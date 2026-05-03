Temazos para una exposición

El Instituto Cervantes reivindica en su sede de Madrid la fuerza literaria de las canciones a través de sus manuscritos en una original exposición en la que tienen una singular presencia artistas canarios como Rosana, Valeria Castro o Pedro Guerra.

Las mejores letras en español, organizada en colaboración con Apple Music con motivo de la Semana Cervantina, recorre las palabras a través de las letras de canciones de autores españoles de los siglos XX y XXI, solistas y grupos como, además de los ya citados, Miguel Ríos, Manolo García, Luz Casal, Manuel Alejandro, Amaral, Enrique Bunbury, La Oreja de Van Gogh, Christina Rosenvinge, Mari Trini, Juan Carlos Calderón, Rocío Márquez, José Luis Perales, Estopa o El Chojín. Los propios artistas o sus herederos cedieron los manuscritos originales de algunas de las canciones más importantes de la música popular reciente.

Son borradores con valor cultural y documental, «un testimonio íntimo del proceso de creación del artista a través de sus tachones, arrepentimientos y anotaciones», según el instituto, a la vez que revelan los estilos caligráficos de sus autores y el carácter, a veces por capricho o casualidad, de la elección de los soportes y papeles empleados.

La muestra se complementa con acceso digital a listas de reproducción exclusivas y audios con comentarios personales de autores y herederos que contextualizan cada obra dentro de la plataforma.

Inauguración de la Exposición 'Las mejores letras en español' / Instituto Cervantes

El universo sobre mí, por ejemplo, es la canción elegida del grupo Amaral, publicada en el disco Pájaros en la cabeza de 2009. Las hojas que se muestran recogen la letra escrita a bolígrafo con un dibujo de una tarta con una vela encendida (tal y como empieza la canción), además de una isla desierta acompañando a las palabras «vivir en libertad». Pero, además, el manuscrito deja al descubierto una anécdota hasta ahora desconocida. Y es que la canción se iba a titular Déjame entrar. De hecho, aparece el título tachado, y es que era la frase que iba a encabezar el estribillo «Déjame entrar» en lugar del «Quiero vivir, quiero gritar...».

Otro de los títulos seleccionados en la muestra es el de la composición original de la canción Pesadilla familiar, de Estopa (del disco Estopía, 2025). De Vetusta Morla se ha escogido Puñalada trapera, una canción incluida en el álbum Cable a tierra de 2021, en el que la banda madrileña utilizó percusiones como panderos cuadrados.

Borrador de ‘El universo sobre mí’ (Amaral) / Cortesía de Amaral

Pedro Guerra, que asistió a la presentación de la exposición, ha cedido el manuscrito de Contamíname, un éxito grabado en directo en 1995 por el cantautor canario en su disco Golosinas , que popularizaron los cantantes Ana Belén y Víctor Manuel.

Que se llama soledad, de Joaquín Sabina (Hotel, dulce hotel, 1987); Tiempo de lobos, de Nacho Vegas, de su reciente álbum Vidas semipreciosas; Te miro y tiemblo, de Pau Donés (del álbum Depende de 1998) o Dinamita, de La Bien Querida, son algunas de las canciones elegidas. Todas ellas aparecen junto a otros títulos como los de Y cómo es él, de José Luis Perales (del álbum Entre el agua y el fuego, 1982); Vuelvo a Granada, de Miguel Ríos (Mira hacia ti, 1969); Se nos rompió el amor, de Manuel Alejandro y Ana Magdalena y popularizado por Rocío Jurado en 1985; o el éxito Dos errantes, de Mari Trini.

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Borrador de ‘La Incondicional’, compuesta por Juan Carlos Calderón. / Herederos de Juan Carlos Calderón

Para el director del Instituto Cervantes, Luis García Montero, Las mejores letras en español enseña algo que no se suele ver cuando se escuchan, cantan y se hacen propias las palabras de las canciones. «Intuimos la palabra que se prueba, la frase que se corrige y el tachón a tiempo del que duda, porque antes de ser música compartida una canción compartida ha sido escritura».