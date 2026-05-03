Ser madre en Canarias: un título "deseado" que se pospone cada vez más

Una puerta entornada en mitad de la planta de Obstetricia del Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria deja entrever el comienzo de una nueva vida. Ruth Sazo, una tinerfeña de 41 años y madre primeriza coge en brazos, al fin, a su bebé, Nico. Casi no hay luz en la habitación, pero la ternura se respira en el ambiente y va más allá de lo que se puede percibir a simple vista.

El pequeño, que apenas abre los ojos de lo cómodo que está en los brazos de su mamá, aun no es consciente. Pero le acaba de dar a Sazo el mejor regalo de todos: convertirse en madre. Una postal entrañabale que cobra aún más sentido hoy, por el Día de la Madre.

En un contexto en el que tener hijos en Canarias parece cada vez menos habitual –con una natalidad que cae en picado y un retraso creciente en la edad de maternidad–, Sazo es una de esas mujeres que pueden, quieren y se atreven a dar el paso. "Para mí esto siempre ha sido un sueño muy deseado y ver que Nico ha nacido en una fecha próxima a este día tan especial significa mucho", confiesa la mujer.

El nacimiento de Nico, el mejor regalo por el Día de la Madre

El pequeño llegó al mundo el 29 de abril a las 10:13 horas de la mañana, dos días después de lo previsto. Y justo a tiempo para hacer honor a quien le dio la vida. En sus primeras horas, Nico se ha comportado como un auténtico campeón. No ha hecho más que dormir, algo que le ha servido a Sazo para descansar durante su primera noche como mamá. "Creo que es lo normal, porque durante las primeras 24 horas ellos también están cansados, pero cuando llegue a casa cambiará la situación", revela.

Sazo se enteró de que estaba embarazada durante una estancia veraniega en su apartamentito de El Porís, en Tenerife. "Tenía un retraso de unos pocos días y me comenzó un tic en el ojo que me suele dar cuando tengo ansiedad, en ese momento mi pareja me dijo que seguro que estaba embarazada", recuerda.

Al principio no le hizo mucho caso. "Pero luego fui a por un test de farmacia y efectivamente estaba embarazada, una sorpresa muy bonita", señala. Los nueves meses previos a la llegada de Nico fueron bastante tranquilos. "He vivido un embarazo muy bonito y sencillo, sin ningún tipo de complicaciones", revela. "A veces, y con esta edad, te dicen que puede ser más complejo, pero conmigo no ha sido así", agrega.

En su caso, el miedo no se apoderó de ella. "Las pruebas complementarias al embarazo y el momento del parto asustan un poco y cuando sentí las contracción previas a dar a luz pasé mucho dolor", explica. Pero ha sabido –y podido– disfrutar del día a día de esta etapa de una manera única.

Canarias toca mínimos de natalidad

Sin embargo, la historia de Sazo contrasta con un panorama regional muy lejos de revertir esta tendencia a la baja de la natalidad. Es cierto que enero marcó en las Islas uno de los mejores arranques de año de los últimos tiempos –en concreto, el mejor desde 2023 con 1.048 nacimientos, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE)–.

Pero los datos que vinieron después, cuya publicación irónicamente fue cercana al mes de las madres, han hecho que el Archipiélago vielva a tocar fondo. En el transcurso de un solo mes, en febrero, la cifra descendió hasta 850 alumbramientos, lo que supuso una caída de casi un 20%. Unos datos que sitúan a Canarias en mínimos históricos, con únicamente 30 nacimientos al día.

Por otro lado, la tasa de fecundidad del Archipiélago tampoco es para tirar cohetes. Es decir, el promedio de hijos por mujer ya es el más bajo del país (0,82). Aunque hay regiones con tasas de natalidad inferiores a la de las Islas, ya que este indicador representa el número de nacimientos por cada 1.000 habitantes.

En un intento de revertir la situación, los expertos insisten en la necesidad de implementar políticas demográficas sólidas que ofrezcan tanto ayudas económicas como de servicio. En cuanto a la edad de las mamás, la media en Canarias se sitúa en 31,9 años, según los últimos datos del Instituto Canario de Estadística (Istac). Y de todos los partos que hubo en 2024 –últimos datos disponibles–, en casi uno de cada diez casos la edad superaba los 40 años. En concreto, en el 9,8% con un total de 1.138 partos.

Debut de abuela

Sazo es el ejemplo de que, mientras se pueda, nunca es tarde para ser mamá. . Pero en la sala de hospital ella no es la única que debuta como primeriza. En una silla de la habitación también descansa, un tanto embelesada, su madre, Delia Rodríguez. La mujer estrena título –aunque en su caso, como abuela–.

"Para mí está siendo una experiencia exultante, es un deseo que tengo desde hace muchos años y que ahora se ha cumplido", cuenta con emoción en su tono. Hasta hace un segundo, el pequeño Nico permanecía en los brazos de la que fue su hogar por nueve meses. Pero ahora, en cambio, descansa con la que ya es su segunda madre. "¿Qué más puedo pedir?", se pregunta Rodríguez mientras contempla el rostro de su nueva obsesión.

A los ojos de su abuela, y de cualquiera, Nico es un bebé precioso. "Pero que te voy a decir yo", confiesa Rodríguez entre risas. Eso sí, lo más importante para ambas es que ha llegado completamente "sanito". De hecho, el bebé está casi tan agusto fuera como dentro de la barriga de su madre. No es una postal que deba extrañar, se nota que Sazo y Rodríguez pretenden cuidarlo y quererlo incondicionalmente.

El papel de las matronas y enfermeras en el nacimiento

Más allá del amor familiar, existen otros factores que han permitido que todo salga "estupendo". "La experiencia ha sido fantástica porque desde el minuto uno me he sentido súper atendida y acogida", señala Sazo. Y es que un parto tan grato no hubiese sido posible sin los profesionales que forman parte de esta planta de Obstetricia.

Sara Martín, matrona y y supervisora del servicio de Paritorio del Hospital, es una de estas especialistas. Lleva más de diez años ayudando a traer niños al mundo y para ella, el Día de la Madre en el trabajo es una jornada muy especial. "Es una fecha cargada de mucha emoción porque ves como mujeres se convierten en madre por primera vez y eso es muy bonito", menciona.

La labor de las matronas no se centra exclusivamente en el parto. "Es verdad que cuando llega una madre lo primero que hcaemos es ver en qué punto se encuentra y una de las tareas principales es atender el alumbramiento, pero también acompañamos a las mujeres durante el posparto y en planta", agrega.

Y es en este último escenario cuando entra en juego Eva Tadeo, enfermera del área de Recién Nacido del Hospital. Ella se encarga de la valoración y los primeros cuidados del bebé. "Realizamos pruebas, controles y profilaxis, además de acompañar y formar a las madres en lactancia y cuidados básicos", detalla. Y es que su objetivo es claro: garantizar un buen inicio de la vida del recién nacido.

Una nueva vida para Ruth, Nico y Delia

En la actualidad, el hospital trabaja para que las mujeres cuenten con un mayor apoyo por parte de las matronas, tanto en Atención Primaria como en el propio centro, donde existe una consulta específica de lactancia. "El objetivo es que no se sientan solas en las decisiones que han tomado, y también brindarles apoyo en el plano emocional", apunta Martín.

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Por ahora, Sazo no planea tener más hijos. "Me apetece disfrutar la experiencia, ver que tal se me da lo de ser mamá y en función de eso valorar", confiesa. Eso sí, si hay algo seguro es que a Nico no le va a faltar nada.Pues cuenta con una madre que irradia energía y una abuela a la que no le faltan las ganas de mimar al que es, hasta este momento, su único nieto.