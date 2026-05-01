¿Qué tiempo hará este 1 de mayo en Canarias? El aviso de la Aemet para el Día del Trabajador en las Islas
La Agencia Estatal de Meteorología prevé cielos poco nubosos y temperaturas en ascenso, aunque con posibilidad de lluvias débiles en el interior de Tenerife y las islas occidentales
Canarias celebra este viernes, 1 de mayo, el Día del Trabajador con una meteorología que invitará a disfrutar del exterior, aunque con matices. Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), el festivo arrancará con cielos poco nubosos y temperaturas máximas en ascenso en gran parte del Archipiélago. Sin embargo, quienes tengan planes en el interior de Tenerife y las islas occidentales deberán estar atentos a las nubes de evolución, que podrían dejar lluvias débiles y dispersas durante las horas centrales de este Primero de Mayo.
Estas condiciones podrían dejar alguna precipitación débil, dispersa y ocasional en zonas de interior, especialmente en Tenerife y en las islas occidentales.
Previsión por islas
LANZAROTE
Cielos poco nubosos con intervalos de nubosidad alta. Temperaturas mínimas con pocos cambios, máximas en ligero ascenso. Viento flojo del noreste modulado por el régimen de brisas, con intervalos de moderado en la segunda mitad del día.
Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):
- Arrecife 14 - 22
FUERTEVENTURA
Cielos poco nubosos con intervalos de nubosidad alta. Temperaturas mínimas con pocos cambios, máximas en ligero ascenso. Viento flojo del noreste modulado por el régimen de brisas, con intervalos de moderado en la segunda mitad del día.
Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):
- Puerto del Rosario 16 - 22
GRAN CANARIA
Cielos poco nubosos con intervalos de nubosidad alta, así como algunos intervalos de evolución en zonas de interior en horas centrales. Temperaturas mínimas con pocos cambios y máximas en ligero ascenso, más acusado en cumbres. Viento flojo del nordeste modulado por el régimen de brisas, con intervalos de moderado en litorales nordeste y sureste.
Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):
- Las Palmas de Gran Canaria 17 - 21
TENERIFE
Cielos poco nubosos, salvo por los intervalos de nubes altas y el crecimiento de nubosidad de evolución diurna, dejando los cielos nubosos, cuando no se descarta alguna precipitación débil, dispersa y ocasional en zonas de interior. Temperaturas con pocos cambios. Viento flojo del nordeste modulado por el régimen de brisas, con intervalos de moderado en los litorales suroeste y sureste a últimas horas de la jornada. En cumbres centrales, viento moderado del suroeste.
Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):
- Santa Cruz de Tenerife 17 - 22
LA GOMERA
Cielos poco nubosos, salvo por los intervalos de nubes altas y el crecimiento de nubosidad de evolución diurna, dejando los cielos nubosos, cuando no se descarta alguna precipitación débil, dispersa y ocasional en zonas de interior. Temperaturas con pocos cambios. Viento flojo con predominio del régimen de brisas.
Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):
- San Sebastián de La Gomera 16 - 23
LA PALMA
Cielos poco nubosos, salvo por los intervalos de nubes altas y el crecimiento de nubosidad de evolución diurna, dejando los cielos nubosos, cuando no se descarta alguna precipitación débil, dispersa y ocasional en zonas de interior. Temperaturas con pocos cambios. Viento flojo con predominio del régimen de brisas.
Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):
- Santa Cruz de La Palma 16 - 21
EL HIERRO
Cielos poco nubosos, salvo por los intervalos de nubes altas y el crecimiento de nubosidad de evolución diurna, dejando los cielos nubosos, cuando no se descarta alguna precipitación débil, dispersa y ocasional en zonas de interior. Temperaturas con pocos cambios. Viento flojo con predominio del régimen de brisas.
Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):
- Valverde 11 - 17
Este ambiente variable del viernes será el preludio de un domingo de Día de la Madre donde las temperaturas seguirán ganando grados, consolidando un cierre de puente con sabor a verano en casi todo el Archipiélago
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