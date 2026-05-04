Los canarios son más cumplidores con el ejercicio físico que les divierte

Los canarios son más cumplidoras con el ejercicio físico que les divierte. Actividades con un componente lúdico como, por ejemplo, la danza favorecen la adherencia y ayudan a mantener una rutina a largo plazo. Esta es una de las principales conclusiones que se desprenden de la tesis doctoral Beneficios de la Danza Movimiento Terapia en relación con la práctica del ejercicio físico convencional de Obdulia Bustos, doctora en Ciencias Médicas y Farmacéuticas, Desarrollo y Calidad de Vida por la Universidad de La Laguna.

La investigación toma como referencia la Danza Movimiento Terapia (DMT) —una disciplina vinculada a la salud mental que surge a mediados del siglo XX en entornos hospitalarios, donde comenzó a emplearse como herramienta terapéutica no farmacológica—. Y analiza la influencia del componente lúdico y expresivo del movimiento en la salud física y emocional, en comparación con el ejercicio convencional. En este contexto, el estudio demuestra la importancia de la motivación en la adherencia al ejercicio, sobre todo en colectivos donde la continuidad supone un desafío. "Queríamos ver como ese carácter lúdico de las actividades recreativas permite a las personas mantener una constancia y realizar el ejercicio con mayor motivación", indica Bustos.

Metodología

El estudio se desarrolló con población adulta de entre 25 y 55 años, distribuida en tres perfiles: personas practicantes de DMT, personas que realizaban ejercicio físico habitual y personas sedentarias. "Durante dos meses pusimos en marcha un estudio piloto-experimental con el fin de analizar los datos biomédicos y las sensaciones de estas personas", aclara. El objetivo iba más allá de contrastar los efectos fisiológicos, también pretendía analizar el impacto emocional y subjetivo asociado a cada tipo de actividad.

La metodología combinó el análisis de parámetros biológicos —frecuencia cardiaca, presión arterial, lactato y cortisol salival, este último relacionado con la respuesta al estrés— con instrumentos validados para evaluar la percepción del esfuerzo y la satisfacción con la vida, y un cuestionario sobre estado emocional. "Los resultados fueron muy esperanzadores y satisfactorios", cuenta.

Principales resultados

En el plano fisiológico se observaron descensos en la presión arterial sistólica y en los niveles de cortisol, lo que se relaciona con una mejor regulación del estrés y con efectos positivos sobre el sistema cardiovascular. "Las cifras fueron fabulosas y demuestran que la DMT se puede englobar como una actividad física para personas hipertensas o incluso para la prevención de esta afección", detalla.

Por otro lado, la percepción subjetiva del esfuerzo se situó en niveles bajos, lo que indica que la actividad fue experimentada como placentera. Los índices de lactato, una sustancia que produce el organismo cuando obtiene energía rápidamente, sobre todo durante el ejercicio intenso, no sufrieron modificaciones. "Esto demuestra que se trata de una actividad aeróbica de intensidad moderada o incluso leve, es decir, apta para todo tipo de personas, sobre todo para aquellas que tienen dificultades para mantener la constancia o la motivación", señala. Y recuerda que el componente lúdico es el que permitió a los participantes sentir una sensación de bajo esfuerzo. "Disfrutaban de la práctica y eso también es un aspecto positivo", agrega.

En el ámbito psicológico se constató un incremento en la satisfacción con la vida y una mejora general del estado de ánimo. Esta vivencia positiva se reflejó también en beneficios expresados como la liberación de tensiones musculares, la desconexión mental, el alivio temporal de preocupaciones, la mejora de las relaciones interpersonales y un refuerzo del autoconcepto y la autoestima. Por este motivo, la investigación refuerza la idea de promover hábitos saludables que tengan en cuenta la mente y las emociones además del cuerpo.

Una práctica complementaria

Bustos diferencia en su investigación tres conceptos que a priori pueden parecer lo mismo: ejercicio físico, deporte, y actividad física. Mientras que el primer concepto alude a las personas que realizan actividades de forma amateur, pero con cierta planificación, como correr o ir al gimnasio con regularidad, el segundo se refiere exclusivamente a quienes están federados y desempeñan un papel profesional. Por último, la actividad física engloba todas aquellas tareas que gastan energías. "La DMT entra en la categoría de ejercicio físico aeróbico, con una intensidad leve o moderada", matiza.

En este sentido, la tesis plantea esta disciplina como complemento a otras prácticas deportivas, diferenciándose de las que se centran exclusivamente en el rendimiento físico. "En ningún caso se vende como una alternativa única o una solución milagro", aclara. E insiste en que quienes practican deporte de alto rendimiento, como el cross o cualquier disciplina profesional —incluida la danza a nivel profesional—, no van a encontrar en la DMT un entrenamiento orientado a la competición. No obstante, considera que puede ser una propuesta útil para este grupo, ya que ayuda a reducir los niveles de lactato, de estrés y ansiedad asociados tanto a la competición como al día a día.

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Como futuras líneas de investigación, la autora propone ampliar la muestra y mejorar la metodología para aumentar la validez de los resultados. También plantea incorporar un enfoque neurocientífico con el objetivo de analizar posibles cambios en la actividad cerebral asociados a la práctica de la DMT. Para ello, sugiere el uso de técnicas de neuroimagen en la metodología, en colaboración con grupos de investigación de la ULL.