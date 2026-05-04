El Colegio de Enfermería reclama 300 matronas más en Las Palmas para acercarse a la media europea

El Colegio de Enfermería de Las Palmas ha alertado este lunes sobre la escasez de matronas en el sistema sanitario canario, coincidiendo con la celebración del Día Internacional de la Matrona. La entidad profesional ha fijado una cifra concreta para revertir esta situación: serían necesarias al menos 300 matronas más en la provincia de Las Palmas para aproximarse a los estándares europeos.

Actualmente, Canarias presenta la tasa más baja de matronas de Europa por cada 100.000 mujeres en edad fértil, una situación que, según el colectivo, afecta directamente a la calidad de la atención sanitaria en ámbitos clave como la salud reproductiva, materna y neonatal.

Falta de matronas en cuatro islas

El déficit de estos profesionales no es exclusivo del archipiélago. La Confederación Internacional de Matronas (ICM) estima que existe una carencia de un millón de matronas en todo el mundo, lo que limita el acceso a una atención segura y de calidad para millones de mujeres y familias.

Dentro de ese contexto global, el Colegio de Enfermería subraya que unas 300 de esas profesionales faltantes corresponden a las islas de Gran Canaria, Fuerteventura, Lanzarote y La Graciosa, lo que refleja la magnitud del problema en el ámbito local.

Una madre amamanta a su bebé con la ayuda de una matrona. / Europa Press

Más profesionales para una atención más completa

La incorporación de más matronas permitiría reforzar la atención sanitaria en múltiples áreas. Entre ellas, destacan el seguimiento del embarazo, el parto y el posparto, así como la atención en salud sexual y reproductiva. Además, facilitaría el desarrollo de programas de acompañamiento domiciliario durante el embarazo y el puerperio, una práctica que contribuye a mejorar la experiencia de las pacientes.

El refuerzo de estos profesionales también sería clave para hacer frente a partos cada vez más complejos, derivados en parte de cambios demográficos y sociales. Asimismo, permitiría mejorar la atención en etapas como la peri/menopausia, donde aumenta la demanda de cuidados específicos.

Papel clave en la prevención y la educación sanitaria

Las matronas desempeñan un papel fundamental no solo en la atención clínica, sino también en la prevención y promoción de la salud. Su trabajo abarca ámbitos como la educación sexual, el asesoramiento en anticoncepción, el acompañamiento en tratamientos de fertilidad o la atención en procesos de interrupción del embarazo.

Además, su presencia es relevante en programas de cribado poblacional, como los relacionados con el cáncer de cérvix, así como en el apoyo emocional en situaciones como el duelo perinatal.

La matrona Sara Martín junto a Ruth Sazo y el ‘peque’ Nico / María Pisaca

El Colegio de Enfermería destaca que una mayor disponibilidad de estas profesionales contribuiría a garantizar los derechos sexuales y reproductivos de la población, mejorando la calidad y accesibilidad de los servicios sanitarios.

Reforzar su papel en el sistema sanitario

Más allá del aumento en el número de profesionales, la organización también reivindica la necesidad de potenciar el papel de las matronas dentro del sistema sanitario. Esto incluye su participación en la toma de decisiones y en la planificación de políticas públicas relacionadas con la salud.

Según el colectivo, cuando las matronas pueden desarrollar plenamente sus competencias y cuentan con el respaldo necesario, los sistemas sanitarios se vuelven más eficaces y centrados en las necesidades de las mujeres.

Una jornada para visibilizar la profesión

El Día Internacional de la Matrona se celebra cada 5 de mayo desde 1992, una iniciativa impulsada por la Confederación Internacional de Matronas para reconocer la labor de estos profesionales y promover su desarrollo a nivel global.

En este contexto, el Colegio de Enfermería de Las Palmas insiste en que esta fecha no debe limitarse a una celebración simbólica, sino que debe servir para visibilizar las carencias existentes y promover medidas concretas que permitan mejorar la situación.

Retos para el sistema sanitario canario

El refuerzo de la plantilla de matronas se plantea como una inversión estratégica para el futuro del sistema sanitario en Canarias. Según el colectivo, aumentar el número de profesionales permitiría ofrecer una atención más cercana, personalizada y adaptada a las necesidades actuales de la población.

El Colegio de Enfermería concluye que invertir en matronas es invertir en salud pública, en derechos y en bienestar social. Por ello, hace un llamamiento a las administraciones para que adopten medidas concretas que permitan reducir el déficit actual y garantizar una atención sanitaria de calidad para toda la población.

La falta de estos profesionales, advierten, no solo afecta al sistema sanitario, sino también a la experiencia y seguridad de las mujeres en etapas clave de su vida.