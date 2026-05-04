La Aemet anuncia cielos despejados con ráfagas de viento fuertes este martes en Canarias

Los cielos poco nubosos volverán a predominar en Canarias este martes, cuando habrá a ratos intervalos de nubes altas, no obstante, que incluso podrían dejar algunas lluvias ocasionales en determinadas latitudes, mientras que el viento será moderado con algunas rachas fuertes locales y las temperaturas apenas experimentarán cambios, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

La máxima alcanzará los 23 grados en Santa Cruz de Tenerife y los 22 en Las Palmas de Gran Canaria y las mínimas de las capitales serán de 18 y 19 grados, respectivamente, conforme a su pronóstico, que anuncia viento moderado del nordeste, con intervalos de fuerte en zonas costeras del noroeste y del sureste de distintas islas en horas de la tarde.

Los vientos del nordeste o del este predominarán también en las aguas del archipiélago, donde serán variables por zonas, en todo caso, y habrá marejadilla o marejada, con mar de fondo del norte o noroeste de 1 metro, informa Efe.

La predicción del tiempo para el martes, por islas, es la siguiente:

LANZAROTE

Cielos poco nubosos con intervalos de nubosidad alta, así como intervalos de nubosidad baja en el norte y este durante la madrugada. Temperaturas con pocos cambios. Viento moderado del nordeste.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Arrecife 16 24

FUERTEVENTURA

Cielos poco nubosos con intervalos de nubosidad alta, así como intervalos de nubosidad baja en el este durante la madrugada. Temperaturas con pocos cambios. Viento moderado del nordeste.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Puerto del Rosario 18 22

GRAN CANARIA

Predominio de cielos poco nubosos con intervalos de nubes altas, así como de nubes bajas por debajo de los 600-700 metros en el norte y este durante las horas nocturnas. Temperaturas con pocos cambios. Viento moderado del nordeste con intervalos de fuerte en zonas costeras del noroeste y sureste durante la tarde; en medianías y cumbres, viento flojo de dirección variable.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Las Palmas de Gran Canaria 19 22

TENERIFE

Predominio de cielos poco nubosos con intervalos de nubes altas, así como de nubes bajas por debajo de los 600-700 metros en la vertiente este. Durante la segunda mitad de la jornada, intervalos de nubosidad baja en zonas de interior, principalmente en el sur y este por la tarde, donde no se descartan precipitaciones débiles y ocasionales, así como en zonas bajas del norte tras el anochecer. Temperaturas con pocos cambios. Viento moderado del nordeste con intervalos de fuerte en zonas costeras del sureste durante la tarde; en medianías y cumbres, viento flojo de dirección variable, así como moderado del suroeste con intervalos de fuerte en cumbres centrales.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Santa Cruz de Tenerife 18 23

LA GOMERA

Predominio de cielos poco nubosos con intervalos de nubes altas, así como de nubes bajas por debajo de los 700-800 metros en la vertiente norte durante las horas nocturnas. En zonas de interior, algunos intervalos bajos durante la tarde. Temperaturas con pocos cambios. Viento moderado del nordeste, modulado por las brisas hasta la tarde, cuando se esperan intervalos de fuerte en zonas costeras del este y oeste; en medianías y cumbres, viento flojo de dirección variable.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

San Sebastián de La Gomera 18 24

LA PALMA

Predominio de cielos poco nubosos con intervalos de nubes altas, así como de nubes bajas por debajo de los 700-900 metros en la vertiente este durante las horas nocturnas. En zonas de interior, intervalos de bajas durante las horas diurnas sin descartar precipitaciones débiles y ocasionales, principalmente en el este. Temperaturas con pocos cambios. Viento flojo a moderado del nordeste modulado por las brisas.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Santa Cruz de La Palma 18 22

EL HIERRO

Predominio de cielos poco nubosos con intervalos de nubes altas, así como de nubes bajas por debajo de los 700-800 metros en el norte durante las horas nocturnas. En zonas de interior, intervalos de bajas durante las horas diurnas. Temperaturas con pocos cambios. Viento moderado del nordeste con intervalos de fuerte en zonas costeras del sureste durante la tarde; en medianías y cumbres, viento flojo de dirección variable.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Valverde 13 20