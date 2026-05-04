Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Niño ahogado Gran CanariaEl mayor alijo de cocaínaMuertos en crucero con destino CanariasCulebra californianaTiempo en CanariasTaxi Las Palmas de Gran CanariaCasas sociales en CanariasUD Las Palmas
instagramlinkedin

Educación prepara la suspensión de clases en zonas afectadas por la visita del papa León XIV a Canarias

El Gobierno canario valora la posibilidad de prescindir de las clases presenciales ante la visita papal del 11 y 12 de junio, a la espera de la agenda oficial definitiva

El papa León XIV en el papamóvil tras celebrar la misa de Pascua en la Basílica de San Pedro en el Vaticano en diciembre de 2025.

El papa León XIV en el papamóvil tras celebrar la misa de Pascua en la Basílica de San Pedro en el Vaticano en diciembre de 2025. / FABIO FRUSTACI / EFE

Efe

Las Palmas de Gran Canaria

El Gobierno de Canarias trabaja con un escenario inicial de suspensión de clases por zonas ante la visita del papa a Gran Canaria y Tenerife, una hipótesis de trabajo que concretará esta semana, cuando se prevé que se conozca la agenda oficial definitiva que el pontífice desarrollará en las islas.

Así lo ha manifestado a los periodistas este lunes el consejero de Educación, Poli Suárez, quien ha insistido en que "lo fácil es suspender las clases" en todo el archipiélago, al tiempo que se ha preguntado por el efecto beneficioso que podrá tener esa medida en unas jornadas en las que la actividad judicial o sanitaria se efectúa con normalidad.

Tras presentar la llegada a las enseñanzas de Formación Profesional del material didáctico que da a conocer a los alumnos el Régimen Económico y Fiscal de Canarias, Suárez ha sido preguntado por los planes que tiene su departamento respecto a las jornadas lectivas del 11 y 12 de junio, cuando el papa León XIV visitará Gran Canaria y Tenerife, respectivamente.

A la espera de conocer los desplazamientos concretos del papa en Canarias

El consejero ha manifestado que antes de tomar decisiones al respecto Educación tiene que conocer los desplazamientos concretos que hará el pontífice durante su estancia en estas islas, los cortes de tráfico que se producirán para garantizar su movilidad segura, dónde pernoctará y todos los detalles de su agenda oficial que, según ha dicho, se dará a conocer "este miércoles o jueves".

"A día de hoy no tenemos nada decidido, pero sí es verdad que tenemos avanzada la suspensión de clases por zonas".

"La mejor solución para la movilidad y la seguridad"

Suárez ha referido que aunque no esté previsto que el papa vaya a ir a La Aldea de San Nicolás o al norte de Gran Canaria, por ejemplo, sí hay profesores y alumnos que se desplazan a diario de esas zonas de esa isla para acudir a clase en su capital, como ocurre con otros que residen en Mogán, Telde o Ingenio, por lo que el análisis de lo que acordar debe ser "riguroso".

Noticias relacionadas y más

"Buscaremos la mejor solución para que la movilidad y, sobre todo, la seguridad, no se ponga en jaque, sino todo lo contrario", ha asegurado.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El vino volcánico de Lanzarote que conquista Nueva York
  2. Quevedo, una mujer de Telde y el hijo de Inmaculada Medina: el momento que confirmó que en Canarias nos conocemos todos
  3. Los Gofiones agradecen el apoyo a Hijos de un Volcán, su éxito junto a Quevedo: 'Estamos abrumados
  4. La suerte sonríe a Canarias: el Euromillones deja más de un millón de euros en Canarias
  5. Catha González revela el tenso momento que vivió con una famosa canaria antes de la Gala de la Reina del Carnaval de Las Palmas
  6. Quevedo rompe el silencio sobre su cambio físico y la salud mental: “No estaba del todo bien, me molestó mucho”
  7. ¿Podrás ir a la playa este puente? La previsión de la AEMET en Canarias para el puente de mayo y el Día de la Madre
  8. La Aemet avisa de lluvias en Canarias hoy miércoles: estas serán las islas con más nubosidad

Educación prepara la suspensión de clases en zonas afectadas por la visita del papa León XIV a Canarias

Educación prepara la suspensión de clases en zonas afectadas por la visita del papa León XIV a Canarias

Torres sobre la visita del papa a Canarias: "Se puede ser más o menos religioso, pero es un hito histórico"

Torres sobre la visita del papa a Canarias: "Se puede ser más o menos religioso, pero es un hito histórico"

Qué es y cómo se contagia el hantavirus, la enfermedad que ha matado a tres personas en un crucero que se dirige a Canarias

Qué es y cómo se contagia el hantavirus, la enfermedad que ha matado a tres personas en un crucero que se dirige a Canarias

Desaparecen dos militares de EEUU en unas maniobras frente a Canarias

Desaparecen dos militares de EEUU en unas maniobras frente a Canarias

Canarias ejecuta un tercio de los fondos europeos ‘Next’, lejos de la media autonómica

Canarias ejecuta un tercio de los fondos europeos ‘Next’, lejos de la media autonómica

Los canarios son más cumplidores con el ejercicio físico que les divierte

Los canarios son más cumplidores con el ejercicio físico que les divierte

Científicos del IAC encuentran una fórmula para 'cazar' los chorros de energía que calientan la atmósfera del Sol

Científicos del IAC encuentran una fórmula para 'cazar' los chorros de energía que calientan la atmósfera del Sol

Fayna Bethencourt y Ezequiel García: el podcast canario que convirtió una entrevista en un show con alma propia

Fayna Bethencourt y Ezequiel García: el podcast canario que convirtió una entrevista en un show con alma propia
Tracking Pixel Contents