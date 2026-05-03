Previsión del tiempo en Canarias para este lunes: más calor y viento moderado

El archipiélago canario cierra este domingo con una situación de estabilidad marcada por cielos poco nubosos en la mayor parte de las islas y un ligero ascenso de las temperaturas.

A lo largo de la jornada se han registrado intervalos nubosos en zonas bajas del norte y del este, especialmente a primeras y últimas horas, mientras que por la tarde han aparecido algunas nubes en el interior de las islas occidentales.

Previsión por islas

LANZAROTE

Predominio de cielos poco nubosos, con intervalos nubosos en el norte y este a primeras horas. Temperaturas con pocos cambios, salvo ligero ascensos de las máximas en zonas de interior. Viento moderado del noreste, siendo de componente este durante las horas centrales.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

Arrecife 17- 25

FUERTEVENTURA

Predominio de cielos poco nubosos, con intervalos a primeras y últimas horas en el norte y este. Temperaturas con pocos cambios, salvo ligeros ascensos de las mínimas en zonas de interior. Viento moderado del noreste.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

Puerto del Rosario 18 - 23

GRAN CANARIA

Predominio de cielos poco nubosos, con intervalos nubosos en zonas bajas del norte y este a primeras y últimas horas. Temperaturas mínimas sin cambios en costas y en ligero ascenso en medianías y zonas altas. Máximas con pocos cambios en el norte y en ligero ascenso en el sur. Viento moderado del noreste, soplando de componente este durante las horas centrales y con intervalos de fuerte en vertientes sureste y noroeste. Brisas en el suroeste. Variable flojo en cumbres.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

Las Palmas de Gran Canaria 19 - 23

TENERIFE

Predominio de cielos poco nubosos, con intervalos matinales en zonas bajas del nordeste y algunos intervalos de evolución por la tarde en zonas de interior. Temperaturas mínimas con pocos cambios. Máximas en ligero a moderado ascenso en la vertiente norte, así como en medianías y zonas altas, sin cambios en el resto de zonas. Viento flojo a moderado de componente este, con intervalos de fuerte a últimas horas en extremo sur. En cumbres centrales, viento moderado del suroeste, arreciando a partir de la tarde.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

Santa Cruz de Tenerife 19 - 24

LA GOMERA

Predominio de cielos poco nubosos, con intervalos matinales en el norte. Temperaturas mínimas con pocos cambios. Máximas en ligero ascenso, pudiendo ser moderado en zonas de interior. Viento flojo de este-noreste, más intenso a últimas horas en vertientes este y noroeste.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

San Sebastián de La Gomera 18 - 24

LA PALMA

Poco nuboso tendiendo a intervalos nubosos por la tarde. Temperaturas sin cambios o en ligero ascenso. Viento flojo de componente este, siendo moderado en extremos norte y sur. Brisas en el oeste. Variable flojo en cumbres.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

Santa Cruz de La Palma 17 - 23

EL HIERRO

Predominio de cielos poco nubosos, con intervalos nubosos en el norte y este. Temperaturas mínimas sin cambios. Máximas en ligero a moderado ascenso. Viento flojo a moderado de componente este, más intenso en extremos nordeste y sur.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

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