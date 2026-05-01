Los Gofiones agradecen el apoyo a Hijos de un Volcán, su éxito junto a Quevedo: "Estamos abrumados"

Hasta que el Sol nos deje de alumbrar

Y el viento de rugir

Aquí vamos a estar

Aquí pensamo' seguir

Nos rodea un mar eterno

Que nos separa y nos une

Yo nací de un volcán

Yo nací de un volcán

Con el dinero, soy insaciable

Y eso que todo lo que amo es impagable

Cambio más de contable que de piba

Mi amor es puro, mi negocio estable

Y me sigo sintiendo solo adentro del convertible

Si no le caes bien a Jader, no le caes bien a nadie

Baby, si te damos bola, es pa' que bailes

Y te vayas con el nuestro, que no podría estar contigo

Pa' que diga': Estuve con el amigo del amigo de

Todos hablan de aquí arriba y ninguno está aquí arriba

Nadie me escucha, solo hablo con Dios cuando hablo hacia arriba

Y yo sé que se muerden y que se mueren de intriga

Y quieren saltarse pasos para verse a mi altura

Y quieren pararse a mi la'o para entender lo que tengo

Y quieren saber con tiempo mi siguiente movimiento

Y para mí, ser yo mismo nunca será un movimiento

Intuición, puto

Sueño con que mis niño' nunca dejen el instituto

Y seguir bajando a la isla para comer barato

Aunque mis diamante' sean certificao', no moissanita

Me contradigo todo el rato, pero me hace sentir vivo

Humilde y arrogante, pero las dos con motivo'

Moriré esperando de mi padre un mensaje emotivo

Y de mi madre, algún cumplido que sea objetivo

Apego evitativo

Aparezco y desaparezco, las do' sin hacer ruido

Ni saludo ni me despido

No saben ni que llegué, ni saben que ya me he ido

Pero estoy en todos lado' donde tú no entra' (donde tú no entra')

Mi círculo está cerrado, puto, aquí no entra'

Y, aunque sabes que no cabes, bro, ¿pa' qué lo intentas?

Solo demuestras que te agarra' a un clavito ardiendo

Y nosotro' somos hermano' mucho antes de cobrar

Somos poquitos, pero ninguno se va a doblar

Yo no oculto la verdad, aunque sepa que va a doler

Odio la gente que se me presenta veinte veces porque no se acuerdan de mi nombre

Nunca me ha pasa'o, nunca me presento con mi nombre

Porque ustede' ya lo saben ya

Volviendo a los miradores donde soñaba con esto

Siete años despué' y sigo soñando con esto

Sigo preguntándome si me me merezco esto

Pero siempre supe que alguien iba a tener que hacer esto y

Tengo pesadillas que no me dejan dormir

Nosotro' sí que no teníamos ná' que perder

Hace mucho tiempo se me cayeron mis ídolos

Por eso ustedes nunca me van a conocer

No me les quiero caer como estos cabrones que ya olvidaron quienes eran

Modelos en mis contacto', presidentes en mi billetera

Bache' y picos en mi carrera

Que camuflo con discos y portadas de revista

Solo si leo antes las preguntas, me planto en esa entrevista

Si no es por doscientos, no me quito el pijama

Dame una casa si quieres que me levante de la cama

Tengo una relación tan tóxica con la fama

Que me la sigo follando aunque sepa que no me ama

Y aunque me llene de pasta, de estatus y cadenas

Tengo un vacío adentro que ya nada lo llena

Y tengo dinero pa' cuidar a los nietos de mis nietos

Tengo problemas que, por menos, te abrirían un hueco

Y estoy tranquilo, en la isla, en cualquier recoveco

Sentado enfrente del mar, contándole mis secretos

Siempre discreto, pero aquí to' saben cuál es mi carro

Nunca con miedo, pero, por si acaso, llevo un cacharro

Yo soy El Baifo, ¿a qué se supone que debo temer?

¿A qué se supone que debo temer si Dios está conmigo?

Hace falta algo más que odiarme para ser mi enemigo

Hace falta algo más que rezar para estar bendecido

Hace falta algo más que follar, mami, soy selectivo

Yo nací de un volcán, de la voz de un pueblo callado

Aquí te enseñan a aguantar y a tener el cuello agachado

Yo le di la vuelta al mundo antes de conseguir un chavo

Y ahora le cojo a mami mientras cuelgo a un abogado, ¿entiende'?

Solo soy uno más del montón

Que aguantó la presión y compró la mansión, ah

No tenía ná', solo yo y mi visión

Y dejé que el tiempo me diera la razón

Odio el paso del tiempo, boté el Cartier Santos

Quiero verano en Las Canteras, no en Pasito Blanco

Volver de la gira y que to' siga intacto

El Teide de fondo, tintado de blanco

Si no cuidas las costumbre', se pierden

Y ojalá que los que vengan las recuerden

Esto es pa' Tacoronte y Valverde, pa' Arrecife y Telde

En mi carrera, tatuada' ocho estrella'

Hasta que el Sol nos deje de alumbrar

Y el viento de rugir

Aquí vamos a estar

Aquí pensamo' seguir

Nos rodea un mar eterno

Que nos separa y nos une

Yo nací de un volcán

Yo nací de un volcán

Hasta que el Sol nos deje de alumbrar

Y el viento de rugir

Aquí vamo' a estar

Aquí pensamo' seguir

Nos rodea un mar eterno

Que nos separa y nos une

Yo nací de un volcán

Yo nací de un volcán