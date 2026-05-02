¡Candela y ruido!
Figurantes en Blanco y Negro
Desde La Palma, un trío de viejos conocidos que se refugia en la música atemporal
Job Ledesma
La anécdota es demasiado buena, tan triste y efusiva a la vez, que hay que narrarla: Figurantes nació en un funeral. Algo de contexto primero. Estamos ante un trío que responde al canon de «nuevo proyecto de músicos veteranos» tan habitual en Canarias. A Juan Sosa (guitarra) lo conocía yo de Avernessus, al igual que al batería José de la Cruz, activo en Ojalá Muchá, aparte de que los dos coinciden en Cabrito Frito.
Fallece la madre de Jose y en el funeral se reencuentran Juan, el propio José y Marcos Lorenzo, de esas personas que hace años marchó de La Palma en busca de otras inquietudes y que regresó a la Isla porque con el tiempo la ves con otro cariño. Marcos responde a golpe de correo y narra el reencuentro: «Sí, es como si Mara (la madre de José) nos volviera a reunir en su despedida. Desde los 12 años, su casa era nuestro refugio creativo y ella era muy cómplice y nos animaba». Hay en la música de Figurantes un homenaje a esa época: «El padre de Jose, que adquirió nuestros primeros instrumentos y nos animaba a crear música, también era propietario de un pequeño vídeo club que quedaba a nuestra entera disposición los fines de semana, como nuestro internet de la época que nos conectaba con todas las tendencias cinematográficas y musicales. De hecho en el álbum UNO tenemos una canción que habla de esa maravillosa época: Chicos de la Alameda».
De eso, de su música, Figurantes viene a estas páginas. Desde mediados del pasado 2025 fueron desgranando los temas de ese primer disco UNO. Y ahora toca el turno con DOS: «Mientras se completaba la producción del UNO, ya estábamos componiendo las canciones del DOS, la labor creativa no ha parado». En breve sale Las voces, primer single del segundo disco.
Aunque hay diferencias: «DOS va a ser más íntimo, minimalista, con canciones que han salido de un piano, donde la electrónica se suaviza y hay letras intensas que guían la composición. Ambos álbumes se van a complementar, y con las 20 canciones vamos a intentar lograr un concierto en directo donde cada canción tenga su lugar y sentido».
Trabajan por el impulso de sentirse activos y por la adicción al maravilloso gesto de crear, pero todo desde La Palma y con la tranquilidad habitual. Así que no ponen cita para ese estreno en directo: «Por ahora no hay fechas, estamos centrados en la producción y disfrutando del proceso. No tenemos prisa, pero sí estamos pensando en más que un concierto, buscamos una puesta en escena teatral».
‘Hazte diyei’: Bliss, inquieta y diferente, del perreo al bass
Bliss es una DJ de…?
Bliss es una DJ híbrida, con base en sonidos UK que va desde el house hasta el break, pasando por el minimal, el electro, el footwork, el UK bass… Dependiendo del día, del evento, de la hora y del público elijo sonidos más underground o más pisteros.
¿Por qué se hizo DJ?
Porque lo he mamado desde chica. En mi casa siempre hubo música, sobre todo electrónica y grupos de los 80/90 británicos. Mi padre tenía una empresa de sonido, trabajaba con equipos de Funktion-One y se movía en ese mundo. También tenía equipo en casa y pinchaba. Así que no fue como una decisión de un día, fue algo que estaba ahí y que en algún momento salió solo.
¿De dónde viene su nombre artístico?
Bliss es mi apellido, no tiene más misterio.
¿Una canción donde se quedaría a vivir?
Me quedaría a vivir en muchas, no soy capaz de elegir, quizás cualquiera de Tego Calderón, Celia Cruz, Binary Digit, Miss Kittin… aunque por el mood de remember que llevo este mes, me quedo con Frozen de Madonna.
Y al contrario, ¿qué canción borraría de la historia?
Iba a ser diplomática y decir que todo es necesario y que solo hay que elegir no escucharlo, pero sinceramente ‘artistas’ como Sean Combs, R Kelly, Ayax y Prok, y muchos más que nunca deberían de haber sacado música.
¿Cuál es la petición más absurda que le han hecho cuando pincha?
La última petición absurda fue Ana Mena. Sin contexto.
¿Y la situación más loca en cabina?
Más que loca, surrealista. Recuerdo hace poco pinchar en una cabina encima de cajas de refrescos amontonadas para llegar a los platos y las cajas no medían lo mismo por lo que estuve apoyada en el mismo pie media noche, sin poder bailar ni apenas moverme.
¿La mayor locura que ha hecho por la música?
Vender el oro de la comunión para irme a mi primer festival en la Península cuando vivía en Madrid.
¿Qué le hace feliz fuera de la música?
Mis amigues, mi pareja, mi familia.
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