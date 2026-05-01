Los Gofiones agradecen el apoyo a Hijos de un Volcán, su éxito junto a Quevedo: "Estamos abrumados"
La emblemática formación isleña celebra el fenómeno viral junto a Quevedo, mientras EL BAIFO arrasa en Spotify y Apple con una colaboración que conecta tradición, juventud e identidad canaria
Hay canciones que suenan fuerte y otras que dejan huella. HIJO DE VOLCÁN parece haber llegado para ambas cosas. La colaboración entre Quevedo y Los Gofiones se ha convertido en uno de los grandes fenómenos del momento, no solo por sus cifras en plataformas, sino por algo más difícil de conseguir: emocionar, representar y tender puentes entre generaciones.
No es la primera vez que sus caminos se cruzan. La conexión entre ambos ya había despertado entusiasmo cuando Los Gofiones sorprendieron en el concierto de Quevedo en el Estadio de Gran Canaria, un momento muy celebrado por el público que sirvió como adelanto natural de esta alianza musical entre raíces y presente. Ahora, aquella complicidad se transforma en canción y en fenómeno viral.
El grupo del folclore canario quiso agradecer públicamente al artista el éxito que está logrando el tema. Un gesto que ha sido recibido con entusiasmo por miles de seguidores, que ven en esta unión mucho más que una simple colaboración musical.
Porque aquí no solo se mezclan voces. Se mezclan tiempos. Se abrazan raíces y futuro. Se encuentran la tradición que ha acompañado durante décadas a Canarias y el sonido urbano que hoy domina las listas globales.
La canción que conecta con hijos, padres y abuelos
Lo que ha logrado HIJO DE VOLCÁN tiene algo especial. En una época marcada por la inmediatez, la canción rescata el valor de la identidad y lo traduce al lenguaje de hoy. Los Gofiones representan una memoria musical compartida por generaciones enteras. Sus canciones han acompañado fiestas populares, encuentros familiares y celebraciones donde Canarias se canta a sí misma.
Quevedo, por su parte, representa la velocidad del presente: millones de escuchas, éxito internacional y una conexión directa con el público joven. Juntos han demostrado que tradición y modernidad no compiten. Se potencian.
Uno de los grandes aciertos del tema es su capacidad para unir públicos distintos. Jóvenes que siguen cada lanzamiento de Quevedo descubren sonidos y sensibilidades ligados al folclore isleño. Al mismo tiempo, generaciones mayores se acercan al universo urbano a través de una voz conocida y cercana.
No ocurre todos los días que una misma canción pueda sonar en auriculares adolescentes, en el coche familiar y en reuniones donde varias generaciones comparten mesa.
Ahí reside parte de su fuerza: HIJO DE VOLCÁN no excluye a nadie. Invita a entrar.
Letra de Hijo de un Volcán
Hasta que el Sol nos deje de alumbrar
Y el viento de rugir
Aquí vamos a estar
Aquí pensamo' seguir
Nos rodea un mar eterno
Que nos separa y nos une
Yo nací de un volcán
Yo nací de un volcán
Con el dinero, soy insaciable
Y eso que todo lo que amo es impagable
Cambio más de contable que de piba
Mi amor es puro, mi negocio estable
Y me sigo sintiendo solo adentro del convertible
Si no le caes bien a Jader, no le caes bien a nadie
Baby, si te damos bola, es pa' que bailes
Y te vayas con el nuestro, que no podría estar contigo
Pa' que diga': Estuve con el amigo del amigo de
Todos hablan de aquí arriba y ninguno está aquí arriba
Nadie me escucha, solo hablo con Dios cuando hablo hacia arriba
Y yo sé que se muerden y que se mueren de intriga
Y quieren saltarse pasos para verse a mi altura
Y quieren pararse a mi la'o para entender lo que tengo
Y quieren saber con tiempo mi siguiente movimiento
Y para mí, ser yo mismo nunca será un movimiento
Intuición, puto
Sueño con que mis niño' nunca dejen el instituto
Y seguir bajando a la isla para comer barato
Aunque mis diamante' sean certificao', no moissanita
Me contradigo todo el rato, pero me hace sentir vivo
Humilde y arrogante, pero las dos con motivo'
Moriré esperando de mi padre un mensaje emotivo
Y de mi madre, algún cumplido que sea objetivo
Apego evitativo
Aparezco y desaparezco, las do' sin hacer ruido
Ni saludo ni me despido
No saben ni que llegué, ni saben que ya me he ido
Pero estoy en todos lado' donde tú no entra' (donde tú no entra')
Mi círculo está cerrado, puto, aquí no entra'
Y, aunque sabes que no cabes, bro, ¿pa' qué lo intentas?
Solo demuestras que te agarra' a un clavito ardiendo
Y nosotro' somos hermano' mucho antes de cobrar
Somos poquitos, pero ninguno se va a doblar
Yo no oculto la verdad, aunque sepa que va a doler
Odio la gente que se me presenta veinte veces porque no se acuerdan de mi nombre
Nunca me ha pasa'o, nunca me presento con mi nombre
Porque ustede' ya lo saben ya
Volviendo a los miradores donde soñaba con esto
Siete años despué' y sigo soñando con esto
Sigo preguntándome si me me merezco esto
Pero siempre supe que alguien iba a tener que hacer esto y
Tengo pesadillas que no me dejan dormir
Nosotro' sí que no teníamos ná' que perder
Hace mucho tiempo se me cayeron mis ídolos
Por eso ustedes nunca me van a conocer
No me les quiero caer como estos cabrones que ya olvidaron quienes eran
Modelos en mis contacto', presidentes en mi billetera
Bache' y picos en mi carrera
Que camuflo con discos y portadas de revista
Solo si leo antes las preguntas, me planto en esa entrevista
Si no es por doscientos, no me quito el pijama
Dame una casa si quieres que me levante de la cama
Tengo una relación tan tóxica con la fama
Que me la sigo follando aunque sepa que no me ama
Y aunque me llene de pasta, de estatus y cadenas
Tengo un vacío adentro que ya nada lo llena
Y tengo dinero pa' cuidar a los nietos de mis nietos
Tengo problemas que, por menos, te abrirían un hueco
Y estoy tranquilo, en la isla, en cualquier recoveco
Sentado enfrente del mar, contándole mis secretos
Siempre discreto, pero aquí to' saben cuál es mi carro
Nunca con miedo, pero, por si acaso, llevo un cacharro
Yo soy El Baifo, ¿a qué se supone que debo temer?
¿A qué se supone que debo temer si Dios está conmigo?
Hace falta algo más que odiarme para ser mi enemigo
Hace falta algo más que rezar para estar bendecido
Hace falta algo más que follar, mami, soy selectivo
Yo nací de un volcán, de la voz de un pueblo callado
Aquí te enseñan a aguantar y a tener el cuello agachado
Yo le di la vuelta al mundo antes de conseguir un chavo
Y ahora le cojo a mami mientras cuelgo a un abogado, ¿entiende'?
Solo soy uno más del montón
Que aguantó la presión y compró la mansión, ah
No tenía ná', solo yo y mi visión
Y dejé que el tiempo me diera la razón
Odio el paso del tiempo, boté el Cartier Santos
Quiero verano en Las Canteras, no en Pasito Blanco
Volver de la gira y que to' siga intacto
El Teide de fondo, tintado de blanco
Si no cuidas las costumbre', se pierden
Y ojalá que los que vengan las recuerden
Esto es pa' Tacoronte y Valverde, pa' Arrecife y Telde
En mi carrera, tatuada' ocho estrella'
Hasta que el Sol nos deje de alumbrar
Y el viento de rugir
Aquí vamos a estar
Aquí pensamo' seguir
Nos rodea un mar eterno
Que nos separa y nos une
Yo nací de un volcán
Yo nací de un volcán
Hasta que el Sol nos deje de alumbrar
Y el viento de rugir
Aquí vamo' a estar
Aquí pensamo' seguir
Nos rodea un mar eterno
Que nos separa y nos une
Yo nací de un volcán
Yo nací de un volcán
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