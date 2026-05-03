Las empresas canarias tardan más de 22 días en pagar sus facturas

El retraso medio en los pagos de las empresas en Canarias ha alcanzado los 22,01 días durante el primer trimestre de 2026, según el Estudio sobre Comportamiento de Pago de las Empresas Españolas elaborado por Informa D&B. Se trata del segundo dato más elevado del país.

Esta cifra supone un incremento de 0,66 días respecto al trimestre anterior, aunque mejora ligeramente en comparación con el mismo periodo del año pasado, con una reducción de 0,31 días.

Por encima de la media nacional

La demora en Canarias se sitúa muy por encima de la media estatal, que se ha fijado en 14,42 días, lo que implica una diferencia de 7,59 días.

Además, el porcentaje de pagos realizados dentro del plazo pactado entre enero y marzo apenas alcanza el 27,70%, muy por debajo del 43,94% registrado a nivel nacional y el más bajo de todas las comunidades autónomas.

En detalle, el 58,38% de las facturas se abonan con retrasos de hasta 30 días, mientras que un Panorama nacional

En el conjunto de España, el retraso medio en los pagos también ha aumentado hasta los 14,42 días en el primer trimestre, casi medio día más que al cierre de 2025. Según Informa D&B, estas demoras suponen un coste directo superior a los 3.000 millones de euros para el tejido empresarial.

A pesar de este repunte trimestral, el dato mejora en comparación interanual, con una reducción de 1,23 días.

Sectores y diferencias territoriales

Por sectores, la administración y la hostelería lideran los mayores retrasos, con 23,55 y 23,37 días respectivamente, mientras que la industria presenta los mejores registros, con una demora media de 10,62 días.

En el análisis por territorios, Melilla encabeza la lista con 27,21 días de retraso, seguida de Canarias (22,01) y Baleares (20,65). En el extremo opuesto, Navarra destaca como la única comunidad con una demora inferior a los diez días.

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Las microempresas son las que presentan mayor retraso medio, con 16,69 días, aunque también son las que más cumplen con los plazos, con un 49,5% de pagos puntuales. En contraste, solo el 14% de las grandes empresas abona sus facturas a tiempo.