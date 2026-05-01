El tiempo en Canarias este sábado: cielos mayormente despejados con alguna nubosidad de evolución

La jornada de este sábado se despide en Canarias con un tiempo estable y sin grandes cambios, marcado por cielos poco nubosos y la presencia de intervalos de nubes altas en buena parte del archipiélago.

Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), las temperaturas se han mantenido con pocas variaciones a lo largo del día, aunque en algunas zonas del sureste se ha notado un ligero ascenso de las máximas, especialmente en las costas.

En las islas occidentales, el desarrollo de nubosidad de evolución en zonas de interior ha dejado algunos intervalos nubosos durante la tarde, mientras que en las vertientes norte han aparecido tramos de nubes bajas a primeras y últimas horas.

Estas condiciones podrían dejar alguna preipitación débil, dispersa y ocasional en zonas de interior, especialmente en Tenerife y en las islas occidentales.

Previsión por islas

LANZAROTE

Cielos poco nubosos con intervalos de nubes altas y tendiendo a nuboso en el norte al final del día. Temperaturas con pocos cambios o en ligero ascenso de las máximas en el sureste. Viento flojo a moderado del noreste.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

Arrecife 17 - 24

FUERTEVENTURA

Cielos poco nubosos con intervalos de nubes altas y con intervalosmatinales de bajas en el este. Temperaturas con pocos cambios o en ligero ascenso de las máximas en el sureste. Viento flojo a moderado del noreste.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

Puerto del Rosario 17 - 25

GRAN CANARIA

Intervalos de nubes altas con intervalos de bajas en el norte a primeras y últimas horas. Temperaturas con pocos cambios o en ligero ascenso en costas del sur. Viento del noreste, más intenso en vertientes sureste y noroeste, y con brisas en el suroeste.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

Las Palmas de Gran Canaria 18 - 23

TENERIFE

Intervalos nubosos con predominio de los cielos poco nubosos a primeras horas. Temperaturas con pocos cambios, salvo ascensos en cumbres. Viento flojo del noreste, más intenso en costas del sureste y en el extremo noroeste. En cumbres centrales, viento flojo de componente oeste.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

Santa Cruz de Tenerife 18 - 25

LA GOMERA

Intervalos nubosos, predominando las nubes bajas a primeras y últimas horas, y las altas durante el resto de la jornada. Temperaturas con pocos cambios. Viento flojo de dirección variable, predominando el noreste a primeras y últimas horas.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

San Sebastián de La Gomera 17 - 24

LA PALMA

Intervalos nubosos con probables precipitaciones ocasionales en el noreste, en especial durante la primera mitad del día. Temperaturas con pocos cambios. Viento flojo de dirección variable con brisas en costas.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

Santa Cruz de La Palma 17 - 22

EL HIERRO

Predominio de los cielos poco nubosos, salvo por intervalos de nubosidad alta, el crecimiento de nubosidad de evolución diurna en el interior y algún intervalo de bajas en el norte. Temperaturas con pocos cambios. Viento flojo de dirección variable, predominando el noreste a primeras y últimas horas.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

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