito junto a Quevedo: "Estamos abrumados"

Ni en el supermercado ni en el bar: evitar el gluten es una odisea para los celíacos de Canarias

Ni en el supermercado ni en el bar: evitar el gluten es una odisea para los celíacos de Canarias

Jaime Serrano-Jover, de la lucha contra la corrupción a la Fiscalía Superior de Canarias

Jaime Serrano-Jover, de la lucha contra la corrupción a la Fiscalía Superior de Canarias

El PSOE vota en contra de la moción de CC que reclama medidas específicas para Canarias frente a la guerra

El PSOE vota en contra de la moción de CC que reclama medidas específicas para Canarias frente a la guerra

EEUU captura a Maduro, en directo | Crisis en Venezuela y los planes de Trump en Groenlandia, Cuba, México o Colombia

EEUU captura a Maduro, en directo | Crisis en Venezuela y los planes de Trump en Groenlandia, Cuba, México o Colombia

¿Qué tiempo hará este 1 de mayo en Canarias? El aviso de la Aemet para el Día del Trabajador en las Islas

¿Qué tiempo hará este 1 de mayo en Canarias? El aviso de la Aemet para el Día del Trabajador en las Islas

Tu carné de conducir está en juego durante el puente de mayo: Multa de 200 euros y pérdida de 6 puntos para los conductores canarios por utilizar esta distracción al volante

Tu carné de conducir está en juego durante el puente de mayo: Multa de 200 euros y pérdida de 6 puntos para los conductores canarios por utilizar esta distracción al volante
Tracking Pixel Contents