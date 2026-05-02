La suerte sonríe a Canarias: el Euromillones deja más de un millón de euros en Canarias

Canarias vuelve a ser protagonista en los juegos de azar europeos tras el último sorteo de Euromillones, celebrado este viernes 1 de mayo de 2026, que ha repartido dos importantes premios entre las islas. Por un lado, un boleto validado en Las Palmas de Gran Canaria obtuvo un premio de 171.526,93 euros correspondiente a la segunda categoría. Por otro, el código ganador de El Millón fue vendido en Las Caletillas, en Tenerife, dejando un nuevo millonario en el Archipiélago, según ha informado Loterías y Apuestas del Estado.

La combinación ganadora del sorteo estuvo formada por los números 03, 09, 42, 46 y 47, mientras que las estrellas fueron 5 y 1. En esta ocasión no hubo acertantes de primera categoría, por lo que el bote seguirá aumentando de cara al próximo sorteo.

Premio de más de 171.000 euros en Gran Canaria

Uno de los grandes premios de la jornada fue validado en Las Palmas de Gran Canaria, concretamente en un punto de venta situado en la calle Constantino, 12. El resguardo acertó la combinación de cinco números y una estrella, lo que le permitió acceder a la segunda categoría del sorteo.

El premio bruto asciende a 171.526,93 euros, una cantidad nada desdeñable que convierte a este boleto en uno de los más destacados del día en toda España.

Sin embargo, al tratarse de un premio sujeto al gravamen especial sobre loterías, no todo el importe llega limpio al ganador. En España, los primeros 40.000 euros están exentos, mientras que el exceso tributa al 20%. Tras aplicar esa retención, el acertante tendrá que pagar 26.305,39 euros a Hacienda, por lo que finalmente cobrará 145.221,54 euros netos.

El Millón cae en Tenerife

La otra gran noticia del sorteo llegó desde Tenerife. El código de El Millón, asociado exclusivamente a los boletos sellados en España, correspondió al código BRN12035, vendido en Cruce de Las Caletillas s/n, en la localidad de Las Caletillas, dentro del municipio de Candelaria.

Este sorteo adicional garantiza siempre un millón de euros a un único boleto, convirtiéndose en uno de los mayores atractivos para los jugadores españoles de Euromillones.

En este caso, el premio también está sujeto a tributación. Descontados los 40.000 euros exentos, tributan 960.000 euros, por lo que la retención fiscal asciende a 192.000 euros. Así, el ganador o ganadora recibirá finalmente 808.000 euros netos.

Pese al descuento fiscal, se trata de una cifra que puede cambiar la vida de cualquier persona y que vuelve a situar a Canarias entre los territorios más afortunados del país.

Resto de premios

La combinación ganadora del sorteo de Euromillones celebrado este viernes 1 de mayo de 2026 estuvo formada por los números tres, nueve, cuarenta y dos, cuarenta y seis y cuarenta y siete, mientras que las estrellas correspondieron a los números uno y cinco.

En cuanto al reparto de premios, no hubo acertantes de primera categoría. En la segunda categoría, correspondiente a cinco aciertos y una estrella, el premio fue de 171.526,93 euros. La tercera categoría, para quienes lograron cinco aciertos, repartió 40.088,67 euros por boleto. La cuarta categoría, de cuatro números y dos estrellas, dejó 1.849,87 euros. La quinta categoría otorgó 174,92 euros, mientras que la sexta categoría repartió 79,14 euros y la séptima categoría alcanzó los 53,36 euros por acertante.

¿Cómo se juega al Euromillones?

El sorteo de Euromillones se celebra todos los martes y viernes y en él pueden participan ciudadanos de Austria, Bélgica, España, Francia, Irlanda, Luxemburgo, Portugal, Reino Unido y Suiza. El primer sorteo se celebró en febrero de 2004 en París.

Cada apuesta tiene un precio de dos euros en la mayoría de los países y consiste en seleccionar 5 números entre el 1 y el 50 y dos estrellas, entre los números 1 y 11. Ganan el máximo premio los acertantes de todos los números, aunque también reciben premio aquellos que acierten cinco números y una o ninguna estrella, cuatro números y 2, 1 o ninguna estrella, tres números y 2,1 o 0 estrellas, dos números y 2, 1 o 0 estrellas; y un número y las dos estrellas.