Qué es y cómo se contagia el hantavirus, la enfermedad que ha matado a tres personas en un crucero que se dirige a Canarias

Preocupación en la Organización Mundial de la Salud (OMS) por un posible brote de hantavirus en un crucero que partió de Argentina y se dirige hacia Canarias. Hasta el momento, según las informaciones oficiales, han fallecido tres personas a bordo y una se encuentra hospitalizada en. “La OMS está al tanto de y apoyando un evento de salud pública que involucra a un buque de crucero que navega en el Océano Atlántico.

Hasta la fecha, se ha confirmado en laboratorio un caso de infección por hantavirus, y hay cinco casos adicionales sospechosos. De los seis individuos afectados, tres han fallecido y uno se encuentra actualmente en cuidados intensivos en Sudáfrica”, publicó el organismo en su cuenta de la red social X.

Hantavirus: una enfermedad muy poco frecuente

El síndrome pulmonar por hantavirus , es una enfermedad infrecuente pero grave, causada por un virus que las personas adquieren por contacto con orina, excrementos y saliva de roedores infectados, fundamentalmente al respirar aire contaminado con el virus.

Esta enfermedad se produce esporádicamente en personas que viven en áreas rurales y boscosas de Estados Unidos y otras partes del mundo . La infección por Hantavirus no se transmite de persona a persona, explican desde el Ministerio de Sanidad.

Archivo - Ratón positivo por hantavirus examinado en San Diego, EEUU (archivo) / Europa Press/Contacto/s44 - Archivo

Síntomas

Los síntomas comienzan entre una y seis semanas tras haber entrado en contacto con este virus.

Se presenta con síntomas generales como:

fiebre

malestar general

y dolores musculares

La mitad de los pacientes pueden experimentar:

dolor abdominal

cefalea

náuseas

y vómitos

A los pocos días, la infección progresa, apareciendo tos y dificultad respiratoria.

Cómo se contagia

Las principales formas de transmisión del hantavirus son la inhalación de partículas del virus presentes en las heces de roedores infectados que pueden quedar suspendidas en el aire, heridas en la piel por mordeduras de roedores, contacto del virus con la mucosa a través de manos contaminadas con excrementos de roedores y en algunos casos, por la manipulación de roedores en los laboratorios.

Es importante resaltar que no todos los roedores tienen el hantavirus. Sin embargo, ciertos tipos de ratones, como el ratón de campo o el ratón ciervo, pueden ser portadores de la enfermedad y transmitirlo a los seres humanos.

Consejos para evitar el contagio

Desde el Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos (CDC) recomiendan:

Evitar tocar a los roedores vivos o muertos y sus madrigueras o nidos,

Guardar los alimentos en contenedores sellados y mantenerlos fuera del alcance de los roedores,

Evitar el almacenamiento de equipajes y otros materiales en el suelo,

Avisar inmediatamente al servicio de mantenimiento del parque si se detectan signos de presencia de roedores, incluyendo restos de orina o heces,

No acampar o pernoctar en zonas cercanas a nidos o madrigueras o en aquellas áreas cercanas al hábitat natural de los roedores,

No dormir directamente sobre el suelo. Usar aislantes o tiendas de campaña,

Eliminar todos los residuos y depositarlos en contenedores a prueba de roedores.

Diagnóstico del hantavirus

Este virus se diagnostica por un médico general o infectólogo a través de una evaluación de los síntomas y el historial de contacto de la persona con saliva, excrementos de roedores o mordeduras de estos animales. El médico puede solicitar pruebas como RT-PCR, inmunohistoquímica o la ELISA (todos estos exámenes se realizan con análisis de sangre) para identificar la presencia de anticuerpos contra el virus.

Recuperación de la enfermedad

En cuanto al tratamiento, consiste en controlar los síntomas de la enfermedad, ya que no existe un medicamento específico para eliminar el virus. Normalmente suele precisar de hospitalización, y en los casos más graves, estar en una unidad de cuidados intensivos. Por tanto, este virus tiene cura si el tratamiento se inicia tan rápido como aparecen los síntomas. La recuperación es más probable cuando la persona recibe un tratamiento en el hospital, que puede tardar de 15 a 60 días.