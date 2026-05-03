Ms. Stefy, la 'teacher' de Canarias que enseña polkas en Estados Unidos: "Después de escuchar el álbum de Quevedo extraño mucho más a mi tierra"

El último disco del cantante Quevedo, El Baifo, es un homenaje a su tierra, Canarias. En este trabajo no solo presume de haber nacido aquí, sino que además aprovecha el alcance internacional de sus letras para lanzar un mensaje a los isleños que viven fuera: "Vuelvan cuando quieran, sus islas les esperan". Este recado cruzó el charco y llegó directo al corazón de Estefanía Rodríguez, una paisana que reside en Nuevo México (Estados Unidos) y que extraña su casa en las Islas. "Las echo aún más de menos después de escuchar el álbum", reconoce.

Aunque en este último mes le haya entrado la magua, lo cierto es que en Estados Unidos ha vivido la mejor experiencia de su vida. Mejor dicho, ha cumplido su gran sueño. Esta profesora se graduó en Magisterio Infantil en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC). En los años siguientes trabajó como sustituta en su isla, en El Hierro y en Lanzarote, hasta que por fin consiguió su primera vacante en Fuerteventura y, al año siguiente, la segunda en Lanzarote.

Allí se enteró de que había un programa para que docentes con más de tres años experiencia dieran clases en Canadá, China o Estados Unidos. "Pensé que era una buena oportunidad y cumplía todos los requisitos, aunque estaba muy feliz en la Isla decidí arriesgarme porque creía que era mi momento", relata. Tras un montón de burocracia y un proceso de selección que se extendió varios meses, fue seleccionada para ser la nueva teacher de un colegio en Nuevo México, al oeste del país. "Me iba totalmente sola y al principio ni lo ubicaba en el mapa, fue un cambio muy fuerte porque pasé de vivir pegada a la costa a estar rodeada por montañas y desierto", subraya.

Un programa basado en el intercambio de culturas

Una de las condiciones del programa era promover la interculturalidad, por lo que en sus clases, además de entremezclar el inglés y el español, desarrolla actividades que la mantienen conectada a su tierra. "Aunque no me lo exigieran yo lo haría porque me sale natural", sostiene. Así, ha conseguido que niños estadounidenses de cinco años sepan situar el Archipiélago en el mapa. No solo eso, también ha logrado que aprendan lo que es una polka canaria.

Ms. Stefy, como la conocen en el aula, acumula más de 13.000 seguidores y 176.000 me gustas en su cuenta de TikTok (@mywonderclass), un espacio donde publica vídeos de su día a día en el colegio, de sus viajes por el país y de las actividades que hace con los niños. Su publicación más viral hasta el momento es un clip en el que canta con los peques una polka con varias estrofas: "De Canarias vengo yo, salitre, volcán y sol, en Nuevo México vivo y con esta polka te lo digo; ay, ay, ay, ay, ay... Allí hay playas y volcanes, aquí hay tierra y montañas, ahí está el Atlántico, aquí está el desierto en color... Plátano y gofio por allí, chile y tacos por aquí, bailo y canto sin parar, qué bonito es compartir". Según explica, para el 5 de mayo –día en el que se conmemora la Batalla de Puebla de 1862– había que hacer algo artístico y optó por traer un pedazo del folclore canario.

En lo que llevan de curso también han cocinado comida típica de las Islas e, incluso, han formado una murga. "En Carnaval hicimos disfraces de tigre, la mascota del colegio, y montamos una canción que todavía recuerdan", asegura Rodríguez. Después de tanto hablar de Canarias en clase, muchos de ellos están deseando visitar el Archipiélago. "Tienen mucha curiosidad y yo estoy encantada de explicarles de donde vengo, la mayoría ni siquiera ha visto el mar, así que les he dicho que cuando me vaya se van conmigo", resalta la docente.

Dejarlo todo atrás y mudarse sola

Con 33 años, esta canaria se atrevió a dejar atrás su vida para perseguir un sueño. El programa en el que participa puede extenderse hasta cinco años porque ese es el tiempo que dura el visado. Sin embargo, tras varios meses en América, ha tomado la decisión de que regresará a casa cuando acabe este curso. "Ha sido muy complicado, aquí he sido muy feliz, he aprendido mucho inglés y he exprimido al máximo mis vacaciones, pero si comparo mi vida aquí con la que tenía en Canarias, la realidad es que tengo muchas carencias", confiesa.

Las zonas más pobladas del Estado son Albuquerque y Santa Fe, pero ella vive en un pueblo pequeño: "Es lo más auténtico que hay por aquí". En los meses previos, recuerda que los organizadores del programa dudaban de si se adaptaría bien al enclave, al ser una chica tan joven. "Muchos profesores suelen mudarse con toda la familia, pero yo quería vivir la experiencia sola", detalla.

A su juicio, el estilo y el nivel de vida de cada territorio son muy diferentes. Allí incluso ha podido comprarse un coche, ha conocido Nueva York y Chicago y ha hecho amigos. "Ellos vienen de México, están a pocas horas de casa y en cualquier momento se pueden dar un salto, pero yo estoy a 13 horas de mi familia", destaca.

No se muda 'ni borracha'

Como ella misma afirma, su tierra y su gente le tiran mucho. Además, tiene claro que quiere vivir en Lanzarote y que no quiere renunciar a su plaza allí. Por este motivo, la joven señala que se ha sentido muy identificada con las letras del nuevo álbum de Quevedo. En especial, hay una estrofa de la canción El Baifo que le ha calado: "Yo no me quiero ir jamás de la tierra donde nació mamá y aunque viva lejos yo vuelvo pa’ allá".

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Aunque le ha costado "muchísimo" tomar la decisión –pues reitera que ha sido muy feliz– al final se ha decantado por volver porque cree que un año más sola en Estados Unidos se le haría bastante cuesta arriba, sobre todo, desde la perspectiva psicológica. "Aun así, estoy muy orgullosa de lo que he conseguido aquí por mí misma", defiende.