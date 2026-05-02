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Así se despide el día en Canarias: nubes, temperaturas suaves y viento flojo

El archipiélago registrará cielos poco nubosos, con la excepción de intervalos en zonas del norte y del interior de las islas de mayor relieve

Predicción del tiempo en Canarias

Predicción del tiempo en Canarias

La Provincia

Ancor Torrens

Las Palmas de Gran Canaria

El tiempo en Canarias cierra este sábado con una jornada tranquila y sin grandes variaciones, marcada por cielos poco nubosos en la mayor parte del archipiélago.

A lo largo del día se han registrado algunos intervalos de nubes altas y tramos de nubosidad en zonas del norte y del interior de las islas de mayor relieve, sin que hayan dejado incidencias destacadas.

Previsión por islas

LANZAROTE

Predominio de cielos poco nubosos, con intervalos nubosos en el norte a primeras y últimas horas. Temperaturas con pocos cambios. Viento moderado del noreste.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

  • Arrecife 16 - 23

FUERTEVENTURA

Predominio de cielos poco nubosos, con intervalos a primeras y últimas horas en el norte y este. Temperaturas con pocos cambios, salvo ligeros ascensos de las mínimas en zonas de interior. Viento moderado del noreste.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

  • Puerto del Rosario 18 - 23

GRAN CANARIA

Predominio de cielos poco nubosos, con intervalos en el norte y este a primeras y últimas horas. Temperaturas mínimas sin cambios en costas y en ligero ascenso en medianías y zonas altas, llegando a ser moderado en vertientes norte. Máximas con pocos cambios. Viento moderado del noreste, más intenso en vertientes sureste y noroeste, y con brisas en el suroeste.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

  • Las Palmas de Gran Canaria 18 - 22

TENERIFE

Predominio de cielos poco nubosos, con intervalos matinales y nubosidad de evolución durante las horas centrales en el interior y vertiente oeste. Temperaturas en ligero a moderado ascenso en medianías y cumbres, y con pocos cambios en costas. Viento flojo a moderado del noreste, algo más intenso en la vertiente sureste y en el extremo noroeste, y con brisas en el suroeste. En cumbres centrales, viento flojo a moderado de componente oeste.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

  • Santa Cruz de Tenerife 18 - 23

LA GOMERA

Predominio de cielos poco nubosos, con intervalos matinales en el norte y nubosidad de evolución por la tarde en el sur. Temperaturas en ligero ascenso en zonas de interior, llegando a ser moderado el de las máximas, y con pocos cambios en costas. Viento flojo del noreste, más intenso a primeras y últimas horas en vertientes este y noroeste.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

  • San Sebastián de La Gomera 19 - 23

LA PALMA

Intervalos nubosos en general. En el norte y este a primeras horas, y en zonas de interior a partir del mediodía. A últimas horas predominarán los cielos poco nubosos. Temperaturas en ligero a moderado ascenso en medianías y cumbres, y con pocos cambios en costas. Viento flojo del noreste, más intenso en vertientes sureste y noroeste. Brisas en el oeste.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

  • Santa Cruz de La Palma 16 - 23

EL HIERRO

Intervalos nubosos en general. En el norte y este a primeras horas, y en el sur por la tarde. Temperaturas en ligero ascenso en zonas de interior, llegando a ser moderado el de las máximas, y con pocos cambios en el resto de zonas. Viento flojo del noreste, con intervalos de moderado a primeras y últimas horas.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

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