Así se despide el día en Canarias: nubes, temperaturas suaves y viento flojo
El archipiélago registrará cielos poco nubosos, con la excepción de intervalos en zonas del norte y del interior de las islas de mayor relieve
El tiempo en Canarias cierra este sábado con una jornada tranquila y sin grandes variaciones, marcada por cielos poco nubosos en la mayor parte del archipiélago.
A lo largo del día se han registrado algunos intervalos de nubes altas y tramos de nubosidad en zonas del norte y del interior de las islas de mayor relieve, sin que hayan dejado incidencias destacadas.
Previsión por islas
LANZAROTE
Predominio de cielos poco nubosos, con intervalos nubosos en el norte a primeras y últimas horas. Temperaturas con pocos cambios. Viento moderado del noreste.
Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):
- Arrecife 16 - 23
FUERTEVENTURA
Predominio de cielos poco nubosos, con intervalos a primeras y últimas horas en el norte y este. Temperaturas con pocos cambios, salvo ligeros ascensos de las mínimas en zonas de interior. Viento moderado del noreste.
Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):
- Puerto del Rosario 18 - 23
GRAN CANARIA
Predominio de cielos poco nubosos, con intervalos en el norte y este a primeras y últimas horas. Temperaturas mínimas sin cambios en costas y en ligero ascenso en medianías y zonas altas, llegando a ser moderado en vertientes norte. Máximas con pocos cambios. Viento moderado del noreste, más intenso en vertientes sureste y noroeste, y con brisas en el suroeste.
Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):
- Las Palmas de Gran Canaria 18 - 22
TENERIFE
Predominio de cielos poco nubosos, con intervalos matinales y nubosidad de evolución durante las horas centrales en el interior y vertiente oeste. Temperaturas en ligero a moderado ascenso en medianías y cumbres, y con pocos cambios en costas. Viento flojo a moderado del noreste, algo más intenso en la vertiente sureste y en el extremo noroeste, y con brisas en el suroeste. En cumbres centrales, viento flojo a moderado de componente oeste.
Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):
- Santa Cruz de Tenerife 18 - 23
LA GOMERA
Predominio de cielos poco nubosos, con intervalos matinales en el norte y nubosidad de evolución por la tarde en el sur. Temperaturas en ligero ascenso en zonas de interior, llegando a ser moderado el de las máximas, y con pocos cambios en costas. Viento flojo del noreste, más intenso a primeras y últimas horas en vertientes este y noroeste.
Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):
- San Sebastián de La Gomera 19 - 23
LA PALMA
Intervalos nubosos en general. En el norte y este a primeras horas, y en zonas de interior a partir del mediodía. A últimas horas predominarán los cielos poco nubosos. Temperaturas en ligero a moderado ascenso en medianías y cumbres, y con pocos cambios en costas. Viento flojo del noreste, más intenso en vertientes sureste y noroeste. Brisas en el oeste.
Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):
- Santa Cruz de La Palma 16 - 23
EL HIERRO
Intervalos nubosos en general. En el norte y este a primeras horas, y en el sur por la tarde. Temperaturas en ligero ascenso en zonas de interior, llegando a ser moderado el de las máximas, y con pocos cambios en el resto de zonas. Viento flojo del noreste, con intervalos de moderado a primeras y últimas horas.
Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):
- Valverde 12 - 20
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