Así se despide el día en Canarias: nubes, temperaturas suaves y viento flojo

El tiempo en Canarias cierra este sábado con una jornada tranquila y sin grandes variaciones, marcada por cielos poco nubosos en la mayor parte del archipiélago.

A lo largo del día se han registrado algunos intervalos de nubes altas y tramos de nubosidad en zonas del norte y del interior de las islas de mayor relieve, sin que hayan dejado incidencias destacadas.

Previsión por islas

LANZAROTE

Predominio de cielos poco nubosos, con intervalos nubosos en el norte a primeras y últimas horas. Temperaturas con pocos cambios. Viento moderado del noreste.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

Arrecife 16 - 23

FUERTEVENTURA

Predominio de cielos poco nubosos, con intervalos a primeras y últimas horas en el norte y este. Temperaturas con pocos cambios, salvo ligeros ascensos de las mínimas en zonas de interior. Viento moderado del noreste.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

Puerto del Rosario 18 - 23

GRAN CANARIA

Predominio de cielos poco nubosos, con intervalos en el norte y este a primeras y últimas horas. Temperaturas mínimas sin cambios en costas y en ligero ascenso en medianías y zonas altas, llegando a ser moderado en vertientes norte. Máximas con pocos cambios. Viento moderado del noreste, más intenso en vertientes sureste y noroeste, y con brisas en el suroeste.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

Las Palmas de Gran Canaria 18 - 22

TENERIFE

Predominio de cielos poco nubosos, con intervalos matinales y nubosidad de evolución durante las horas centrales en el interior y vertiente oeste. Temperaturas en ligero a moderado ascenso en medianías y cumbres, y con pocos cambios en costas. Viento flojo a moderado del noreste, algo más intenso en la vertiente sureste y en el extremo noroeste, y con brisas en el suroeste. En cumbres centrales, viento flojo a moderado de componente oeste.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

Santa Cruz de Tenerife 18 - 23

LA GOMERA

Predominio de cielos poco nubosos, con intervalos matinales en el norte y nubosidad de evolución por la tarde en el sur. Temperaturas en ligero ascenso en zonas de interior, llegando a ser moderado el de las máximas, y con pocos cambios en costas. Viento flojo del noreste, más intenso a primeras y últimas horas en vertientes este y noroeste.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

San Sebastián de La Gomera 19 - 23

LA PALMA

Intervalos nubosos en general. En el norte y este a primeras horas, y en zonas de interior a partir del mediodía. A últimas horas predominarán los cielos poco nubosos. Temperaturas en ligero a moderado ascenso en medianías y cumbres, y con pocos cambios en costas. Viento flojo del noreste, más intenso en vertientes sureste y noroeste. Brisas en el oeste.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

Santa Cruz de La Palma 16 - 23

EL HIERRO

Intervalos nubosos en general. En el norte y este a primeras horas, y en el sur por la tarde. Temperaturas en ligero ascenso en zonas de interior, llegando a ser moderado el de las máximas, y con pocos cambios en el resto de zonas. Viento flojo del noreste, con intervalos de moderado a primeras y últimas horas.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

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